Bill & Melinda Gates Foundation Trust ขาย Microsoft และปรับพอร์ตเพื่อเป้าหมายการกุศล

Bill & Melinda Gates Foundation Trust ขาย Microsoft ราคา $3.2 พันล้าน ส่งผลให้ Microsoft ลดลงมาอยู่ที่อันดับสี่ของพอร์ต
Bill & Melinda Gates Foundation Trust ขาย Microsoft ทั้งหมด 7.7 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า $3.2 พันล้าน เมื่อวันที่ 15 พ.
ค. 2569 ปิดฉากความสัมพันธ์ทางการลงทุนกับ Microsoft อย่างสมบูรณ์ การขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของมูลนิธิ ที่ต้องการเพิ่มงบประมาณบริจาครายปีเป็น $9 พันล้าน และวางแผนใช้เงินกองทุนทั้งหมดให้หมดภายในปี 2588 การขายหุ้น Microsoft ของมูลนิธิ Gates เป็นการปรับพอร์ตเพื่อเป้าหมายการกุศล ไม่ใช่สัญญาณมุมมองลบต่อตลาดเทคโนโลยีหรือคริปโต เงินที่ได้จากการขายน่าจะถูกนำไปใช้ในโครงการบริจาคมากกว่าการเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์อื่น จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาคริปโ
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