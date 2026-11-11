Bitkub ระงับธุรกรรม MEXC Global หลัง FinCEN สหรัฐฯ ออกคำสั่งห้าม
Bitkub Exchange ขอความร่วมมือผู้ใช้ระงับการฝากถอนคริปโทเคอร์เรนซีกับ MEXC Global ตามคำสั่งของ FinCEN สหรัฐฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายการฟอกเงิน
Bitkub Exchange ประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาวไทยงดดำเนินการฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม MEXC Global อย่างเร่งด่วน โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาอย่าง FinCEN ได้ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐฯ ทำธุรกรรมกับ MEXC Global เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหา การฟอกเงิน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทางกฎหมาย
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ Bitkub Exchange ระบุว่า บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบและระงับการทำธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับ MEXC Global ของผู้ใช้งานทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายAlso readจันจิ เผยแผนอนาคตกับมาริโอ้ โฟกัสสร้างครอบครัวมากกว่าพิธีแต่งงาน
การประกาศแจ้งเตือนลูกค้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตรวจพบกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยตามมาตรฐานสากล ทำให้กระบวนการโอนย้ายสินทรัพย์อาจถูกชะลอหรือหยุดการทำงานชั่วคราวจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
ผลกระทบต่อนักลงทุนไทยและผู้ใช้งาน
สำหรับผู้ใช้งานชาวไทย การปฏิบัติตามคำแนะนำของ Bitkub Exchange หมายถึงว่าทุกการโอนคริปโทเคอร์เรนซีจาก MEXC Global เข้ามายังกระดานเทรด Bitkub หรือการโอนออกจาก Bitkub ไปยัง MEXC Global อาจเผชิญกับการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
หากธุรกรรมใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ ระบบอาจทำการระงับการดำเนินการนั้นทันที ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของตนเองได้ในระยะเวลาอันสั้น จนกว่ากระบวนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังไม่มีการระบุวันสิ้นสุดมาตรการที่ชัดเจน
ทิศทางตลาดและมาตรการในอนาคต
ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรติดตามต่อไปคือท่าทีของ MEXC Global ต่อรายงานคำสั่งของ FinCEN รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ Bitkub Exchange ในการจัดการกับมาตรการเพิ่มเติม หากสถานการณ์ด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว
การประสานงานระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีระดับภูมิภาคกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกเช่น FinCEN ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สำคัญต่อเสถียรภาพของตลาดในประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
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