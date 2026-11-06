Binance ยังไม่เปิดเผยยอด Hot Wallet หลังเหตุแฮก 6.3 พันล้านดอลลาร์
Binance ยังไม่เปิดเผยยอดเงินใน Hot Wallet แปดวันหลังเหตุแฮกมูลค่า $6.3 พันล้าน ขณะ Coinbase, Gate และ Upbit ทยอยเผยสัดส่วน Cold Storage เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้
Binance กระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ของโลก ยังไม่เปิดเผยว่าเคยเก็บเงินไว้ใน Hot Wallet เป็นจำนวนเท่าใดก่อนเกิดเหตุแฮกมูลค่า $6.3 พันล้าน ทั้งที่เวลาผ่านมาแล้ว 8 วันนับจากเหตุการณ์ ข้อมูลนี้ถูกรายงานหลังจากช่วงดึกของวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงที่สื่อคริปโตหลายแห่งเริ่มตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกระดานเทรดรายนี้
ในขณะเดียวกัน กระดานเทรดคู่แข่งอย่าง Coinbase, Gate และ Upbit ต่างทยอยเปิดเผยสัดส่วนการเก็บสินทรัพย์แบบออฟไลน์ของตัวเอง Cointelegraph ตั้งคำถามว่ากระดานเทรดทุกแห่งควรถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ รายงานระบุชัดว่า Binance ยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับขนาดยอดเงินใน Hot Wallet สัดส่วน Hot ต่อ Cold และกลไกควบคุมวงเงินโอนฉุกเฉินAlso readElon Musk โพสต์ภาพ CZ โทนแดงล้อตลาดคริปโตร่วง เจ้าตัวตอบกลับด้วยมีม
ย้อนไปที่เหตุแฮกเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้โจมตีดูดเงินราว $6.3 พันล้านจาก 10 บล็อกเชนได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้ขโมยกุญแจส่วนตัวโดยตรง แต่เจาะเข้าโครงสร้างพื้นฐานการลงนามของ Hot Wallet ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
Gate, Upbit และ Coinbase เปิดตัวเลขสำรองสินทรัพย์
Gate เปิดตัวกรอบการรายงานชื่อ Proof of Security โดยระบุว่าสินทรัพย์ 88.26% ถูกเก็บใน Cold Storage และ 11.74% อยู่ใน Hot Wallet พร้อมยืนยันว่าสินทรัพย์ใน Cold Storage ครอบคลุมหนี้สินต่อลูกค้าได้ 104.58% แม้ Hot Wallet จะถูกดูดจนหมดในเหตุแฮกครั้งนี้
ด้าน Dunamu บริษัทแม่ของ Upbit ระบุว่าตั้งเป้าให้ Hot Wallet มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของสินทรัพย์ลูกค้าทั้งหมด และเมื่อสิ้นเดือนกันยายน สัดส่วนสินทรัพย์ที่เก็บใน Cold Storage อยู่ที่ 99.17% ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลที่ Dunamu เปิดเผยก่อนเกิดเหตุแฮกของ Binance ในครั้งนี้ ส่วน Coinbase ย้ำว่าสินทรัพย์ลูกค้ากว่า 99% ถูกเก็บแบบออฟไลน์ พร้อมอธิบายระบบจัดการกุญแจหลายชั้น วงเงินเติม Hot Wallet และสวิตช์ตัดการทำงานฉุกเฉินที่บริษัทใช้งานอยู่
หน่วยงานกำกับเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบกระดานเทรด
คณะกรรมการกำกับการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) สั่งตรวจสอบฉุกเฉินกระดานเทรด Upbit, Bithumb, Coinone และ GOPAX หลังเหตุแฮกเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน FSC ยังเรียกร้องให้ Binance ลดสัดส่วน Hot Wallet ลงอีก แม้กฎหมายเกาหลีใต้จะกำหนดขั้นต่ำให้กระดานเทรดต้องเก็บสินทรัพย์ใน Cold Storage อย่างน้อย 80% อยู่แล้ว
GOPAX ตัดสินใจหยุดการเทรดและระงับการถอนเงินชั่วคราว เพื่อย้ายสินทรัพย์ทั้งหมดเข้าสู่ Cold Storage ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการป้องกันในตลาดเกาหลีใต้ถูกยกระดับอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนบทความต้นฉบับมองว่าความเงียบของ Binance ในช่วงนี้เข้าใจได้ในแง่ความปลอดภัย แต่ในแง่ความเชื่อมั่นกลับเริ่มส่งผลเสีย เพราะยิ่งคู่แข่งเปิดตัวเลขชัดเจนออกมามากเท่าไร ผู้ใช้ก็ยิ่งตั้งคำถามว่าเหตุใด Binance จึงยังไม่เปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
ผลต่อผู้ใช้และสิ่งที่ Binance ต้องตอบ
สำหรับผู้ใช้ สัดส่วนการเก็บสินทรัพย์เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยประเมินว่าเงินของตนอยู่ในรูปแบบใดและมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด Binance เองระบุว่าจะรับผิดชอบความสูญเสียทั้งหมดเพื่อปกป้องยอดคงเหลือของผู้ใช้ Richard Teng ซีอีโอคนปัจจุบันของ Binance เป็นผู้ประกาศจุดยืนนี้ ซึ่งยืนยันความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้ใช้ แต่ยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องตัวเลขเชิงโครงสร้างการเก็บสินทรัพย์
ผู้เขียนบทความเสนอว่า อย่างน้อย Binance ควรเปิดเผยสัดส่วนแบบย้อนหลัง หรือให้ผู้ตรวจสอบอิสระยืนยันข้อมูล ซึ่งการทำเช่นนี้ไม่กระทบกับการแก้ไขช่องโหว่ที่กำลังดำเนินการอยู่ ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปมีสองข้อ คือ Binance จะออกมาตอบคำถามเรื่องยอดเงินใน Hot Wallet เมื่อใด และ FSC ของเกาหลีใต้จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแบบบังคับหรือไม่ หากมาตรฐานนี้เกิดขึ้นจริง กระดานเทรดทุกแห่งจะต้องปรับตัวตาม
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy