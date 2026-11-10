Across เตือนภัย DNS Hijacking ห้ามเชื่อมกระเป๋าและทำธุรกรรมบนแอป
โปรโตคอล Across ออกคำเตือนความปลอดภัยเร่งด่วน หลังพบการโจมตีระดับโดเมน (DNS Hijacking) urging ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินและการอนุมัติโทเคนบนแพลตฟอร์มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขโมยทรัพย์สิน
โปรโตคอล Across ได้ออกประกาศเตือนภัยความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนไปยังชุมชนผู้ใช้ โดยระบุชัดเจนว่าทีมงานยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ และยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เป็นการแย่งชิงโดเมน (DNS hijacking) หรือเป็นการเจาะระบบโดเมนโดยตรงหรือไม่
รายละเอียดการโจมตีระดับโดเมน
คำเตือนสำคัญจาก Across คือคำสั่งห้ามเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ห้ามเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) และห้ามเซ็นธุรกรรมหรือดำเนินการอนุมัติใดๆ บนแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยเด็ดขาด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าปัญหาดังกล่าวจำกัดอยู่แค่เพียงหน้าเว็บเท่านั้น หรือได้ลามไปถึงสมาร์ตคอนแทรกต์และโครงสร้างพื้นฐานการบริดจ์ข้ามเชนแล้วAlso readAWS ล่ม! เว็บใหญ่-แอปธนาคารหยุดชะงัก กระทบล้านผู้ใช้งานทั่วโลก
ทางทีมพัฒนาได้เน้นย้ำว่าการตัดการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินบนเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์ในการอนุมัติโทเคน (Token approval) ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้บนบล็อกเชนจะถูกริบคืนหรือยกเลิกอัตโนมัติ ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ใช้ที่ไม่ทราบขั้นตอนทางเทคนิคที่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้
Across ไม่ได้ขอให้ผู้ใช้ทุกคนรีบไปเพิกถอนสิทธิ์เดิมทั้งหมดในทันที เนื่องจากปัญหาที่แจ้งเป็นภัยในระดับโดเมนที่กำลังเกิดขึ้น และการเพิกถอนสิทธิ์อาจไม่จำเป็นหากไม่ได้มีการทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงสูงสุดหากเข้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่เกิดการยึดโดเมน
การโจมตีหน้าเว็บหรือโดเมนเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากในวงการ DeFi โดยผู้โจมตีมักจะไม่แตะต้องสมาร์ตคอนแทรกต์บนบล็อกเชนโดยตรง แต่จะใช้วิธีแสดงหน้าเว็บปลอมหรือใส่สคริปต์อันตรายเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้อนุมัติสิทธิ์การใช้โทเคนให้ตัวดูดเงิน (Drainer) แทน
ผลกระทบต่อบริการข้ามเชน
ประกาศนี้ยังไม่ได้ระบุว่าระบบหลังบ้านหรือการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ Across ทำเส้นทางข้ามเชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ทั้งๆ ที่เครือข่าย Layer 2 อย่าง Arbitrum, Optimism, Base และเชนอื่นๆ อีกหลายแห่งมียอดบริดจ์สะสมมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านแพลตฟอร์มนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน กรกฎาคม 2569 โปรโตคอลนี้เคยเผชิญเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อซอฟต์แวร์รีเลย์เยอร์บน Solana ถูกโจมตี ทำให้สูญเสียเงินสำรองของ Risk Labs ไปราว 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในครั้งนั้นเงินของผู้ใช้และสมาร์ตคอนแทรกต์หลักไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นประเด็นคนละเรื่องกับเหตุร้ายในอดีต
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