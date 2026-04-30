Binance ถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากแพลตฟอร์ม Alpha เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

Binance ประกาศถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากออกจากแพลตฟอร์ม Binance Alpha เพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานยังคงสามารถขาย ถอน หรือโอนย้ายสินทรัพย์เหล่านี้ได้
Binance ประกาศถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากออกจากแพลตฟอร์ม Binance Alpha ซึ่งรวมถึงโทเคนหลากหลายประเภทบนเครือข่าย Solana และ BSC รวมถึงโทเคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเครือข่ายเฉพาะเจาะจง การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโทเคนหลายตัว ได้แก่ REX, XO, TANSSI, DARKSTAR, YALA, RCADE, RDAC, SKATE, OVL, SLAY, Ghibli, PHY, VLR, SVSA, WBAI, EDGEN, FAIR3, MM, BUBB, AICELL, XLAB และ SIGHT ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์ที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงหรือขาดความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ของ Binance การถอดถอนนี้ไม่ได้หมายถึงการลบโทเคนเหล่านี้ออกจากระบบนิเวศของ Binance อย่างถาวร แต่เป็นการจำกัดการซื้อขายเฉพาะบนแพลตฟอร์ม Binance Alpha เท่านั้น ผู้ใช้งานยังคงสามารถขาย ถอน หรือโอนย้ายสินทรัพย์เหล่านี้ไปยังกระเป๋าเงินภายนอกหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ตามปกติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถจัดการสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างยืดหยุ่นและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ Binance ให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้ใช้งานและสินทรัพย์ของพวกเขาเป็นอันดับแรก การถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม โดย Binance ได้ระบุว่าการตัดสินใจนี้มาจากการประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แต่ละรายการ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ความโปร่งใสของทีมพัฒนา และปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Binance ในการสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งานทุกคน นอกจากนี้ Binance ยังได้จัดเตรียมช่องทางและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับการสนับสนุนที่จำเป็นได้ทันท่วงที เช่น การเข้าถึงฟีเจอร์การขายแบบทันทีบนหน้าแดชบอร์ดสินทรัพย์ และการใช้งาน Binance Wallet เพื่อทำการซื้อขายและโอนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างสะดวก แม้ว่าการถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้จะได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากชุมชนคริปโต แต่ผู้ใช้งานจำนวนมากแสดงความเห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Binance โดยให้เหตุผลว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในรายชื่อนั้นมีความเสี่ยงสูงและขาดความน่าเชื่อถือที่เพียงพอ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการเหล่านี้มักจะขาดข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน ทีมพัฒนาไม่เปิดเผยตัวตน หรือมีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการปั่นราคาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การตัดสินใจของ Binance ในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางส่วนยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการถอดถอนต่อสภาพคล่องของตลาดและโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ แต่โดยรวมแล้ว การดำเนินการของ Binance ได้รับการยอมรับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในตลาดคริปโ.
Binance Cryptocurrency Digital Assets Token Trading Alpha Platform Security Withdrawal Solana BSC
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
