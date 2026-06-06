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Actor 'Ling Ling Kong' Confronted by Group of Men, Warns Fans to Stop Such Behavior

Entertainment News

Actor 'Ling Ling Kong' Confronted by Group of Men, Warns Fans to Stop Such Behavior
ActorConfrontationFollowed
📆6/6/2026 3:51 AM
📰INNNEWS
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Actor 'Ling Ling Kong' was confronted by a group of men who followed her, drove alongside her, and even entered her car. She shared her experience on social media and called on fans to stop such behavior.

น่ากลัวมาก! นักแสดงสาวสุดฮอต ‘หลิงหลิง คอง’ ถูกกลุ่มซาแซงบุกประชิดตัว กะทันหันใกล้มาก และยังขับรถตาม วอนหยุดพฤติกรรมแบบนี้ น่ากลัวมาก!

‘หลิงหลิง’ ถูกกลุ่มซาแซงบุกประชิดตัว วอนหยุดพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าเป็นประเด็นที่แฟนคลับต่างแห่ออกมาเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้นักแสดงสาว ‘หลิงหลิง คอง’ อีกครั้ง หลังถูกกลุ่มซาแซงบุกประชิดตัวกระชันชิด และยังขับรถตามอีกด้วย โดยทางด้านสไตลิสต์ชื่อดังของดาราสาว ได้ออกมาโพสต์ภาพและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ‘ขอประณามค่ะ’ ‘คือกลุ่มพวกนี้ not ok ตามมาในพื้นที่ส่วนตัว เข้ามาแบบประชิดตัวน่ากลัวมาก ตั้งแต่ที่งานก็วิ่งตามรถเสร็จงานก็มาสะกดรอยตามมาที่ร้านอาหาร จุดที่น่ากลัวกว่านี้แอลไม่ได้ถ่ายแล้ว เพราะมีกระเป๋าเดินทางแอลเปิด ประตูหลังแล้วเขาก็วิ่งพุ่งเข้าไปหาหลิง แบบโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ ยังโชคดีที่พี่ดาวเอามือมากั้นไว้ทัน คือเข้ามาใกล้ แบบไม่ถึงไม้บรรทัด อยากบอกทุกคนว่าถ้ารักน้อง อยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ เพราะขนาดแอลยังกลัวเลย แล้วตัวน้องจะรู้สึกยังไง หลังจากวนรถออกจากที่จอด ก็คิดว่าจะรอด ที่ไหนได้ยังขับmotorbike and bike ตามเป็นteam จนต้องบอกพี่คนขับรถ วนรถไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะตามไม่ทัน ทั้งที่โรงแรมอยู่ใกล้ ร้านอาหารไปแค่ 5 นาท

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

Actor Confrontation Followed Drove Alongside Entered Car Social Media Call For Stop Behavior

 

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