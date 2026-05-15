Bitwise สร้างประวัติศาสตร์เปิดตัว Hyperliquid ETF (BHYP) บน NYSE พร้อมนวัตกรรม Staking ภายในรายแรกของสหรัฐฯ

Bitwise Asset Management รุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการเปิดตัวกองทุน BHYP ซึ่งเป็น spot ETF ของโทเคน HYPE รายแรกในสหรัฐฯ ที่มาพร้อมระบบ Staking ภายในบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มและดึงดูดนักลงทุนสถาบัน
การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทุนรวมดัชนีสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ Bitwise Asset Management ได้ประกาศเปิดตัวกองทุน Bitwise Hyperliquid ETF หรือใช้ชื่อย่อว่า BHYP ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสินทรัพย์คริปโตเข้าสู่ตลาดหุ้นปกติเท่านั้น แต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจาก BHYP เป็นกองทุน ETF สปอตของโทเคน HYPE รายแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการนำระบบ Staking มาบริหารจัดการภายในองค์กรเอง โดยกองทุนนี้มุ่งเน้นการลงทุนในโทเคน HYPE ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบล็อกเชน Hyperliquid ซึ่งเป็นเครือข่าย Layer 1 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงอย่างน่าทึ่ง โดยในปี 2025 ที่ผ่านมา Hyperliquid สามารถบันทึกปริมาณการซื้อขายรวมได้สูงถึง 2.
9 ล้านล้านดอลลาร์ และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มอนุพันธ์บนเชน (On-chain Derivatives) ได้ประมาณ 60% ของโลก ส่งผลให้โทเคน HYPE มีมูลค่าตลาดรวมพุ่งทะลุ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ และก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 10 ของโลก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2026 จุดเด่นที่ทำให้ BHYP มีความแตกต่างและเหนือกว่ากองทุน ETF คริปโตทั่วไปในท้องตลาด คือการนำฟีเจอร์ Staking เข้ามาผสานรวมไว้ในโครงสร้างของกองทุน โดย Bitwise ได้จัดตั้งแผนกพิเศษที่ชื่อว่า Bitwise Onchain Solutions เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการนำโทเคน HYPE ที่กองทุนถือครองไปทำ Staking โดยเฉพาะ ซึ่งกลไกนี้จะทำให้นักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนใน BHYP ไม่เพียงแต่ได้รับกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาโทเคน HYPE ในตลาดเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมที่เกิดจากรางวัลของการ Staking ซึ่งจะถูกสะท้อนกลับมาในมูลค่าของหน่วยลงทุน ในด้านโครงสร้างค่าธรรมเนียม Bitwise กำหนดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการไว้ที่ 0.34% ต่อปี และเพื่อเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้น บริษัทได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมในเดือนแรกสำหรับสินทรัพย์จำนวน 500 ล้านดอลลาร์แรกที่ไหลเข้าสู่กองทุน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดุดันเพื่อชิงความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน BHYP ก็มาพร้อมกับข้อควรระวังที่นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากกองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับกองทุนรวมประเภทดั้งเดิมที่คุ้นเคยกัน นอกจากนี้ การนำสินทรัพย์ไปทำ Staking ยังมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่เรียกว่า Slashing หรือการถูกลดรางวัลและริบสินทรัพย์หากโหนดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเกิดความผิดพลาดหรือทุจริต รวมถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินงานของระบบบล็อกเชนที่ยังมีความผันผวนสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยต้องนำมาคำนวณในแผนการบริหารความเสี่ยงของตนเอง ในขณะเดียวกัน บรรยากาศการแข่งขันในตลาด HYPE ETF กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยก่อนหน้าการเปิดตัวของ Bitwise เพียงสองวัน คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2026 บริษัท 21Shares ได้เปิดตัว Hyperliquid ETF ในชื่อย่อ THYP ซึ่งมีแนวคิดในการรวมระบบ Staking เช่นกัน แต่เลือกที่จะใช้บริการผ่าน Figment ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Staking ภายนอกที่ผ่านการกำกับดูแล ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Grayscale ก็ไม่ได้นิ่งเฉย โดยได้ยื่นแก้ไขเอกสาร S-1 สำหรับกองทุน Hyperliquid ETF (HYPG) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2026 เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขให้มีการเพิ่มผลตอบแทนจากการ Staking ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเช่นเดียวกัน การที่ผู้จัดการกองทุนระดับโลกถึงสามราย ทั้ง Bitwise, 21Shares และ Grayscale ต่างเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ HYPE ETF ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันการเงินระดับโลกเริ่มยอมรับว่า Hyperliquid ไม่ใช่เพียงแค่โปรเจกต์คริปโตชั่วคราว แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาสร้างเป็นสินค้าทางการเงินมาตรฐาน ในมุมมองเชิงวิเคราะห์ การเกิดขึ้นของ BHYP และกองทุนคู่แข่งจะส่งผลบวกต่อระบบนิเวศของ Hyperliquid ในระยะกลางถึงระยะยาว เนื่องจากระบบ Staking ที่ฝังอยู่ใน ETF จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดซับโทเคน HYPE ออกจากตลาดหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดแรงขายและสร้างภาวะขาดแคลนของสินทรัพย์ในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกที่อาจส่งผลให้ราคาของโทเคน HYPE มีเสถียรภาพและเติบโตได้มากขึ้น นอกจากนี้ การที่ Bitwise เลือกใช้ระบบ Staking ภายในบ้าน (In-house Staking) หากประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ (New Standard) ให้กับกองทุน ETF คริปโตในอนาคต ที่จะไม่เป็นเพียงแค่เครื่องมือติดตามราคา (Price Tracker) แต่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างผลตอบแทนเชิงรุก (Yield Generator) ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติให้ไหลเข้าสู่โลกของ Layer 1 ประสิทธิภาพสูงอย่าง Hyperliquid มากขึ้นในที่สุ
