BitMart ถูกแฮกก่อน Mercado Bitcoin สะท้อนความเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานคริปโต
การโจมตี BitMart สู่ Mercado Bitcoin ชี้ช่องโหว่ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีที่เชื่อมโยงกันผ่านบล็อกเชน
การโจมตีทางไซเบอร์ต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี BitMart และ Mercado Bitcoin สร้างความกังวลอย่างมากในวงการ บล็อกเชน หลังจากนักวิเคราะห์ตรวจพบการไหลของเงินทุนที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงทั้งสองเหตุการณ์เข้าด้วยกัน โดยข้อมูลจาก บล็อกเชน ยืนยันว่าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นกับ BitMart ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่การโจมตีนี้อย่างชัดเจน
รายละเอียดกลไกการโจมตีและเส้นทางการเงิน
Xia ได้ยืนยันการถูกแฮกของ BitMart ผ่านการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน โดยระบุเบื้องต้นว่ามูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแห่งนี้ไม่ได้สูงมาก แต่ทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบและเสริมความปลอดภัยอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตานักลงทุนAlso readถือกระดาษไม่ใช่เจ้าของ ซีอีโอ Trezor เตือนสติซื้อ Bitcoin ETF ไม่เหมือนถือเหรียญจริง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Bitquery เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกว่าที่ปรากฏ โดยระบุว่าเงินที่ดูดออกไปจาก BitMart เกิดขึ้นก่อนการโจมตี Mercado Bitcoin ประมาณ 53 นาที ซึ่งระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่แฮกเกอร์ใช้เทคนิคเดียวกันหรือมีเป้าหมายเชื่อมโยงกัน
การไหลของเงินจากกระเป๋าร้อนที่เกี่ยวข้องกับ BitMart ไหลเข้าสู่กระเป๋าปลายทางเดียวกันกับที่ต่อมารับETH จำนวน 2,852.07 ETH จาก Mercado Bitcoin ซึ่งถือเป็นหลักฐานเชิงเทคนิคที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างสองเหตุการณ์นี้ แม้ว่าจะยังไม่มีผู้รับผิดชอบออกมาชี้แจงรายละเอียดขั้นลึกก็ตาม
มุมมองของผู้เล่นหลักและความเสียหายที่ประเมิน
Xia ซึ่งเป็นตัวแทนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ BitMart ได้ระบุเพิ่มเติมว่าในขณะนี้แพลตฟอร์มเหลือเพียงทีมเทคนิคหลักที่อยู่ในช่วงระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเท่านั้น และวิศวกรที่เหลืออยู่ต้องเผชิญกับแรงกดดันสูงจากการที่ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาถูกเปิดเผย พร้อมทั้งถูกข่มขู่จากผู้ใช้ที่ไม่พอใจเหตุการณ์นี้
ในส่วนของตัวเลขความเสียหายนั้น Bitquery ประเมินว่าความเสียหายบนเครือข่าย Layer-2 อย่าง Base, Arbitrum และ Optimism มีมูลค่าราว 391,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลบนบล็อกเชนเท่านั้น และไม่ใช่ตัวเลขที่ยืนยันโดยทาง BitMart โดยตรง
ขณะที่ความเสียหายจากการแฮก Mercado Bitcoin ซึ่งถือเป็นกระดานเทรดรายใหญ่ที่สุดในบราซิลนั้น มีผู้ประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงมาก โดยอยู่ระหว่าง 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 48.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าความเสียหายจากเหตุการณ์ BitMart หลายเท่าตัว ทำให้เห็นถึงขนาดของการโจมตีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ผลกระทบระยะยาวและสถานะผู้ถือครอง
BitMart ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2026 ว่าจะยุติการดำเนินธุรกิจหลังจากเปิดทำการมา 9 ปี โดยกำหนดปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มกราคม 2027 และได้หยุดการเทรดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างภายใต้การกำกับดูแลของศาล
ผู้ใช้งานที่มีเงินค้างอยู่ในระบบในช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แฮกนี้ขึ้น เพราะยังไม่มีความชัดเจนใดๆ ว่าการสูญเสียเงินตราดิจิทัลในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินที่เจ้าหนี้ควรได้รับคืนจากทางบริษัทหรือไม่
แม้จะมีความเชื่อมโยงทางเทคนิคที่ชัดเจนจากข้อมูลบล็อกเชน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดระบุตัวตนของกลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทั้งสองครั้งได้ ทำให้ข้อสรุปในปัจจุบันยังเป็นเพียงสันนิษฐานจากข้อมูล on-chain และการประเมินเบื้องต้นของ BitMart เท่านั้น
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