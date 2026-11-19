Bitwise ยื่น S-1 ขอเสนอ Zcash ETF บนตลาดหุ้นเท็กซัส
Bitwise ยื่นเอกสาร S-1 ต่อ SEC เพื่อขอเสนอ Zcash ETF บนตลาดหุ้นเท็กซัส โดยแข่งขันกับ Grayscale และ Winklevoss ในตลาด Spot Zcash ETF ของสหรัฐฯ
Bitwise ยื่นแบบแสดงรายการ S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ( SEC) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เพื่อขอเสนอขายกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ backed ด้วย Zcash โดยเอกสารล่าสุดดังกล่าวระบุว่า Bitwise มีแผนที่จะนำ Zcash ETF ของตนเองไปลิสต์บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในรูปแบบ NYSE Arca ก่อนที่จะมีการปรับแผนกลับมาเสนอรายชื่อ ตลาดหุ้นเท็กซัส (Texas Stock Exchange) ในเอกสารฉบับสาธารณะ
รายละเอียดโครงสร้างกองทุนและคู่แข่ง
ในการแข่งขันเพื่อความเป็น Spot Zcash ETF ตัวแรกในตลาดสหรัฐฯ Bitwise ต้องแข่งขันกับ Grayscale ซึ่งเปิดตัวกองทุน Zcash บน NYSE Arca ภายใต้ชื่อย่อ ZCSH ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 โดยกองทุนของ Grayscale มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ราว 497 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนAlso readภัยควอนตัมยังไม่กระทบ Bitcoin ระยะสั้น แต่เสี่ยงโครงสร้างระยะยาว
นอกจากนี้ Winklevoss ยังได้ยื่นขอจดทะเบียนกองทุน Zcash บนตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อ WINK เมื่อเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลกองทุนไว้ที่ 0.25% และแต่งตั้ง Gemini Trust Company ให้เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ ทำให้ตลาดหุ้นเท็กซัสซึ่งเพิ่งเปิดการซื้อขายจริงเมื่อกลางปี 2569 และออกเกณฑ์จดทะเบียนทั่วไปสำหรับกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ในปลายปีเดียวกัน กลายเป็นทางเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับผู้ออกกองทุนคริปโตเคอร์เรนซี
ผู้ดูแลทรัพย์สินและกลยุทธ์ความเสี่ยง
เอกสาร S-1 ฉบับล่าสุดระบุว่า BNY Mellon รับบทบาทเป็นผู้ดูแลเงินสด (Cash Custodian) ตัวแทนโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer Agent) และผู้บริหารกองทุน (Fund Administrator) ส่วนราคาอ้างอิงในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ใช้ CF Zcash-Dollar US Settlement Price ของ CF Benchmarks แต่ไม่ได้ระบุตัวเลขค่าธรรมเนียมผู้ดูแลกองทุนไว้ชัดเจน
Bitwise ยังได้ระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญในเอกสารว่า Zcash มีฟีเจอร์ธุรกรรมแบบปกปิด (Privacy Feature) ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบ การถูกถอนเหรียญออกจากกระดานเทรด และข้อจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับการดำเนินงานด้านผู้ร่วมสร้างและไถ่ถอนหน่วยกองทุน (Authorized Participants) ที่ Bitwise ระบุไว้ในเอกสาร ได้แก่ Wintermute, Nonco และ Virtu Financial Singapore ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสภาพคล่องและดูแลความสมดุลของกองทุน
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