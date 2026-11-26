BitMart ปิดกิจการหลังขาดทุนรุนแรงและกรณีถกเถียงซีรีส์ Netflix
BitMart ระงับบริการหลังขาดทุน 319.5 ล้านดอลลาร์จากเหตุแฮกเมื่อปี 2021 พร้อมดราม่าซีรีส์ Netflix ฉากสมมติที่ผู้สร้างยอมรับว่าไม่มีจริง สร้างผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดคริปโต
BitMart กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ประกาศหยุดดำเนินงานและระงับการถอนเงินลูกค้าอย่างสมบูรณ์ หลังจากเผชิญปัญหาสภาพคล่องและขาดทุนอย่างรุนแรง ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะกระเป๋าเงินเย็นเมื่อ 4 ปีก่อน ข้อมูลเชิงลึกเรื่องความเดือดร้อนทางการเงินของแพลตฟอร์มนี้เพิ่งปรากฏสู่สาธารณะในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากรายงานของ Nikkei Asia ที่เปิดเผยรายละเอียดจาก Alvarez & Marsal ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้
รายละเอียดตัวเลขขาดทุนและสาเหตุการล้มละลาย
ตัวเลขยอดขาดทุนของ BitMart ที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 319.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนที่คำนวณจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์เมื่อเดือนธันวาคม 2021 เท่านั้น มิใช่การสูญเสียจากเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ 2024 รายงานระบุว่า BitMart ได้เริ่มกระบวนการยุติการดำเนินงานอย่างเป็นทางการและระงับการซื้อขายร่วมกับบริการถอนเงินของลูกค้าตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2024 ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้กว่า 12 ล้านบัญชียังคงสถานะถูกระงับการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันAlso readก้อง ห้วยไร่ เลิกบริจาคเงินทำบุญ หลังเจ็บหนักเอ็นไขว้เข่าขาด เผยประสบการณ์ทรมานและการฟื้นตัว
สิ่งที่น่าจับตามองคือ แม้ BitMart จะเข้าสู่โหมดวิกฤตแต่ก่อนหน้าที่จะประกาศปิดตัวประมาณ 2 สัปดาห์ แพลตฟอร์มแห่งนี้ยังคงมีการโปรโมตผลิตภัณฑ์ฝากเงินระยะสั้น 14 วัน ที่ประกาศผลตอบแทนสูงถึง 18.8% ต่อปี ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้จำนวน 74 ราย ที่มียอดเงินค้างชำระรวมประมาณ 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มเจ้าหนี้เหล่านี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อคัดค้านการแปลงสิทธิเรียกร้องให้เป็นยอดเงินดอลลาร์ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้
ประเด็นถกเถียงเรื่องความเที่ยงธรรมในซีรีส์ Netflix
ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตยังกำลังปะทุไปด้วยการถกเถียงเรื่องเนื้อหาในซีรีส์แนวชีวประวัติชื่อ The Altruists (บางสื่อเรียก The Altruist) ซึ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2024 และสร้างโดย Graham Moore ในตอนที่ 4 มีการนำเสนอฉากที่ตัวละครนำอย่าง CZ กดดัน Sam Bankman-Fried หรือ SBF และ Caroline Ellison ให้เปิดทางให้ Alameda Research เข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อขายของลูกค้าล่วงหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์ในการเทรดแซงตลาด
ฉากดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชุมชนออนไลน์และอดีตผู้บริหาร FTX อย่าง Constance Wang ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง COO ให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ Chain Reaction ของ Cointelegraph ว่าการนำเสนอเช่นนี้เป็นการกระทำที่เหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจน โดยเธอชี้ว่าฉากดังกล่าวเล่นกับภาพลักษณ์แบบเจ้าพ่อมาเฟียเอเชียที่บีบบังคับให้ผู้ก่อตั้งฝั่งตะวันตกที่ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องให้ต้องกระทำผิด ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ CZ ในสายตาสาธารณชน
Graham Moore ผู้สร้างซีรีส์ได้แก้ต่างด้วยบทความลงในนิตยสาร Vulture โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฉากที่ CZ กดดัน SBF นั้นเป็นเพียงการแต่งขึ้นเพื่อเนื้อเรื่อง และไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ยืนยันว่า CZ เคยมีพฤติกรรมกดดัน FTX ให้เทรดแซงลูกค้าจริงๆ ด้านตัว CZ เองก็ออกมาโต้ตอบผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าภาพที่ปรากฏในซีรีส์นั้นบ้าไปแล้วและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ผลกระทบระยะยาวและบทเรียนสำหรับนักลงทุน
กรณีของ BitMart ถือเป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดว่าหนี้สินที่เกิดจากเหตุการณ์แฮกเมื่อ 4 ปีก่อน สามารถทวีความรุนแรงจนนำไปสู่การล้มละลายของแพลตฟอร์มขนาดกลางได้ โดยเฉพาะเมื่อพบว่ากระดานดังกล่าวยังคงปล่อยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกติจนกระทั่งใกล้วันปิดตัว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเป็นธรรมต่อผู้ถือสินทรัพย์
สำหรับนักลงทุนที่ยังคงถือสินทรัพย์ไว้บนกระดานเทรดขนาดกลาง ควรเร่งตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของงบดุลและนโยบายการคุ้มครองเงินฝากอย่างเร่งด่วน ในขณะที่กรณีดราม่าของ Netflix แม้จะเป็นเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงมากกว่าความถูกต้องทางกฎหมาย แต่การนำเสนอเรื่องราวที่อิงบุคคลจริงย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมได้
สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ BitMart ซึ่งจะออกมาในรูปโฉมอย่างไร และจะสามารถบรรเทาความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ 74 รายที่มียอดค้างชำระ 34 ล้านดอลลาร์ได้มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน บททดสอบความอดทนของสาธารณชนต่อความแม่นยำของเนื้อหาในซีรีส์ชีวประวัติทางประวัติศาสตร์ก็จะยังคงดำเนินต่อไป
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at siamblockchain
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy