Binance ได้คำสั่งศาลอาบูดาบี กู้คืนคริปโต 6.3 พันล้านดอลลาร์หลังถูกแฮก
Binance ได้รับคำสั่งศาล ADGM ให้กู้คืนคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ โดยศาลมีอำนาจอายัดสินทรัพย์ในเขตอำนาจศาลอาบูดาบี
Binance ได้รับคำสั่งศาลจาก Abu Dhabi Global Market หรือ ADGM ให้ดำเนินการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกอายัดไว้ หลังจากที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน คริปโทเคอร์เรนซี รายนี้เผชิญกับเหตุแฮกเกอร์เจาะระบบและขโมยสินทรัพย์มูลค่าสูงถึง 6.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว คำสั่งศาลดังกล่าวถือเป็นความเคลื่อนไหวทางกฎหมายชิ้นสำคัญที่มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ยากต่อการติดตาม
กระบวนการทางกฎหมายในเขต ADGM
Dugan Bliss รองที่ปรึกษากฎหมายสูงสุดของ Binance ยืนยันการได้รับคำสั่งศาลนี้และระบุว่าองค์กรจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายทุกชนิดที่มีอยู่เพื่อติดตามอายัดและกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยกลับมาให้ได้มากที่สุด เป้าหมายสำคัญคือการช่วยเหลือพันธมิตรและลูกค้าในการคืนเงินเท่าที่ทำได้ และป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของเหล่าแฮกเกอร์ผู้โจมตีอย่างต่อเนื่องAlso readไม่ขายไม่ขาดทุน Yi He โชว์พอร์ตคริปโทฯ ติดลบ 3.1 พันล้านบาท ปลอบใจสายถือ Spot
คำสั่งศาลดังกล่าวถูกออกโดยศาลของ Abu Dhabi Global Market ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law ตามกฎหมายของอังกฤษ Binance ได้วางโครงสร้างการกำกับดูแลหลักของบริษัทไว้ในพื้นที่นี้ภายใต้การดูแลของ FSRA ทางการตั้งแต่ช่วงต้นปี 2026 การเลือกดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลนี้มีนัยสำคัญทางกฎหมายเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้คำสั่งกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดเก็บอยู่ในระบบนิเวศดังกล่าว
รายละเอียดจำนวนเงินและเงื่อนไขการอายัด
ทั้ง Binance และ Reuters ยังไม่เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ครอบคลุมภายใต้คำสั่งศาลนี้ หรือเงื่อนไขทางกฎหมายเฉพาะเจาะจงในเอกสาร อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวในการอายัดสินทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 นาทีหลังเกิดเหตุ Circle ได้ทำการอายัดกระเป๋าเงิน USDC มูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่สินทรัพย์มูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ถูกกู้คืนกำลังถูกพยายามฟอกเงินผ่านบริดจ์และมิกเซอร์
การดำเนินการนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีมูลค่ามหาศาล การระบุที่อยู่กระเป๋าและผู้ออกโทเคนที่ถูกผูกมัดตามคำสั่งศาลยังเป็นความท้าทายหลักในกระบวนการฟื้นฟูสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของและเส้นทางการเงินที่ชัดเจน
ผลกระทบต่อลูกค้าและความเสียหายทางการเงิน
Binance ได้ประกาศชดเชยยอดคงเหลือของลูกค้าเต็มจำนวนจากเงินทุนของบริษัทและกองทุน SAFU (Safe Asset Fund for User Assets) โดยผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเสียหายทางการเงินโดยตรงจากเหตุการณ์แฮกดังกล่าว การดำเนินการชดเชยนี้สะท้อนถึงความพยายามของบริษัทในการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและเสถียรภาพของแพลตฟอร์มภายใต้วิกฤตการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ครั้งนี้
แม้ลูกค้าจะไม่ขาดทุนโดยตรง แต่ความเสียหายทางชื่อเสียงและการเสียเวลาในการกู้คืนระบบยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร การชดเชยจากกองทุน SAFU เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยของสินทรัพย์ของตน แม้ว่าจะมีการแฮกเกิดขึ้นก็ตาม
ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ และขั้นตอนถัดไป
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือ DOJ ได้รับอนุมัติจากศาลให้ยึดหรืออายัดสินทรัพย์ที่ถูกขโมยจาก Binance กว่า 1.2 พันดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอายัดที่ประสานงานกับภาคเอกชนรวมมูลค่ากว่า 2.7 พันดอลลาร์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชนนี้เป็นกลไกสำคัญในการติดตามและปิดกั้นเส้นทางการเงินของแฮกเกอร์
ยังคงไม่ชัดเจนว่าคำสั่งศาลของ ADGM จะมีผลบังคับกับผู้ออก Stablecoin ที่อยู่ภายใต้คำสั่งของสหรัฐฯ อย่าง Circle ได้มากน้อยเพียงใด Circle เคยชี้แจงว่าเงินที่ถูกอายัดจะคืนให้ Binance ไม่ได้ทันที เว้นแต่จะมีคำตัดสินของศาลที่ชี้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง คำสั่งศาล ADGM จึงถือเป็นเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกที่ Binance ใช้เพื่อตอบข้อกำหนดนี้และเปิดทางสู่กระบวนการฟื้นฟูสินทรัพย์ในวงกว้างต่อไป
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