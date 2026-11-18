Bitwise CIO ชี้ตลาดcryptoฟื้นตัวหลังFedช็อกดอกเบี้ย
Matt Hougan CIO ของ Bitwise ระบุแรงเทขายคริปโทจบแล้วหลัง CPI สหรัฐพุ่ง โอกาสขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. 100% เลเวอเรจถูกล้าง 2 พันล้านดอลลาร์ ส่อสัญญาณฟื้น
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีทิศทางทรงตัวในระยะสั้นหลังจากที่ความตึงเครียดด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลาย โดยตลาดได้ซึมซับปัจจัยลบเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไปอย่างเต็มที่ และมีการระบายสถานะเลเวอเรจส่วนเกินมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐออกไปแล้ว ซึ่งทำให้แรงกดดันจากภาวะช็อกทางการเงินเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สาเหตุหลักจากรายงานเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลง 12% และ Ethereum ลดลง 14% มีสาเหตุหลักมาจากความเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินสหรัฐอเมริกา หลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ Consumer Price Index (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่พุ่งขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนAlso readดาวโจนส์ปิดตลาดร่วง 739 จุด Nasdaq ทรุด 2.49%หุ้นเทคฯ ถูกเทขายหนัก
ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งดิ่งลงไปแตะระดับ 12 คะแนนบนดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear & Greed Index) ถือเป็นระดับความกลัวที่รุนแรงยิ่งกว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ราคา Bitcoin ทำจุดต่ำสุดบริเวณ 57,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัญญาณจากเฟดและ Christopher Waller
ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นจากถ้อยแถลงของ Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ที่ให้สัญญาณสนับสนุนให้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.50% หากข้อมูลเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงเกินคาด ซึ่งสุนทรพจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนการรายงานตัวเลข CPI
การระบุแนวทางของ Fed ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวพุ่งขึ้นถึง 0.35% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดในรอบประมาณ 5 ปี ตามรายงานของนักลงทุน Jordi Visser และดันโอกาสที่การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของ Fed (FOMC) ในเดือนธันวาคมจะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% พุ่งทะยานจากเดิมที่ 66% ไปสู่ระดับ 100% เต็ม
การวิเคราะห์จุดจบของแรงเทขายโดย Bitwise
Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Bitwise ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านบันทึกประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยชี้ให้เห็นว่าแรงกระแทกจากปัจจัยลบเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากตลาดได้ซึมซับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยและระบายเลเวอเรจส่วนเกินออกไปมากพอสมควร
Hougan อธิบายเพิ่มเติมว่าความกังวลของนักลงทุนถูกขยายให้รุนแรงขึ้นจากการที่หลายคนไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการร่วงลงในรอบนี้ได้ แต่ในมุมมองของเขา ต้นตอของปัญหานี้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่ามาจากฝั่งนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เป็นหลัก
แม้จะมีปัจจัยลบอื่นๆ อย่างผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปัญหาความวุ่นวายภายในของบริษัท Nvidia แผนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของบริษัทปัญญาประดิษฐ์อย่าง Anthropic รวมถึงแรงเทขายจากกลุ่มนักขุด Bitcoin แต่ข้อมูลเชิงสถิติชี้ชัดว่าแรงเทขายเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากการประกาศตัวเลข CPI เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
แนวโน้มความเชื่อมั่นและจุดอิ่มตัวของความกลัว
กลไกที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือสถานการณ์ที่ข่าวร้ายทางเศรษฐกิจอาจกลายเป็นข่าวดีสำหรับสภาพคล่อง เนื่องจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Nvidia เผชิญมรสุมจนกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ตลาดพันธบัตรลดความร้อนแรงของการเก็งกำไรดอกเบี้ยขาขึ้นลงมาบ้างแล้ว
ดัชนีความกลัวที่ดิ่งต่ำถึง 12 คะแนนซึ่งต่ำกว่าช่วงที่ราคา Bitcoin อยู่แถว 57,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน สะท้อนว่าภาวะตื่นตระหนกในระยะสั้นอาจเข้าใกล้จุดอิ่มตัวแล้ว และนักลงทุนเริ่มแยกแยะระหว่างข่าวรบกวนรายวันกับตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนเม็ดเงินจริงออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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