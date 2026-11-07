Binance เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชี MiCA ผู้ใช้ยุโรปต้องถอนก่อน 29 พ.ย.
Binance กำหนดเก็บค่าธรรมเนียม 10 USDC ต่อเดือนจากผู้ใช้ยุโรปที่ยังไม่ได้ถอนคริปโตก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน ตามกฎระเบียบ MiCA ส่งผลให้ยอดเงินน้อยอาจถูกรูดจนหมด
Exchange แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่อย่าง Binance ประกาศมาตรการบังคับสำหรับผู้ใช้ในบางประเทศของยุโรป ซึ่งจะต้องดำเนินการถอนทรัพย์สินออกจากบัญชีก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน มิฉะนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารบัญชีรายเดือน โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใช้เพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบ MiCA ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานี้ ทำให้แพลตฟอร์มต้องปรับพฤติกรรมในการให้บริการสำหรับพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
รายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมและการหักบัญชี
Binance จะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการบริหารบัญชีในอัตราร้อยละ 0.025 ของยอดคงเหลือในบัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 10 USDC ต่อเดือน โดยเลือกเก็บจากจำนวนที่มากกว่าระหว่างสองค่านี้ มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับการหักเงินครั้งแรกภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากวันที่ 29 พฤศจิกายน และจะมีการหักเงินรอบที่สองหลังจากวันที่ 24 ธันวาคม สำหรับวิธีการหักเงิน Binance ระบุว่าจะตัดเงินจากสินทรัพย์ USDC ในบัญชีก่อนเป็นลำดับแรก หากยอดเงิน USDC ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียม จะทำการหักจากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในบัญชีต่อไปAlso readElon Musk โพสต์ภาพ CZ โทนแดงล้อตลาดคริปโตร่วง เจ้าตัวตอบกลับด้วยมีม
ผลกระทบต่อผู้ใช้และยอดเงินขนาดเล็ก
จุดที่น่าจับตามองมากที่สุดในมาตรการนี้คือเพดานขั้นต่ำในการหักเงินที่ 10 USDC ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่มากนัก โดยหากผู้ใช้งานมียอดคงเหลือต่ำกว่าประมาณ 40,000 USDC จะถูกเรียกเก็บอัตราคงที่ที่ 10 USDC ต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้ใช้ที่มียอดเงินเหลือเพียงหลักร้อยหรือหลักสิบดอลลาร์สหรัฐ เงินในบัญชีอาจถูกหักจนหมดภายในระยะเวลาเพียงสองรอบการหักเงินตามกำหนดการที่ประกาศออกมา ทำให้ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของตนเองอย่างละเอียดก่อนครบกำหนด
กลุ่มเป้าหมายและสถานะบัญชีหลังสิ้นปี
ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้โดยตรง ได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านบริษัทลูกของ Binance ในยุโรป โดยเฉพาะ Binance France และผู้ใช้ใน countries อย่างสเปน ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ซึ่งต่างได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากทางแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกันนี้ โดยบัญชีของผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการถอนสินทรัพย์จนครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (Inactive Account) และ Binance อาจดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือโอนสินทรัพย์เหล่านั้นต่อไปตามข้อกำหนดนโยบายการจัดการบัญชีที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
บริบทการแข่งขันและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ
มาตรการบังคับการถอนสินทรัพย์ของ Binance สอดคล้องกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบ MiCA ที่เริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน คู่แข่งหลักในตลาดอย่าง Coinbase, OKX และ Kraken ต่างก็ได้รับอนุญาตภายใต้กรอบกฎระเบียบ MiCA แล้ว ทำให้สามารถดึงดูดผู้ใช้ที่โยกย้ายหนีจากความไม่แน่นอนของแพลตฟอร์มที่ยังไม่ผ่านการรับรองได้ ข่าวนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงผลกระทบที่ชัดเจนของกฎระเบียบ MiCA ที่มีต่อโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในยุโรป
ความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบเชิงตลาด
แม้ว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการบังคับให้ถอนสินทรัพย์จะเป็นมาตรการที่รุนแรง แต่ข่าวดังกล่าวกระทบเฉพาะผู้ใช้งานในยุโรปบางประเทศเท่านั้น และกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ถูกจำกัดสถานะให้อยู่ในโหมดการถอนเงินเท่านั้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถซื้อหรือเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ได้ ทำให้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่น่าที่จะสร้างแรงขายใหม่ (Sell Pressure) ที่รุนแรงต่อตลาดโดยรวม แต่ยังคงเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซีในยุโรป ภายใต้กฎระเบียบ MiCA ที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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