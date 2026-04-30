Binance.US แต่งตั้ง Stephen Gregory เป็น CEO คนใหม่ มุ่งมั่นกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ

Binance.US ประกาศแต่งตั้ง Stephen Gregory ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูและขยายธุรกิจในตลาดคริปโตสหรัฐฯ หลังเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย Gregory มีประสบการณ์ด้าน Compliance ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
Binance. US ได้ประกาศการแต่งตั้ง Stephen Gregory ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO) คนใหม่ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของ Binance.
US ในการกลับมาสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีของสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หลังจากเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายและการกำกับดูแลในช่วงที่ผ่านมา Stephen Gregory เข้ามาแทนที่ Norman Reed ซึ่งจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท โดย Gregory มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในวงการคริปโตและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำพา Binance.
US ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายนี้ Stephen Gregory ไม่ใช่บุคคลใหม่ในวงการคริปโตของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ Currency.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และเคยรับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ที่กระดานเทรดคริปโตชั้นนำอย่าง Gemini และ CEX.io ประสบการณ์ที่สั่งสมมานี้ทำให้ Gregory มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางกฎหมายและการกำกับดูแลที่ซับซ้อนของตลาดคริปโตในสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยให้ Binance.
US สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานและหน่วยงานกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น การแต่งตั้ง Gregory ถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูและปรับปรุงภาพลักษณ์ของ Binance.
US หลังจากที่บริษัทต้องเผชิญกับคดีความทางกฎหมายกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ในปี 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอย่างมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา Binance. US ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของ SEC อย่างต่อเนื่อง และในเดือนพฤษภาคม 2568 SEC ได้ถอนฟ้องคดีดังกล่าว ทำให้ Binance.
US สามารถกลับมาให้บริการฝากถอนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อีกครั้ง ภายใต้การนำของ Stephen Gregory บริษัทมีแผนที่จะขยายบริการต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น บริการ Earn (Staking) และเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ๆ ในด้าน Decentralized Finance (DeFi) และสินทรัพย์โทเคน (Tokenized Assets) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดคริปโตในสหรัฐฯ ที่กำลังได้รับแรงหนุนจากความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Binance.
US ยังได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ก่อตั้ง Binance อย่าง Changpeng Zhao (CZ) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางของโลกคริปโต Gregory ได้ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph โดยแสดงความมั่นใจว่า Binance.
US มีศักยภาพในการกลับมาเป็นผู้นำในตลาดสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและทีมงานที่มีความสามารถ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดคริปโตของสหรัฐฯ ยังคงรุนแรง โดยมีคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Coinbase และ Kraken ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ ดังนั้น Binance.
US จะต้องสร้างความแตกต่างและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้สำเร็Please follow us on Google to support us
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