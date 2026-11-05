Binance ฟื้นฟูสินทรัพย์ 98% ขยาย Proof of Reserves เป็น 44 โทเคน
Binance ประกาศฟื้นสินทรัพย์แล้ว 98% หลังถูกโจมตีเสียหายนับพันล้านเหรียญ ขยายการตรวจสอบ Proof of Reserves เป็น 44 โทเคน ขณะที่ Coinbase เผยเก็บสินทรัพย์ลูกค้ากว่า 99% ใน Cold Storage เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
กระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่อย่าง Binance ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการฟื้นฟูสินทรัพย์ของผู้ใช้หลังเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ล่าสุดได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วร้อยละ 98 ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าสำคัญในการคืนความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกหลังจากที่แพลตฟอร์มต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงปลอดภัยที่รุนแรง
ความเสียหายและการฟื้นฟูสินทรัพย์ 98%
Binance เปิดเผยตัวเลขความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ว่าส่งผลให้ผู้ใช้งานสูญเสียสินทรัพย์รวมมูลค่าประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากและถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่สุดในวงการคริปโทเคอร์เรนซีAlso readอนุทิน ปฏิเสธ 'น้ำเงินกินรวบ' เผยรัฐบาลพร้อมชี้แจง กมธ. ตามกฎหมาย
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น Binance ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ที่ถูกขโมยอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุดบริษัทรายงานว่าสามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่เสียหายไปได้แล้วร้อยละ 98
สำหรับสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ร้อยละ 2 นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์และช่องทาง Over-the-counter (OTC) เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดมีจำกัดและมีความท้าทายในการซื้อคืนสินทรัพย์ชนิดต่างๆ กลับมา
ขยายการตรวจสอบ Proof of Reserves เป็น 44 โทเคน
Binance ได้ตัดสินใจขยายขอบเขตการตรวจสอบ Proof of Reserves หรือการพิสูจน์เงินสำรอง จากเดิมที่ตรวจสอบเพียง 10 โทเคน เป็นจำนวน 44 โทเคน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเงินสำรองที่รองรับสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
กระบวนการสร้าง Zero-knowledge proof สำหรับรอบใหม่นี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 50 ถึง 60 ชั่วโมงในการดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือสินทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่ยืนยันว่า Binance มีสินทรัพย์เพียงพอต่อการBacking ผู้ใช้งานทุกคน
นโยบายความปลอดภัยของ Coinbase และ Cold Storage
ในขณะที่ Binance กำลังฟื้นฟูความเสียหาย Coinbase หนึ่งในกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่รายอื่น ได้เปิดเผยนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยระบุว่าบริษัทเก็บรักษาสินทรัพย์ของลูกค้าไว้มากกว่าร้อยละ 99 ใน Cold Storage ซึ่งเป็นกระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซีแบบออฟไลน์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง
การเก็บสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไว้ในสภาพแวดล้อมออฟไลน์นี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกแฮกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแตกต่างจากการเก็บสินทรัพย์ในHot Storage ที่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
นอกจากนี้ Coinbase ยังใช้ระบบ Distributed Private Keys ที่แบ่งกุญแจส่วนตัวออกเป็นหลายส่วนกระจายการเข้าถึง ทำให้ไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของผู้ใช้งานได้เพียงลำพัง และมีการจำกัดวงเงินถอนพร้อมระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีโอนเงินของลูกค้าออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความเสี่ยงใหม่จาก AI และความร่วมมือระดับโลก
เหตุการณ์โจมตี Binance ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแฮกเกอร์ใช้เทคนิค Social Engineering ผ่านการสัมภาษณ์งานปลอมร่วมกับเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นอุปสรรคต่อระบบป้องกันดั้งเดิม
Changpeng "CZ" Zhao ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance ได้เรียกร้องให้บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีต่างๆ พัฒนาระบบป้องกันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่นกัน และร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่
CZ กล่าวเน้นย้ำว่า "วิธีเดียวที่จะต่อสู้กับอสูรกายได้นั้นคือการกลายเป็นอสูรกายตนนั้นให้ได้เหมือนกัน" ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการป้องกันตัวเอง
Coinbase ได้ระบุว่าบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวและยืนยันว่าสินทรัพย์ของลูกค้ายังคงได้รับการสนับสนุนในอัตราร้อยละ 1 ต่อ 1 ไม่มีการนำไปปล่อยกู้หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งสองบริษัทตระหนักดีว่าพัฒนาการของ AI ทำให้รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Coinbase จึงเตรียมการลงทุนเพิ่มในเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ ในขณะที่ Binance ขยายการตรวจสอบ Proof of Reserves เพื่อแสดงความโปร่งใส
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