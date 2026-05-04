Better World Better Future: สัมผัสโลกยั่งยืนที่เอเชียทีค

เอเชียทีคเปิดตัว Better World Better Future แลนด์มาร์กความยั่งยืนระดับโลก ผสานเทคโนโลยี 9D Cinema และ AR สุดล้ำ พร้อม 8 โซนการเรียนรู้ที่สนุกได้ทั้งครอบครัว
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เปิดตัวประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจภายใต้ชื่อ Better World Better Future แลนด์มาร์กแห่ง ความยั่งยืน ระดับโลกที่ผสมผสาน เทคโนโลยี ล้ำสมัยเข้ากับการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Hatch Dome ภายในโครงการ เอเชียทีค มุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราวของโลกทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านรูปแบบ Edutainment ที่ไม่เหมือนใคร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประเด็นด้าน ความยั่งยืน ให้กับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย Better World Better Future ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Immersive ที่จะพาผู้คนดำดิ่งสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจำและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หัวใจสำคัญของ Better World Better Future คือการนำ เทคโนโลยี ระดับโลกมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าทึ่งและสมจริง หนึ่งในไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือ 9D Hyper-Reality Cinema โรงภาพยนตร์มัลติเซนซอรีที่มอบประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยระบบภาพ 3D Stereoscopic เก้าอี้ที่เคลื่อนไหวตามเนื้อเรื่อง และเอฟเฟกต์สมจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นลม ฝน แสง หรือแรงสั่นสะเทือนแบบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมี World’s Largest Permanent Liminal Space พื้นที่แสดงผลภาพ 3 มิติถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเชื่อมโยงโลกดิจิทัลเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจให้กับผู้เข้าชม Impact Horizon’s Journey เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด โดยผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาทเป็นนักสำรวจบนยานอวกาศ ย้อนเวลาไปสำรวจยุคดึกดำบรรพ์และเผชิญหน้ากับวิกฤตสิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านจอ Liminal Space ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าชม Better World Better Future ยังได้นำเสนอ AR Interactive Wearable Glasses แว่นตา AR อัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ( เทคโนโลยี เดียวกับที่ใช้ใน Formula 1 Las Vegas) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างอิสระ และยังมี BF Hero เพื่อนร่วมทางอัจฉริยะที่จะคอยให้ข้อมูลและชวนขบคิดถึงการสร้างอนาคตที่ดีกว่า BF Hero จะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยนำทางและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าชม Better World Better Future เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
ณ Hatch Dome ชั้น 1 โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยมีราคาบัตรเพียง 199 บาท สามารถซื้อได้ทั้งหน้างานและออนไลน์ การเดินทางก็สะดวกสบาย สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 แล้วต่อเรือรับ-ส่งฟรีของโครงการเอเชียทีค หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีพื้นที่จอดรถกว้างขวางภายในโครงการ Better World Better Future เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกค
