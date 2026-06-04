Betagro ควง B-Foods ปล่อยแคมเปญ 'พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' แจก 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ผ่านพิธีปลุกเสกไอ้ไข่
Betagro ควง B-Foods ปล่อย แคมเปญ ' พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' แจก ' กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ผ่านพิธีปลุกเสก ไอ้ไข่ Betagro ผนึกกำลัง B-Foods ปล่อย แคมเปญ ' พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' แจก ' กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ปลุกเสก ไอ้ไข่ เสริมโชคลาภ ผู้บริโภคชาวไทย Betagro (เบทาโกร) ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้าง ร่วมกับ B-Foods (บี-ฟู้ดส์) แบรนด์สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดตัว แคมเปญ ' พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' ระหว่าง 'อาหาร' เข้ากับกระแส 'มูเตลู' ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคไทยในปัจจุบัน แคมเปญ นี้ได้สร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ' กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ผ่านพิธีปลุกเสกจาก ' ไอ้ไข่ วัดบางแพรก ' เพื่อส่งต่อความเชื่อด้านโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับผู้บริโภค โปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี (31 ธันวาคม 2569) เพียงซื้อสินค้าเบทาโกร หรือบี-ฟู้ดส์ ครบ 599 บาท รับฟรีกระเป๋าคาดเอว จำนวน 1 ใบ ณ ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ และเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางตลาดสดทั่วประเทศ ครบ 299 บาท รับฟรี ' กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' จำนวน 1 ใบ หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก Betagro และ B-Foods ผ่านช่องทาง Facebook เพื่อรับสิทธิพิเศษ และร่วมรับของรางวัล นอกจากนี้ เบทาโกร และบี-ฟู้ดส์ ยังเตรียมเดินสายจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ และเชียงราย โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่บูธ เมื่อซื้อสินค้าเบทาโกร หรือบี-ฟู้ดส์ ภายในบูธ ครบ 199 บาท รับฟรี ' กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' 1 ใบทันที B-Foods (บี-ฟู้ดส์) คือแบรนด์สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปที่ผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกับเบทาโกร โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ อาทิ ไส้กรอก ไก่ยอ และโบโลญ่า ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ 'กลุ่มตลาดสด' โดยเฉพาะ พร้อมมุ่งนำเสนอความอร่อย คุ้มค่า และเข้าถึงง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่มครัวเรือน ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจน 'กลุ่มรถทอด' ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางอาหารยอดนิยมที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างจากข้อมูลสถิติที่ออกมา พบว่าคนไทยยังคงเชื่อในเรื่องการมู หรือ มูเตลู อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 'เงิน' และ 'โชคลาภ' ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อส่วนบุคคลนั้นยังคงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน แคมเปญ นี้จึงไม่เพียงเป็นการสร้างสีสันทางการตลาดให้กับแบรนด์เบทาโกร และบี-ฟู้ดส์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดศักยภาพของเบทาโกรในการพัฒนาอาหารและประสบการณ์ 'ที่ดีกว่า' เข้าถึงผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของเครือเบทาโกรในการเป็นแบรนด์อาหารที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ร้านค้าและร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บิ๊กซี (Big C) ซีเจ มอร์ (CJ More) โก โฮลเซลล์ (Go Wholesale) ท็อปส์ (Tops) และวิลล่า มาร์เก็ท (Villa Market) และติดตามรายละเอียดกิจกรรมออกบูธในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 5 จังหวัด ผ่านช่องทาง Facebook ของ Betagro และ B-Food.
Betagro ควง B-Foods ปล่อยแคมเปญ 'พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' แจก 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ผ่านพิธีปลุกเสกไอ้ไข่ Betagro ผนึกกำลัง B-Foods ปล่อยแคมเปญ 'พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' แจก 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ปลุกเสกไอ้ไข่ เสริมโชคลาภ ผู้บริโภคชาวไทย Betagro (เบทาโกร) ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้าง ร่วมกับ B-Foods (บี-ฟู้ดส์) แบรนด์สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญ 'พี่บึ๊กพารวย อร่อยง่ายขายคล่อง' ระหว่าง 'อาหาร' เข้ากับกระแส 'มูเตลู' ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคไทยในปัจจุบัน แคมเปญนี้ได้สร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' ผ่านพิธีปลุกเสกจาก 'ไอ้ไข่ วัดบางแพรก' เพื่อส่งต่อความเชื่อด้านโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับผู้บริโภค โปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี (31 ธันวาคม 2569) เพียงซื้อสินค้าเบทาโกร หรือบี-ฟู้ดส์ ครบ 599 บาท รับฟรีกระเป๋าคาดเอว จำนวน 1 ใบ ณ ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ และเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางตลาดสดทั่วประเทศ ครบ 299 บาท รับฟรี 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' จำนวน 1 ใบ หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก Betagro และ B-Foods ผ่านช่องทาง Facebook เพื่อรับสิทธิพิเศษ และร่วมรับของรางวัล นอกจากนี้ เบทาโกร และบี-ฟู้ดส์ ยังเตรียมเดินสายจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ และเชียงราย โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่บูธ เมื่อซื้อสินค้าเบทาโกร หรือบี-ฟู้ดส์ ภายในบูธ ครบ 199 บาท รับฟรี 'กระเป๋าโคตรรวย ใช้แล้วรวย' 1 ใบทันที B-Foods (บี-ฟู้ดส์) คือแบรนด์สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปที่ผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกับเบทาโกร โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ อาทิ ไส้กรอก ไก่ยอ และโบโลญ่า ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ 'กลุ่มตลาดสด' โดยเฉพาะ พร้อมมุ่งนำเสนอความอร่อย คุ้มค่า และเข้าถึงง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่มครัวเรือน ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจน 'กลุ่มรถทอด' ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางอาหารยอดนิยมที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างจากข้อมูลสถิติที่ออกมา พบว่าคนไทยยังคงเชื่อในเรื่องการมู หรือ มูเตลู อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 'เงิน' และ 'โชคลาภ' ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อส่วนบุคคลนั้นยังคงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแคมเปญนี้จึงไม่เพียงเป็นการสร้างสีสันทางการตลาดให้กับแบรนด์เบทาโกร และบี-ฟู้ดส์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดศักยภาพของเบทาโกรในการพัฒนาอาหารและประสบการณ์ 'ที่ดีกว่า' เข้าถึงผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของเครือเบทาโกรในการเป็นแบรนด์อาหารที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ร้านค้าและร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บิ๊กซี (Big C) ซีเจ มอร์ (CJ More) โก โฮลเซลล์ (Go Wholesale) ท็อปส์ (Tops) และวิลล่า มาร์เก็ท (Villa Market) และติดตามรายละเอียดกิจกรรมออกบูธในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 5 จังหวัด ผ่านช่องทาง Facebook ของ Betagro และ B-Food
Betagro B-Foods แคมเปญ พี่บึ๊กพารวย กระเป๋าโคตรรวย ไอ้ไข่ วัดบางแพรก
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