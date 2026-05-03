Berkshire Hathaway: อาเบลสร้างความเชื่อมั่น แม้ขาดบัฟเฟตต์

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway ได้รับการตอบรับเชิงบวก แม้จะไม่มีวอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยเกร็ก อาเบล ผู้บริหารคนปัจจุบัน ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยการนำเสนอที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึก
การประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ประจำปี 2567 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมืออาชีพในวงกว้างว่าเป็นไปในทิศทางบวก แม้จะมีการรับรู้ถึงการขาดหายไปของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ซึ่งความเฉลียวฉลาดในการลงทุน การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เฉียบแหลม ได้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของบริษัทมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวและการนำเสนอของเกร็ก อาเบล ผู้บริหารคนปัจจุบัน ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน สเตฟ เช็ค ผู้ก่อตั้ง Check Capital Management แสดงความเห็นว่าการตอบคำถามของอาเบลนั้น “มั่นคงมาก ไม่มีข้อผิดพลาด และตอบได้ครบถ้วน” แม้จะยอมรับว่าบรรยากาศอาจไม่สนุกสนานเท่ากับการมีบัฟเฟตต์และชาร์ลี มังเกอร์อยู่ด้วยกัน แมคเร ซายค์ส ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Gabelli Funds กล่าวว่า อาเบลและทีมงานได้นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ธุรกิจที่ละเอียด และความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท เดวิด คาสส์ ศาสตราจารย์ด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ และผู้ถือหุ้นของ Berkshire มาอย่างยาวนาน แสดงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นใน Berkshire หลังจากได้เห็นผลงานของอาเบลโดยตรง โดยเน้นย้ำถึง “บัลลังก์ลึก” ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถ เช่น อจิต เจน รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประกันภัย อดัม จอห์นสัน ประธานธุรกิจสินค้าอุปโภค บริการ และการค้าปลีก และเคที ฟาร์เมอร์ ซีอีโอของ BNSF Railway ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมั่นคง ทิลมัน แฟร์ช ผู้ถือหุ้นชาวเยอรมันและผู้ก่อตั้งชุมชนนักลงทุน Good Investing ชื่นชมว่าคำตอบของอาเบลนั้น “ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด” แม้จะยอมรับว่าทุกคนยังคงคิดถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์ และความสามารถในการตอบคำถามที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และตลกขบขันของเขา แต่ก็หวังว่าอาเบลจะสามารถพัฒนาสไตล์ของตัวเองได้เมื่อเวลาผ่านไป อาเบลเริ่มต้นการประชุมด้วยการนำเสนอที่ยาวเกือบหนึ่งชั่วโมง โดยเจาะลึกถึงการดำเนินงานภายในของธุรกิจหลักๆ ของ Berkshire ไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจทางรถไฟ การดำเนินงานด้านพลังงาน กลุ่มธุรกิจประกันภัย และบริษัทสาขาค้าปลีก โดยนำเสนอรายละเอียดในระดับที่ผู้ถือหุ้นรู้สึกเหมือนกับการเข้าร่วมวันนักลงทุนมากกว่ารูปแบบการประชุมในอดีตที่เน้นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นอกจากนี้ อาเบลยังเน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคของ Berkshire โดยความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้สร้างโอกาสในการเติบโตที่สำคัญสำหรับสินทรัพย์โครงข่ายพลังงานของบริษัท อดัม แพตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VistaShares และผู้จัดการ ETF ที่ติดตามการถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire กล่าวว่า อาเบลดูเหมือนจะมีความคุ้นเคยและสบายใจกับเทคโนโลยีและ AI มากกว่าบัฟเฟตต์ ซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในเทคโนโลยีภายนอก Apple และ Google การสังเกตนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ในอนาคต แม้ว่านักลงทุนอาจยังคงต้องปรับตัวกับการประชุมของ Berkshire ที่ไม่มีบัฟเฟตต์อยู่บนเวที แต่หลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกนี้ นักลงทุนก็เต็มใจที่จะให้เวลาและโอกาสแก่อาเบลในการกำหนดทิศทางของบริษัทต่อไปภายใต้สไตล์ของเขาเอ
