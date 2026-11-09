Bitmine ถือครอง ETH 4.97% ของอุปทานรวม เตรียมแตะ 5% หลังจากซื้อมากสุดสัปดาห์
Bitmine Immersion Technologies ซื้อ Ethereum เพิ่มเติม 9,587 ETH ทำให้ยอดรวมแตะ 4.97% ของอุปทานทั้งหมด ขณะนี้พร้อมนำ ETH ไป Stake ผ่านเครือข่าย MAVAN เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัท
Bitmine Immersion Technologies ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ระบุว่าการซื้อ Ethereum เพิ่มเติมจำนวน 9,587 ETH ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้บริษัทถือครองเหรียญรวมอยู่ที่ 6,070,092 ETH ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4.97% ของอุปทาน Ethereum ทั้งหมดในตลาด ขณะนี้ราคา ETH สั่นไหวอยู่ที่ประมาณ 2,118 ดอลลาร์ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทรวมถึงเงินสดและหลักทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ มีมูลค่าสูงถึง 1.43 พันล้านดอลลาร์
รายละเอียดการสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่อง
ตัวเลข 4.97% ที่เปิดเผยออกมาอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนหากไม่ดูบริบทย้อนหลัง เนื่องจากเป็นยอดสะสมสุทธิตั้งแต่ที่ Bitmine เริ่มต้นกลยุทธ์การถือ Ethereum เป็นทุนสำรองเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 การซื้อรอบล่าสุดจำนวน 9,587 ETH คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.008% ของอุปทานรวมทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีขนาดไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่Also readVitalik Buterin ชี้ Ethereum ควรถูกตีค่าเป็น Store of Value ไม่ใช่โทเคนที่พึ่งพาการเผาค่าธรรมเนียม
หากพิจารณากระแสเงินสดที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าบริษัทไม่ได้หยุดการสะสมเลยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปี สัปดาห์ก่อนหน้า Bitmine ได้ซื้อเพิ่มอีก 8,573 ETH ทำให้ยอดรวมในช่วงนั้นอยู่ที่ 6,060,506 ETH หรือประมาณ 4.90% ของอุปทานปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการเข้าซื้อที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการสะดุด
กลยุทธ์การ Stake สร้างมูลค่าเพิ่มให้พอร์ต
หลังจากสะสมเหรียญมาได้จำนวนมหาศาล Bitmine ได้นำ Ethereum จำนวน 5,227,037 ETH ไปทำการ Stake ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองชื่อ MAVAN (Made in America VAlidator Network) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 86% ของยอดที่ถือครองทั้งหมด กลยุทธ์นี้เป็นการล็อกเหรียญไว้เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวแทนการขายทิ้งในตลาด
การนำไป Stake ผ่านเครือข่าย MAVAN มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้จากการดำเนินการ Stake ได้ราว 309 ถึง 359 ล้านดอลลาร์ต่อปี การกระทำนี้ทำให้เหรียญจำนวนมากถูกนำออกจากวงเงินหมุนเวียนใน ตลาดรอง ส่งผลให้ปริมาณเงินไหลเวียนในขณะนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
มุมมองผู้บริหารและผลกระทบต่อนักลงทุน
Tom Lee ประธานของ Bitmine ได้ อ้างถึงถ้อยคำของ Vitalik Buterin ในงานประชุม Devcon 8 โดยระบุว่า Ethereum ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่เป็นเครื่องมือในการเก็บรักษามูลค่าและทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลัก การเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นโทเคนและการทำ Stake ทำให้ Ethereum กลายเป็นหลักทรัพย์ชั้นดีที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถยอมรับและถือครองได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม สำหรับมุมมองของ Siam ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าปริมาณการซื้อสัปดาห์ละ 9,587 ETH นั้นยังมีขนาดเล็กเกินกว่าจะขับเคลื่อนราคาให้พุ่งสูงขึ้นได้โดยลำพัง ความน่าสนใจที่แท้จริงอยู่ที่ความสม่ำเสมอของการเข้าซื้อที่ดำเนินมาตลอด 15 เดือนโดยไม่เคยหยุดพัก บวกกับการนำเหรียญส่วนใหญ่ไป Stake ทำให้ปริมาณเหรียญที่เหลืออยู่ในตลาดมีจำกัด
ทิศทางการเข้าซื้อและเป้าหมายในอนาคต
ประเด็นที่น่าจับตามองถัดไปคือการตัดสินใจเมื่อ Bitmine สามารถถือครองแตะระดับ 5% ของอุปทานทั้งหมดตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทจะยุติการเข้าซื้อทันทีหรือไม่ หรือจะมีการตั้งเป้าหมายใหม่แทน ซึ่งการเคลื่อนไหวของแรงซื้อก้อนนี้ถือเป็นตัวแปรที่ตลาดเริ่มคุ้นเคยและมีการเตรียมรับมือไปบ้างแล้ว
นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว สภาพคล่องในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอ ทำให้การถือครองระยะยาวโดยสถาบันการเงินไม่ได้การันตีว่าราคาจะหยุดร่วงลงหรือเริ่มขานรับทันที นักลงทุนจึงควรติดตามกลยุทธ์ต่อไปว่า Bitmine จะปรับทิศทางอย่างไรหลังจากเข้าสู่ระดับ 5% เต็มแล้ว
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