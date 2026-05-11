Aboard the MV Honnadis: The First Day of Evacuation

The first day of the evacuation of passengers and crew from the MV Honnadis, a ship carrying passengers infected with the hantavirus, saw the successful evacuation of 94 passengers from 19 countries. The operation began on the 10th of May and will continue today. The French government reported one case of a passenger showing symptoms during the flight, but the passenger has since returned to France and is being monitored for any further symptoms.
ภารกิจวันแรก (10 พ. ค. ) อพยพผู้โดยสาร-ลูกเรือจากเรือสำราญที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว 94 คน จาก 19 สัญชาติ เตรียมเริ่มภารกิจต่อในวันนี้ (11 พ.
ค. ) ขณะที่ฝรั่งเศสพบพลเมืองแสดงอาการ 1 คน ระหว่างอยู่บนเที่ยวบินส่งตัว รอผลตรวจยืนยันติดเชื้อหรือไม่ วันนี้ (11 พ.
ค.2569) ทางการสเปน เปิดเผยภาพภารกิจอพยพผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือสำราญเอ็มวี ฮอนเดียส ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตา โดยภารกิจเริ่มขึ้นเมื่อวันวานนี้ (10 พ. ค.
) หลังจากเรือลำดังกล่าวเดินทางถึงเกาะเตเนริเฟ ในหมู่เกาะกานารีของสเปน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเดียวกัน ทางการสเปน ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้นไปบนเรือเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้าย ก่อนเริ่มภารกิจอพยพ โดยใช้เรือเล็กทยอยลำเลียงผู้โดยสารเป็นกลุ่มละ 5 คน ซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปน คาดว่าภารกิจอพยพอาจลากยาวจนถึงวันนี้ (10 พ. ค.
) เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงฝั่งจะถูกส่งตัวต่อไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดเตรียมไว้ และเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางของผู้โดยสารแต่ละสัญชาติแต่ละสัญชาติโดยทันที ตลอดกระบวนการทั้งหมด ผู้โดยสารเรือสำราญจะไม่ได้ติดต่อใด ๆ กับประชาชนทั่วไปผู้โดยสารชาวสเปนเป็นกลุ่มแรกที่ได้อพยพลงจากเรือ และถูกส่งตัวด้วยเครื่องบินกลับถึงกรุงมาดริดแล้ว โดยจะถูกกักตัวที่โรงพยาบาลทหารในเมืองหลวงเพื่อรอดูอาการต่อไป ด้านองค์การอนามัยโลกแนะนำให้กักตัวผู้โดยสารเรือสำราญทุกคน เป็นเวลา 42 วัน นอกจากนี้ มีผู้โดยสารหลายสัญชาติอพยพลงจากเรือและถูกส่งกลับประเทศแล้วเช่นกัน โดยทยอยเดินทางถึงประเทศต้นทางแล้ว เช่น เนเธอร์แลนด์ แคนาดา อังกฤษและฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส 1 คนจากทั้งหมด 5 คน เพิ่งกลับถึงประเทศ โดยแสดงอาการป่วยระหว่างอยู่บนเที่ยวบินส่งตัว ซึ่งตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสเปน ชี้ว่าระหว่างการตรวจคัดกรองบนเรือเมื่อเช้าวันที่ 10 พ.
ค.
ทุกคนไม่มีอาการป่วยในขณะนั้น ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุธฝรั่งเศส ระบุว่า จะทราบผลการตรวจยืนยันของผู้โดยสารคนดังกล่าวใน 24 ชั่วโมง พร้อมเสริมว่าผู้โดยสารทั้ง 5 คนจะถูกแยกกักตัวที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อประเมินอาการโดยละเอียด ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับการกักตัวในช่วง 42 วันหลังจากนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้ชัดเจนขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ยืนยันว่า ไวรัสฮันตาจะไม่กลายเป็นการระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19 เพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนในท้องถิ่น หลังอดีตผู้โดยสารเรือสำราญชาวอังกฤษมีแผนเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับลิเวอร์พูล ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้โดยสารกลุ่มท้าย ๆ ที่ได้อพยพลงจากเรือสำราญในวันที่ 10 พ.
ค. ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศแล้ว ส่วนปฏิบัติการอพยพคนลงจากเรือจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันนี
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจในวันศุกร์ให้ผู้โดยสารชาวดัตช์บนเรือ MV Hondiusที่ไม่แสดงอาการป่วยกลับเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจในวันศุกร์ให้พลเมืองชาวดัตช์ที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius และไม่แสดงอาการป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากเดินทางกลับถึงเนเธอร์แลนด์ตามจดหมายที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และกีฬา ส่งถึงรัฐสภาในวันศุกร์ ระบุว่าขณะนี้ไม่มีผู้ใดบนเรือที่แสดงอาการป่วย Oceanwide Expeditions ผู้ให้บริการเรือสำราญสัญชาติดัตช์ ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรือกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือกรานาดิยาบนเกาะเตเนรีเฟประเทศสเปน โดยคาดว่าการเดินทางจะใช้เวลา3-4วัน และเรือมีกำหนดถึงหมู่เกาะคานารีในเช้าวันอาทิตย์
