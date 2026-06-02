Beauty Privilege นำ VELLA สกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลีบุกตลาดไทย!

Beauty Privilege จัดงาน "CORE ONE PRIVILEGE GRAND OPENING" เปิดตัวนวัตกรรมสกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลี "VELLA Core One Capsule Sleep Mask" พร้อมเปิดประสบการณ์ดูแลผิวรูปแบบใหม่ผ่านแคมเปญ "7 Day Challenge"
เพิร์ธ ธนพนธ์ ร่วมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! Beauty Privilege นำ VELLA (เวลล่า) สกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลีบุกตลาดไทย!
พร้อมส่งต่อ "สิทธิพิเศษแห่งผิวสวย" ให้ผู้บริโภคคนไทยได้สัมผัสบริษัท บิวตี้ พริวิเลจ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ VELLA (เวลล่า) อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงาน "CORE ONE PRIVILEGE GRAND OPENING" เปิดตัวนวัตกรรมสกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลี "VELLA Core One Capsule Sleep Mask" พร้อมเปิดประสบการณ์ดูแลผิวรูปแบบใหม่ผ่านแคมเปญ "7 Day Challenge" ที่กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มคนรักผิวและสาย Beauty Lifestyle อย่างต่อเนื่อง ภายในงานนำโดย คุณแอร์ - อลินท์รฎา อึ๊งกิจธนภัทร์ กรรมการบริหาร - บริษัท บิวตี้ พริวิเลจ จำกัด พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณเพิร์ธ - ธนพนธ์ ที่มาร่วมแชร์มุมมองเรื่องการดูแลตัวเองในปัจจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อม Lucky Fan ทั้ง 30 ท่านที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ Core One Capsule Sleep Mask ระดับพรีเมียม คุณแอร์ - อลินท์รฎา เผยถึงแนวคิดของ Beauty Privilege ว่า จุดเริ่มต้นมาจากคำว่า "สิทธิพิเศษ" ที่เชื่อว่าทุกคนควรได้รับการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม โดยเหตุผลที่เลือก VELLA เป็นแบรนด์แรกในการเปิดตัว เพราะแบรนด์สะท้อนความหมายของ "ความงามและความเปล่งประกาย" พร้อมปรัชญาที่ผสาน "พลังจากธรรมชาติ" เข้ากับ "เทคโนโลยีขั้นสูง" จนเกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลผิวในรูปแบบแคปซูลที่ตอบโจทย์คนในปัจจุบัน VELLA (เวลล่า) สกินแคร์พรีเมียมจากประเทศเกาหลี ที่มีวางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีกระแสตอบรับดีอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ด้าน คุณเพิร์ธ - ธนพนธ์ ที่มาร่วมงานในฐานะแขกพิเศษของงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้ร่วมสร้างสีสันและความสนุกผ่านกิจกรรมพิเศษภายในงานอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลผิวกับ VELLA Core One Capsule Sleep Mask ผลิตภัณฑ์สลีปมาสก์แบบแคปซูลที่โดดเด่นด้วยความสะดวก ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการการดูแลผิวแบบ Effortless Beauty อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัวแคมเปญ "7 Day Challenge" ที่ชวนทุกคนพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวเอง ผ่านนวัตกรรมแคปซูล 2 สูตร ได้แก่ Protein Capsule ที่ช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซม และเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เปรียบเสมือน "สถาปนิกของผิว" และ Vitathione Capsule ที่ช่วยรีเซ็ตความหมองคล้ำ ปลุกผิวให้ดูกระจ่างใส เปรียบเสมือน "สวิตช์ไฟแห่งผิวสวย" เพียงใช้วันละ 1 แคปซูล ต่อเนื่อง 7 วัน ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ปิดท้ายด้วยข้อความจากคุณแอร์ ที่กล่าวขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นใน Beauty Privilege และ VELLA Thailand พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลผิว เพราะ "ผิวดี เริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด" ผ่านสิทธิพิเศษเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถมอบให้ตัวเองได้ในทุกคืนก่อนนอน ผ่าน VELLA Core One Capsule Sleep Mask.
จัดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สกินแคร์ล้ำสมัยจากประเทศเกาหลี ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดูแลผิวอย่างตรงจุด ด้วยนวัตกรรมและการวิเคราะห์ความต้องการของผิวในปัจจุบัน เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลตัวเองในแบบ Premium Beauty Lifestyle สัมผัสประสบการณ์ VELLA Core One Capsule Sleep Mask ได้แล้ววันนี้ หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ LINE Official : @vellathailand Hashtag : #CoreOnePrivilegexPerth #BeautyPrivilege #VELLAThailand #VELLACoreOneCapsuleSleepMask #VELLA7DayChalleng
