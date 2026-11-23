Bessent เตือน Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยหนัก หวั่นเศรษฐกิจช็อต
Scott Bessent เตือนธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ห้ามขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในเดือนธันวาคมโดยระบุเงื่อนไขการเงินตึงตัวเกินควร
นาย Scott Bessent อดีตผู้ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านรายการ Face the Nation โดยระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Federal Reserve กำลังเสี่ยงต่อความผิดพลาดเชิงนโยบายหากยังคงมาตรการเข้มงวดทางการเงินไว้ต่อไป เขาชี้ให้เห็นว่าสภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ
รายละเอียดนโยบายดอกเบี้ยและมุมมองเศรษฐกิจ
Bessent ย้ำว่าเงื่อนไขทางการเงินในปัจจุบันตึงตัวขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองก่อนหน้านี้ของเขาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่เขาให้สัมภาษณ์กับ CNBC โดยเรียกร้องอย่างรุนแรงให้ Federal Reserve ห้ามขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในการประชุมเดือนธันวาคม เขากล่าวว่าธนาคารกลางควรมองไปข้างหน้าแทนที่จะพึ่งพาข้อมูลย้อนหลัง เพราะราคาน้ำมันดิบเริ่มอ่อนตัวลงและแรงกดดันด้านห่วงโซ่อุปทานได้คลี่คลายลงแล้วAlso readราคาทองคำร่วงลงกว่า 8.85% ในสัปดาห์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน
อดีตนักการเงินรายนี้มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อรอบล่าสุดส่วนหนึ่งมาจากจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังลดลง การขึ้นดอกเบี้ยแรงโดยอิงข้อมูลย้อนหลังจึงอาจกดเศรษฐกิจให้ชะลอตัวโดยไม่จำเป็น เป็นการเตือนสติให้หน่วยงานกำกับดูแลระวังผลข้างเคียงจากการดำเนินการที่ผิดพลาด
จุดยืนผู้กำหนดนโยบายและคู่แข่งทางการตลาด
คำเตือนนี้เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับข้อเสนอที่แข็งกร้าวจากภายในระบบธนาคารกลางเอง โดย Christopher Waller ผู้ว่าการ Federal Reserve เสนอเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ให้พิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดเบasiสในเดือนธันวาคม เพื่อคุมเงินเฟ้อที่ยังสูง ซึ่งแข็งกร้าวกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะขึ้น 25 จุดเบasiส
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินแห่ง Federal Reserve หรือ FOMC ได้ขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบasiสในเดือนกันยายนมาอยู่ที่ช่วง 3.75-4.00% แล้วคงดอกเบี้ยไว้ในการประชุมปลายเดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนถึงความแตกแยกในมุมมองของผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ย
เสียงสนับสนุน Bessent มาจากนักลงทุนสถาบันชื่อดังอย่าง Bill Ackman ผู้ก่อตั้ง Pershing Square ที่ออกมาสนับสนุนบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยเตือน Federal Reserve ห้ามขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพราะเงื่อนไขการเงินตึงตัวไปมากแล้ว
ผลกระทบต่อตลาดการเงินและขั้นตอนต่อไป
ผลสะท้อนจากข่าวความไม่ชัดเจนในทิศทางนโยบายได้ทำให้ตลาดการเงินสหรัฐฯ เทขายแรงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นำโดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่วน Bitcoin ร่วงหลุด 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีลดลง 12 จุดเบasiส เมื่อนักลงทุนวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัย
ในขณะที่ตลาดเอเชียเปิดวันนี้ ทองคำสปอตปรับขึ้นกว่า 1% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปียังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่นักลงทุนลดการเดิมพันว่า Federal Reserve จะคุมเข้มแรง สอดคล้องกับที่ Bessent และนักวิจารณ์นโยบายรายอื่นได้เตือนไว้ล่วงหน้าถึงการพึ่งพาข้อมูลอดีตที่อาจไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน
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