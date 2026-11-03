Bitcoin ร่วงหนักก่อนเลือกตั้งกลางเทอม ส่อทางตันกฎหมายดิจิทัล CLARITY Act
ตลาดคริปโทฯผันผวนหนักก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม 13 พฤษจิกายน 66 แรงขายจาก Spot Bitcoin ETF และ Ethereum ETF สะท้อนความกังวลต่อนโยบายกฏระเบียบและการผ่านร่างกฎหมาย CLARITY Act ในสภาคองเกรส
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในปี เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันการเงินต่างเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุด ก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและแรงขายออกจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซีได้สร้างความกดดันต่อราคาเงินดิจิทัลสำคัญอย่าง Bitcoin ให้ไม่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้
แรงขาย ETF และเหตุการณ์ Binance กดดันราคา
ความผันผวนในตลาดเกิดจากหลายปัจจัยที่เข้ามาซ้ำเติมในสัปดาห์เดียวกัน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ มาจากพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม กองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสเปก (Spot Bitcoin ETF) ในสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับแรงเทขายสุทธิที่สูงถึง 643.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำลายยอดเงินไหลเข้าที่สะสมมายาวนานตลอด 4 วันทำการก่อนหน้าจนหมดสิ้น ส่งผลให้ภาพรวมเงินทุนไหลออกรวมทั้งสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 202 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดไหลออกสุทธิตลอดเดือนตุลาคมพุ่งแตะ 515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลของ SoSoValue สำหรับกองทุน Ethereum ETF นั้นอาการหนักกว่าด้วยยอดเงินไหลออกติดต่อกัน 5 วันทำการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 431.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐAlso readย้อนรอย 3 เหตุการณ์แฮก Binance และการเอาตัวรอดของเว็บเทรดเบอร์หนึ่งของโลก
ชะตากรรมกฎหมาย CLARITY Act ในสภาคองเกรส
การเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อทิศทางการกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี เพราะผลการลงคะแนนจะกำหนดว่าพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ CLARITY Act ที่มุ่งเน้นการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจการกำกับดูแลระหว่างคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลก
อุปสรรคทางการเมืองและการลงทุนในล็อบบี้ยิสต์
ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน ร่างกฎหมาย CLARITY Act ต้องสะดุดลงในชั้นวุฒิสภาด้วยคะแนนโหวต 49 ต่อ 50 เสียง ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ 60 เสียงที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าต่อ สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งเรื่องการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อกำหนดเรื่องผลตอบแทนของเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่กลุ่มธนาคารท้องถิ่นคัดค้านอย่างไรก็ตาม รายงานจาก Public Citizen Research ระบุว่าอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีได้ทุ่มงบประมาณสนับสนุนการเลือกตั้งในปี 2026 ไปแล้วมากกว่า 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อหวังผลักดันนักการเมืองที่สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่สภา นอกเหนือจากปัจจัยทางการเมือง ตลาดยังได้รับแรงหนุนกลับมาจากบางส่วนหลังจากสถานการณ์ของ Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลก เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แม้จะมีลูกค้าแห่ถอนเงินออกสุทธิราว 3.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหลังเกิดเหตุเจาะระบบ แต่ปัจจุบันยอดการถอนเงินเริ่มทรงตัวแล้ว ขณะที่ทาง Binance ยืนยันว่าได้ใช้เงินทุนของบริษัทเข้าชดเชยสินทรัพย์ที่ถูกขโมยคืนสู่ระบบแล้วกว่า 95%
มุมมองนักวิเคราะห์ต่อตลาดหลังเลือกตั้ง
นักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อรองรับความเป็นไปได้ทางการเมืองที่หลากหลาย โดยความขัดแย้งระหว่าง SEC และ CFTC ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่รอการแก้ไขจากรัฐบาลใหม่ การผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมาย CLARITY Act จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานหรือจะเสียความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีให้กับภูมิภาคอื่น ๆ ตลาดจึงจับตามองผลการนับคะแนนเสียงอย่างใกล้ชิด เพราะผลลัพธ์จะส่งผลต่อทิศทางนโยบายภาษีและการกำกับดูแลเทคโนโลยีบล็อกเชนในระยะยาว
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