BeOnCloud เปิดตัวซีรีส์ MANUKAI รวมพลสตาร์ไทย-ญี่ปุ่นสู่เวทีโลก
BeOnCloud เปิดตัวซีรีส์ MANUKAI โปรเจกต์ใหม่ร่วมผลิตไทย-ญี่ปุ่น นำแสดงโดยนักแสดงดาวรุ่ง 6 คน เตรียมฉายปี 2570 บนแพลตฟอร์ม iQIYI สร้างปรากฏการณ์ซีรีส์ BL รุ่นใหม่
BeOnCloud เตรียมเปิดบทใหม่ของวงการบันเทิงด้วยการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ MANUKAI ที่มีแนวคิดหลักคือ A Whole New Feeling A New Generation A Global Journey เพื่อมุ่งสร้างศิลปินเจเนอเรชันใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสู่ระดับนานาชาติ พร้อมนำเสนอ Global Visual รูปแบบใหม่ของวงการซีรีส์ BL ไทย โดยผสมผสานเสน่ห์ของศิลปินไทยและญี่ปุ่นผ่านภาพลักษณ์สดใส มีเอกลักษณ์ และความที่เป็นสากลที่เข้าถึงรุ่นใหม่ทั่วโลก
กลไกการทำงานและวิสัยทัศน์โปรเจกต์
โครงการ MANUKAI เน้นการสร้าง Next Generation of Global Artists ที่มีทั้งความสามารถคาแร็กเตอร์และภาพลักษณ์ที่พร้อมต่อยอดสู่ตลาดระดับโลก โดยทางค่ายจะนำประสบการณ์จากการทำงานในระดับโลกมาร่วมสนับสนุนและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการแสดง การสร้างคาแร็กเตอร์ แฟชั่น และดนตรี โปรเจกต์นี้ยังโดดเด่นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ทั้งในส่วนนักแสดง ทีมงาน และการถ่ายทำในสองประเทศ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ BeOnCloud ที่ต้องการต่อยอดจากการผลิตซีรีส์ไปสู่การพัฒนาศิลปินให้เติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ Entertainment Fashion Music และ Global Brand CollaborationsAlso readJet lag เจ๊ทแหลก ฮาแบบไม่แผ่ว ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ตั้งแต่อีพีแรก ทะลุ 17 ล้านวิว
นักแสดงและมุมมองจากผู้สร้าง
ผลงานนี้มีการจับคู่กับนักแสดงทั้ง 6 คน ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงรูปลักษณ์และความเสน่ห์เฉพาะตัวเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถที่หลากหลาย ทั้งด้าน Acting Fashion Music และ Sports ซึ่งสะท้อนแนวทางของ BeOnCloud ในการคัดสรรศิลปินที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับเวทีโลก โครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงศักยภาพผ่านบทบาทใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้น เช่น การร่วมงานกับ iQIYI ในโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์อย่าง อโยธยาเอยาวดี ที่ดัดแปลงจากคอมิกไทยชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีเพลงแนว Electronic Pop จากกิ๊องแก้ม เมทิกา จากเวที TrueAF 2026 พร้อมท่อนแร็ปจากเจคอบ ที่เปิดให้แฟน ๆ ฟังครั้งแรกในงาน ก่อนปล่อยเพลงเต็มผ่าน Streaming Platforms ในวันที่เดียวกัน
ผลกระทบและความคืบหน้าล่าสุด
ในงาน iQIYI iJOY TH 2027 มีนักแสดงจาก BeOnCloud 2 คน มาร่วมสร้างสีสัน สะท้อนถึงการเติบโตของค่ายที่รวบรวมศิลปินหลากหลายเจเนอเรชัน ทั้งนักแสดงมากประสบการณ์และดาวรุ่งใหม่ที่น่าจับตามอง โดยดำรงตำแหน่ง Friend of iQIYI Artist และเปิดตัวเป็นนักแสดงของ อโยธยาเอยาวดี โครงการนี้ถือเป็นอีกผลงานสำคัญที่น่าจับตามองและยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้แสดงศักยภาพผ่านบทบาทใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้น สำหรับ MANUKAI ยังเตรียมพาผู้ชมร่วมเดินทางและเติบโตไปพร้อมกับศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านคอนเทนต์ที่เปิดเผยตัวตน ความสามารถ และการพัฒนาของแต่ล่ะคน ตั้งแต่เบื้องหลังการเตรียมตัวไปจนถึงการถ่ายทำในประเทศไทยและญี่ปุ่น ก่อนพบกันอย่างเป็นทางการในปี 2570 ทาง iQIYI
รายละเอียดนักแสดงและประวัติส่วนตัว
โปรเจกต์นี้เปิดประวัติ 6 นักแสดงดาวรุ่งจาก MANUKAI โดยมีนายแบบและนักแสดงดาวรุ่งชาวญี่ปุ่น เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นที่รู้จักจากการคว้ารางวัล Grand Prix ในฐานะผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดจากการประกวดของ MEN'S NON-NO นิตยสารแฟชั่นผู้ชายชื่อดังของญี่ปุ่น ก่อนเริ่มมีผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ในประเทศญี่ปุ่น นักแสดงดาวรุ่งชาวไทยอีกคนคืออดีตนักร้องฝึกหัดของ SM Entertainment ค่ายบันเทิงชื่อดังจากเกาหลีใต้ เริ่มเส้นทางแสดงกับ BeOnCloud ในเรื่อง Jet Lag 2025 และ Jet Lag 2 2026 ด้วยพื้นฐานการฝึกแบบ K-pop ทั้งการร้องและการเต้น ผสานกับประสบการณ์ด้านการแสดง ทำให้คิวพีเป็นอีกศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย
เป้าหมายสู่ตลาดสากลและอนาคต
นอกเหนือจากนักแสดงทั้งสองคนข้างต้น ยังมีนายแบบชาวญี่ปุ่น เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton MUJI และ Nissan สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสนใจดนตรี ศิลปะ และงานสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ โดย MANUKAI จะเป็นอีกก้าวสำคัญของฮารุโตะในการต่อยอดจากงานแฟชั่นสู่การแสดง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงชาวไทยที่เริ่มงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยเด็ก มีผลงานอย่าง Side by Side 2017 และ In Family We Trust 2018 ก่อนเป็นที่รู้จักมากขึ้นจาก Dead Friend Forever 2023 4MINUTES 2024 และ Shine 2025 ด้วยประสบการณ์ด้านการแสดงเกือบ 10 ปี ส่วนนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งชาวไทยเกิดวันที่ 9 กันยายน 2552 ที่กรุงเทพฯ มีพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลและเคยลงแข่งขันในระดับโรงเรียน นอกจากนั้นมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและงานโฆษณา ด้วยบุคลิกสดใส เป็นธรรมชาติ และความความเป็นหนุ่มสปอร์ต ทำให้ MANUKAI กลายเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกที่จะเปิดตัวยัสตินสู่เส้นทางวงการบันเทิงอย่างเต็มตัว
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