BenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
BenQ เปิดตัวระบบไฟอัจฉริยะ ScreenBar Max สำหรับจอมือสองหน้าจอ และ iScreenBar สำหรับ iMac ด้วยเทคโนโลยี ASYM-Light™ ลดแสงสะท้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยุคใหม่
บริษัท เบนคิว (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณโรเจอร์ เฉิน ผู้อำนวยการ ได้ประกาศเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบแสงสว่างอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ScreenBar® Max และ iScreenBar™ อย่างอย่างเป็นทางการ
งานเปิดตัวนี้จัดขึ้นในคอนเซปต์ The New Era of Smart Lighting ที่บริเวณ Glowfish Sathorn กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนับเป็นการยกระดับพื้นที่ทำงานยุคดิจิทัลให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมที่สุดAlso readBenQ เปิดตัวโปรเจคเตอร์ Home Cinema ระดับเรือธง 'BenQ W5800' สุดยอดประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบ้านระดับ 4K ที่สมบูรณ์แบบ
นวัตกรรมแสงสว่างสำหรับพื้นที่ทำงานยุคใหม่
ScreenBar® Max ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานบนโต๊ะทำงานที่มีการติดตั้งจอภาพสองหน้าจอ (Dual Monitor) ด้วยเทคโนโลยีเลนส์ ASYM-TriZone Light™ ที่ช่วยควบคุมการกระจายแสงให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดวางหน้าจอที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจอแนวตั้ง จอแนวนอน หรือจอโค้ง
ในขณะที่ iScreenBar™ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน iMac โดยตรง โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่กลมกลืนกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่รองรับทั้งการทำงานทั่วไปและการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอคอล
การทดลองสัมผัสประสบการณ์จริง 4 โซนไฮไลต์
ภายในงานเปิดตัว ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงผ่าน 4 โซนไฮไลต์ที่สะท้อนจุดเด่นของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์การใช้งานจริง
โซนแรกเป็นการเปิดประสบการณ์ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงสว่างของ BenQ ผ่านการจัดแสดงและเปรียบเทียบระหว่าง ScreenBar Halo 2 กับ Xiaomi Monitor Light Bar บนจอภาพสองชุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นความแตกต่างของรูปแบบการกระจายแสงอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเทคโนโลยี ASYM-Light™ ระบบ Full Spectrum LED และระบบไฟด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่ทำงาน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถสังเกตลักษณะการกระจายแสงบนโต๊ะทำงานได้อย่างละเอียด
ดีไซน์และวัสดุคุณภาพระดับสากลสำหรับ iMac
โซนที่สองจัดขึ้นเพื่อเอาใจผู้ใช้งาน Apple โดยเฉพาะ ด้วยการจำลองพื้นที่ทำงานที่ผสานรวมระหว่าง iMac และ iScreenBar™ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใน 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเงิน และสีฟ้า เพื่อสะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ให้ความสำคัญทั้งด้านฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงาม
iScreenBar™ ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ผ่านกระบวนการกลึง CNC และเคลือบผิวแบบอะโนไดซ์ เพื่อเพิ่มความประณีตให้กับตัวโคม พร้อมระบบยึดติดด้วยแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างสะดวก
ด้านเทคโนโลยีแสง iScreenBar™ มาพร้อมเลนส์ ASYM-Light™ ที่ออกแบบมาให้กระจายแสงลงบนพื้นที่โต๊ะทำงานอย่างทั่วถึง พร้อมลดแสงสะท้อนบนหน้าจอ และยังมีระบบปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสำหรับโปรแกรมเมอร์
โซนที่สามเน้นไปที่การใช้งานประจำวันที่ต้องพึ่งพาหน้าจอจำนวนมาก โดยเปิดประสบการณ์กับ ScreenBar® Max สำหรับการดำเนินงานแบบ Dual Monitor ที่ตอบโจทย์กลุ่มโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากผ่านหน้าจอ
การจำลองโต๊ะทำงานแบบ Dual Monitor ทั้งการจัดวางจอแนวตั้งและแนวนอน ช่วยสาธิตประสิทธิภาพของ ScreenBar® Max ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้สายตาอ่านข้อมูลและทำงานหน้าจออย่างต่อเนื่อง
ScreenBar® Max พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีเลนส์ ASYM-TriZone Light™ ที่ควบคุมการกระจายแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน พร้อมมุมตัดแสง 36 องศา เพื่อลดแสงสะท้อนจากหน้าจอ และให้ความสว่างบริเวณโต๊ะทำงานมากกว่า 1,400 lx
รางวัลการออกแบบระดับนานาชาติและความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน
iScreenBar™ ยังได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ ได้แก่ iF Design Award 2026 และ Red Dot Design Award 2026 จากการผสานดีไซน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ผลิตภัณฑ์มาพร้อมระบบ Video Call Mode สำหรับรองรับการประชุมออนไลน์ และสามารถควบคุมความสว่างและอุณหภูมิสีผ่านแอปพลิเคชันบน macOS เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแอปพลิเคชัน
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