Bitmine Immersion ขาดทุน $8.6 พันล้านจาก ETH
Bitmine Immersion มีมูลค่าพอร์ต ETH ลดลงกว่า 43% สู่ระดับขาดทุนไม่รับรู้กว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Tom Lee ในฐานะประธานกรรมการชี้สถานะบริษัทยังแข็งแกร่ง
Bitmine Immersion บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยรหัสหลักทรัพย์ BMNR มีสถานการณ์ทางการเงินที่ผันผวนรุนแรงเมื่อพบว่ามูลค่าพอร์ตโฟลิโอ Ethereum (ETH) ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สู่ระดับที่แสดงถึงการขาดทุนที่ยังไม่ได้รับการรับรู้ ( Unrealised Loss) สูงกว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้มูลค่ารวมของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Bitmine Immersion ถืออยู่ปรับลดลงถึง 43.11% เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุนเริ่มต้นของพอร์ต โดยข้อมูลล่าสุดระบุชัดเจนว่ามูลค่าพอร์ตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11,457 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินทุนลงทุนรวมเดิมราว 20,138 ล้านดอลลาร์สหรัฐAlso readเบลล่า ราณี เปิดใจเรื่องเงินบริจาคบุ๋ม ปนัดดา เผยตกใจและหวังไม่จริงแต่เชื่อใจยังทำบุญ
โครงสร้างการขาดทุนและกลไกทางการบัญชี
ตัวเลขการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการตีมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Price) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีที่บังคับให้บริษัทต้องบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ลงในงบการเงินทุกรอบไตรมาส แม้ว่าการถือครองโทเคน Ethereum จะยังไม่มีการขายออกก็ตาม
รายงานประจำปี(Form 10-K) ที่ Bitmine Immersion ยื่นต่อหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ระบุรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญว่าในช่วงปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 บริษัทมีขาดทุนสุทธิทั้งหมด 6.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในจำนวนขาดทุนสุทธิดังกล่าว มีสัดส่วนจำนวนมากถึง 6.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกิดจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของราคา Ethereum ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยตัวเลขการขาดทุนที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ราว 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยภายนอกคือราคา ETH ที่ดิ่งลงต่อเนื่องหลังจากจบปีงบประมาณ
บทบาทของ Tom Lee และแนวทางการจัดการสินทรัพย์
Tom Lee ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการของ Bitmine Immersion และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการอธิบายโครงสร้างของเหตุการณ์นี้ โดย他强调ว่า Bitmine Immersion ไม่จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวม แต่เป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบตลาดทุนอย่างเคร่งครัด
การชี้แจงของ Tom Lee เน้นไปที่ความแตกต่างระหว่าง "ขาดทุนในทางบัญชี" กับ "ขาดทุนที่แท้จริงจากการขาย" (Realized Loss) โดยระบุว่าตราบใดที่บริษัทยังไม่ถูกบังคับจากเงื่อนไขทางการเงินใด ๆ ให้ต้องขายสินทรัพย์ ETH ออกมาเพื่อชดเชยภาระหนี้หรือกระแสเงินสด สถานะการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ดังกล่าวจึงยังคงเป็นเพียงตัวเลขในรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ Bitmine Immersion ยังถือครอง Ethereum จำนวน 6,070,092 เหรียญ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.97% ของอุปทาน Ethereum ทั้งหมดในโลก แสดงให้เห็นถึงการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับที่สูงมากและมีอิทธิพลต่อโครงสร้างตลาดในบางส่วน
ผลกระทบทางธุรกิจและรายได้จาก Staking
แม้ราคา ETH ที่รายงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,895 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ Bitmine Immersion ไม่ได้พึ่งพาการเก็งกำไรจากราคาเพียงอย่างเดียว โดยกลยุทธ์สำคัญของบริษัทคือการนำ ETH ส่วนใหญ่ไปทำ Staking เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการรางวัลของเครือข่าย
ข้อมูลจากรายงานระบุว่าปริมาณ Ethereum ที่ถูกนำไป Stake มีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 86% ของทั้งหมด ที่เหลือเพียงเล็กน้อยสำหรับการดำเนินงานทั่วไปหรือสภาพคล่องอื่น ๆ ซึ่งกลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างกระแสเงินสดเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปีงบประมาณ 2569 รายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริการ Staking และการตรวจสอบธุรกรรม (Validation) คิดเป็นสัดส่วนมหาศาลถึง 97% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท แสดงให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจของบริษัทมีความสามารถในตัวมันเองที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ แม้ราคาตลาดจะผันผวน
ทิศทางในอนาคตและความเสี่ยงที่ต้องจับตา
สำหรับนักลงทุนและผู้สนใจติดตามสถานการณ์ของ Bitmine Immersion และ Tom Lee จุดที่น่าจับตามองอย่างมากคือความสามารถของราคา Ethereum ในการยืนเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อไป หากราคาไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปที่ระดับนี้ได้ แรงกดดันต่อตัวเลขขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทยังคงจะมีอยู่สูง
นอกจากราคาคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว ตัวเลขราคาหุ้นของ Bitmine Immersion ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ BMNR ก็จะเป็นมาตรวัดสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มของบริษัทในระยะยาว
เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งคือกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นส่วนสัดส่วนเกิน 5% ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกองทุนต่างๆ ต้องเฝ้าติดตามท่าทีและการดำเนินการของ Bitmine Immersion อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเสถียรภาพของราคาหุ้นได้ในอนาคต
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