Binance ลดสำรอง ETH เหลือ 2.9 ล้านเหรียญ ชี้เทรนด์ถอนรายใหญ่ต่อเนื่อง
ปริมาณ ETH บน Binance ลดลงสู่ระดับ 2.9 ล้านเหรียญ จากจุดสูงสุด 5 ล้านเหรียญในกรกฎาคม 2568 สะท้อนแนวโน้มการถอนสินทรัพย์ออกจากระบบอย่างมีนัยสำคัญ
ปริมาณเหรียญ Ethereum (ETH) ที่ค้างอยู่บนกระดานเทรด Binance ลดลงสู่ระดับ 2.9 ล้านเหรียญในวันนี้ เป็นจุดต่ำสุดล่าสุดจากการเทรนด์การลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 โดยในขณะนั้น Binance เคยถือครอง ETH มากกว่า 5.0 ล้านเหรียญ ช่วงที่ราคา ETH เข้าใกล้จุดสูงสุดรอบวัฏจักรที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ นับเป็นการปรับลดยอดสำรองที่สำคัญบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายใหญ่ของโลก
การลดลงของยอดสำรอง ETH บน Binance ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถอนครั้งใหญ่ในวันเดียว แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการไหลออกของสินทรัพย์จากกระดานเทรดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการสภาพคล่องหรือการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปยังที่เก็บรักษาอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มAlso readเจ้ามือรายใหญ่ 7 Siblings ซื้องาน ETH มูลค่า $18.88 ล้านช่วงราคาต่ำ
รายละเอียดยอดสำรอง ETH ที่ลดลงต่อเนื่อง
ยอดสำรอง ETH ของ Binance ปรับตัวลดลงมาจากประมาณ 3.92 ล้านเหรียญในเดือนสิงหาคม 2569 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 3.47 ล้านเหรียญในช่วงต้นเดือนตุลาคม และลดต่อเนื่องมาอยู่ที่ 3.08 ล้านเหรียญเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน ก่อนจะมาถึงระดับ 2.9 ล้านเหรียญในวันนี้ การลดจำนวนลงอย่างเป็นระบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดพอร์ตโฟลิโอของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง จะเห็นได้ว่าปริมาณ ETH บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั้งหมดลดลงกว่า 58% จากยอดประมาณ 35 ล้านเหรียญในปี 2020 เหลือเพียงประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน สภาวะดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงบน Binance เท่านั้น
มุมมองนักวิเคราะห์และแหล่งที่มาของข้อมูล
Darkfost ระบุว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของเน็ทโฟลว์ ETH บน Binance อยู่ในแดนลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าเหรียญที่ถูกถอนออกมามีจำนวนมากกว่าเหรียญที่ถูกฝากเข้าไป ระหว่างวันที่ 2 ถึง 15 พฤศจิกายน มี ETH ประมาณ 180,000 เหรียญ หรือมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ถูกถอนออกไปจากแพลตฟอร์ม
ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอมาจากการติดตามกระเป๋าเงินที่ระบุว่าเป็นของ Binance บนบล็อกเชนโดย CryptoQuant ซึ่งไม่ใช่การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการหรือรายงาน Proof of Reserves ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Binance โดยตรง มีความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังในการตีความ เนื่องจากข้อมูลจากแหล่งติดตามภายนอกอาจมีความคลาดเคลื่อน
ปัจจัยทางเทคนิคและผลกระทบต่อราคาตลาด
หาก Binance ย้ายเหรียญไปยังกระเป๋าเย็นที่ยังไม่ถูกระบุป้ายกำกับ ระบบติดตามอาจนับว่าเป็นเงินไหลออก ทั้งที่เหรียญยังคงอยู่ในการดูแลของกระดานเทรด นอกจากนี้ การถอนเหรียญออกจากกระดานเทรดไม่ได้แปลว่าการถือครองเพื่อซื้อสะสมเสมอไป แต่อาจเป็นการย้ายไปเก็บกับผู้ดูแลสินทรัพย์ของสถาบัน การสเตก (Staking) การเคลื่อนสภาพคล่องของผู้ทำตลาด (Market Makers) หรือการนำไปใช้งานในโปรโตคอลต่าง ๆ ก็ได้
ภาพรวมของตลาดเองก็สอดคล้องกับแนวโน้มนี้ โดยราคา ETH ปรับตัวลงราว 19.5% ในสัปดาห์ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน และลงไปต่ำสุดราว 1,713 ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน ซึ่งห่างจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 มากกว่า 63% สภาวะราคาที่ย่อตัวลงนี้มาพร้อมกับการลดลงของยอดสำรองบนกระดานเทรด
สถานะกองทุน ETF และทิศทางต่อไป
ขณะที่ปริมาณเหรียญบนกระดานปรับตัวลดลง ETF Ethereum ในสหรัฐอเมริกาที่มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 398.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 9-13 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันที่อาจมีการกระจายความเสี่ยงหรือปรับสัดส่วนการลงทุนใหม่ การเคลื่อนไหวของทั้งยอดสำรองบนกระดานเทรดและเงินไหลออกของ ETF ส่งผลต่อความเข้าใจใน供需 (Demand-Supply) ของสินทรัพย์ Ethereum ในตลาดปัจจุบัน
สรุปแล้วการลดลงของ ETH บน Binance สู่ระดับ 2.9 ล้านเหรียญ เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาวที่เกิดจากหลายปัจจัยผสมผสานกัน ทั้งการจัดการภายในแพลตฟอร์ม ความต้องการใช้สินทรัพย์ในภาคปฏิบัติการต่าง ๆ และปฏิกิริยาของราคาตลาดโดยรวม นักลงทุนและผู้ที่ติดตามตลาดควรวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
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