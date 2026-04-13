Aave DAO อนุมัติข้อเสนอ “Aave Will Win” มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์และ AAVE 75,000 โทเคน สนับสนุน Aave Labs

📆4/13/2026 2:08 AM
Aave DAO ลงมติอนุมัติข้อเสนอ “Aave Will Win” มอบเงินทุนกว่า 25 ล้านดอลลาร์และ AAVE 75,000 โทเคนให้ Aave Labs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรโตคอลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง DAO และ Labs

Aave DAO ได้ลงมติอนุมัติข้อเสนอผูกพันครั้งแรกภายใต้กรอบ “ Aave Will Win” ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโปรโตคอลและส่งเสริมการเติบโตของ Aave Labs โดยข้อเสนอดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นถึง 75% จากผู้ถือโทเคน AAVE โดยมีเป้าหมายหลักในการมอบเงินทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ Aave Labs อย่างต่อเนื่อง

การอนุมัติครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของชุมชน Aave ที่มีต่อวิสัยทัศน์และศักยภาพของ Aave Labs ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศ DeFi การอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นการจัดสรรเงินทุนครั้งใหญ่ โดยรวมแล้ว Aave Labs จะได้รับเงินสนับสนุนรวมกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบของสเตเบิลคอยน์ และ AAVE โทเคนอีก 75,000 หน่วย

การจัดสรรเงินทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ เงิน 25 ล้านดอลลาร์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการจัดสรร aEthLidoGHO จำนวน 5 ล้านดอลลาร์ในทันที ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 14 เมษายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ส่วนที่เหลืออีก 20 ล้านดอลลาร์จะถูกทยอยจ่ายผ่านระบบ streaming payment เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน นอกจากนี้ AAVE จำนวน 75,000 โทเคน (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์) จะถูกปลดล็อกแบบรายเดือนตลอดระยะเวลา 48 เดือน กลไกการล็อคโทเคนในระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผลประโยชน์ของทีมพัฒนาและผู้ถือโทเคนให้สอดคล้องกัน และส่งเสริมความมุ่งมั่นระยะยาวในการพัฒนาโปรโตคอล Aave

การโหวตครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กรอบ “Aave Will Win” ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่าง Aave DAO และ Aave Labs กรอบงานนี้เริ่มต้นจากการประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และตามมาด้วยการโหวต Temp Check นอกเชนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ซึ่งผลลัพธ์ค่อนข้างสูสี ก่อนที่ข้อเสนอจะถูกปรับปรุงและนำเสนอในรูปแบบ ARFC เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ในระหว่างกระบวนการนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากสมาชิกชุมชน เช่น Aave Chan Initiative (aci.eth) ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับขนาดงบประมาณและอำนาจการโหวต อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสุดท้ายได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 75% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของชุมชน Aave ในทิศทางดังกล่าว

ภายใต้กรอบ “Aave Will Win” Aave Labs จะส่งมอบรายได้ 100% จากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Aave กลับคืนสู่คลัง DAO ซึ่งเป็นการสร้างรูปแบบที่รายได้และการพัฒนาโปรโตคอลมีความเชื่อมโยงกันโดยตรง การพัฒนาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Aave ในการก้าวไปสู่โมเดลที่ “เน้นโทเคนเป็นศูนย์กลาง” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave ได้กล่าวถึงว่าเป็นทิศทางที่โปรโตคอลควรจะมุ่งไปในอนาคต

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

สหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากเจรจาประวัติศาสตร์ที่ปากีสถาน มุ่งดับไฟสงครามตะวันออกกลางสหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากเจรจาประวัติศาสตร์ที่ปากีสถาน มุ่งดับไฟสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเปิดการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ที่ปากีสถาน โดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง เจรจาประเด็นสำคัญ 25 ข้อ หวังคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ท่ามกลางแรงกดดันจากอิสราเอลและเส้นตายที่ขยายออกไป 1 เดือน ประเด็นสำคัญได้แก่ ความมั่นคง นิวเคลียร์ และช่องแคบฮอร์มุซ
Read more »

นักวิชาการเสนอแผน Quick Win แก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสนักวิชาการเสนอแผน Quick Win แก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสนักวิชาการเสนอแผน Quick Win แก้ปัญหาพลังงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่น และลดผลกระทบให้ประชาชน ขณะที่ ภาคขนส่งฯ ...
Read more »

ดับฝัน “กัมพูชา”ไทยยังไม่พร้อมประชุม JBC 17-25 เม.ย. นี้ดับฝัน “กัมพูชา”ไทยยังไม่พร้อมประชุม JBC 17-25 เม.ย. นี้“สีหศักดิ์” ย้ำไทยยังไม่พร้อมประชุม JBC 17-25 เม.ย. นี้ รอกระบวนการตั้งกรรมการฝ่ายไทยเสร็จสิ้น
Read more »



