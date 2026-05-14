Aave ฟื้นฟูระบบ rsETH กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังเหตุการณ์แฮกครั้งใหญ่ พร้อมก้าวข้ามวิกฤตความเชื่อมั่นในโลก DeFi

สรุปการกลับมาเปิดใช้งาน rsETH ของ Aave บน 5 เครือข่ายหลัก พร้อมรายละเอียดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียและการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปลดล็อกเงินคืน 71 ล้านดอลลาร์
Aave ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการกู้ยืมแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ดำเนินการให้การทำงานของ rsETH ซึ่งเป็น Liquid Restaking Token ของ Kelp DAO กลับมาเป็นปกติอีกครั้งบน 5 เครือข่ายหลัก ได้แก่ Ethereum Core, Arbitrum, Base, Linea และ Mantle ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่เคยได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการถอน rsETH ออกจากระบบได้ตามปกติหลังจากที่ตลาดถูกระงับการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยกระบวนการฟื้นฟูนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคืนสภาพคล่องให้กับผู้ใช้งานและสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาสู่ระบบนิเวศของ DeFi อีกครั้ง ซึ่งจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม โดยมีการโอน rsETH ชุดแรกจำนวน 25,000 เหรียญเข้าสู่ LayerZero OFT Adapter บน Ethereum Mainnet และทาง Kelp DAO ได้ประกาศแจ้งว่าการถอนจะสามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการไหลเวียนของสินทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด หากย้อนกลับไปดูต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางเทคนิคที่ร้ายแรงในเส้นทางการส่งข้อมูลหรือ Bridge ของ Kelp DAO บนระบบ LayerZero V2 ในช่วงการเชื่อมต่อระหว่าง Unichain และ Ethereum โดยจุดบกพร่องสำคัญอยู่ที่การตั้งค่าระบบตรวจสอบที่เรียกว่า DVN ซึ่งในขณะนั้นถูกกำหนดไว้เพียง 1 ใน 1 หรือ 1-of-1 DVN ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ขาดการกระจายศูนย์และมีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถปลอมแปลงและสร้าง rsETH เทียมขึ้นมาได้ถึง 116,500 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประเมินในขณะนั้นสูงถึง 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นแฮกเกอร์ได้นำสินทรัพย์ปลอมเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจาก Aave จนสร้างความเสียหายในรูปแบบของหนี้เสีย หรือ Bad Debt เป็นจำนวนเงินประมาณ 190 ถึง 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Aave Guardian ต้องตัดสินใจระงับการทำงานของตลาด rsETH ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลาม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือสัญญาอัจฉริยะของ Aave ไม่ได้ถูกเจาะระบบ แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากสินทรัพย์ภายนอกที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน ในด้านของกระบวนการกู้คืนและเยียวยา Aave และ Kelp ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจนประสบความสำเร็จในการเผาทำลาย rsETH ที่แฮกเกอร์ถือครองอยู่บนเครือข่าย Arbitrum เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ก่อนจะเริ่มดำเนินการเติมสภาพคล่องคืนสู่ระบบตามแผนการที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะทยอยเติม rsETH จำนวนรวมทั้งสิ้น 117,132 เหรียญ กลับเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากโครงการ DeFi United ที่สามารถระดมทุนได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำมาช่วยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน DeFi ที่สามารถร่วมมือกันจัดการวิกฤตการณ์ทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการกำกับดูแลหรือ Governance และการทำงานของ Recovery Guardian ที่มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางเทคนิคจะมีความคืบหน้าไปมาก แต่ในทางกฎหมายยังคงมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะเรื่องของเงิน ETH จำนวน 30,765 เหรียญ หรือมูลค่าประมาณ 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกยึดคืนมาจากแฮกเกอร์ได้ แต่ปัจจุบันยังคงถูกอายัดไว้ เนื่องจากมีการยื่นคำร้องจากสำนักกฎหมาย Gerstein Harrow LLP ซึ่งอ้างถึงความเชื่อมโยงกับคดีก่อการร้ายของเกาหลีเหนือ แม้ว่าจะเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับเหตุการณ์แฮกในครั้งนี้ แต่ศาลในนิวยอร์กได้มีคำสั่งระงับคำร้องของ Aave ที่ต้องการปลดล็อกเงินก้อนดังกล่าว และได้นัดพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 22 พฤษภาคม รวมถึงจะมีการรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจุดนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้แผนการชดเชยหนี้เสียไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ หากไม่สามารถปลดล็อกเงินจำนวนนี้ได้ในที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยในอนาคต SiamCCIP ได้ประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมบน LayerZero โดยเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบอิสระจากเดิมเพียง 1 ราย เป็น 4 ราย และมีการปรับเพิ่มค่า Block Confirmation Threshold จาก 42 บล็อก เป็น 64 บล็อก เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องและผ่านการยืนยันอย่างถี่ถ้วน ในมุมมองเชิงวิเคราะห์ การที่โปรโตคอลขนาดใหญ่อย่าง Aave สามารถฟื้นฟูระบบ rsETH ได้ครบทุกเครือข่ายภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการวิกฤตในโลกการเงินไร้ศูนย์กลาง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความเสี่ยงของ Bridge และการพึ่งพาตัวตรวจสอบเพียงรายเดียว ซึ่งผู้ถือครอง rsETH และผู้ใช้งาน DeFi รายอื่นควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความคืบหน้าทางกฎหมายและการเติมสภาพคล่องที่ยังไม่สิ้นสุดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้.
Aave Kelp DAO Rseth Layerzero Defi
บทเรียน Kelp DAO ฟาร์ม DeFi ซ้อนทับ 4 ชั้น พอร์ตแตกยับใน 46 นาทีสรุปบทความ เกิดเหตุการณ์โจมตีบริดจ์ cross-chain ของ Kelp DAO ผ่านช่องโหว่ LayerZero ทำให้แฮ็กเกอร์สามารถเสกเหรียญ rsETH ขึ้นมากลางอากาศได้ถึง 116,500 ETH
Stani Kulechov บริจาค ETH ส่วนตัว 5,000 เหรียญ ช่วยโครงการ DeFi Unitedผู้ก่อตั้ง Aave บริจาค ETH ส่วนตัวมูลค่า 11.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการ DeFi United เพื่อชดเชยส่วนขาดดุลของ rsETH จากเหตุการณ์เจาะระบบ KelpDAO แม้จะยังไม่เพียงพอต่อยอดรวมส่วนขาดดุลทั้งหมด
Aave ล้างพอร์ตแฮกเกอร์ rsETH สำเร็จ กู้คืนสินทรัพย์จากเหตุการณ์เจาะระบบครั้งใหญ่โปรโตคอล Aave ดำเนินการล้างพอร์ตสถานะ rsETH ของแฮกเกอร์บน Ethereum และ Arbitrum พร้อมโอนหลักประกันคืนสู่ Recovery Guardian เพื่อชดเชยความเสียหายจากช่องโหว่ของ LayerZero V2 ที่ส่งผลกระทบมูลค่ากว่า 292 ล้านดอลลาร์
Arbitrum DAO ปล่อยเงิน 71 ล้านดอลลาร์ ETH อายัดไว้หลังจากเหตุการณ์ช่องโหว่ rsETHตัวแทนของเครือข่าย Arbitrum ได้ลงมติอนุมัติให้ปล่อยเงินจำนวน 71 ล้านดอลลาร์ในรูปของเหรียญ ETH ที่ถูกอายัดไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์ช่องโหว่ rsETH ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus เมื่อเดือนที่ผ่านมา การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างอำนาจการปกครองแบบกระจายศูนย์กับการต่อสู้ทางกฎหมายในชั้นศาลของสหรัฐฯ
Kelp DAO และ Aave พัฒนาขั้นตอนฟื้นฟูระบบ rsETH สำเร็จ หลังเหตุแฮกเกอร์กรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2019 ที่ LayerZero bridge adapter ของ Kelp DAO ได้ถูกโจมตี และส่งผลให้ระบบ rsETH ของมันตกต่ำถึง $292 ล้าน บริษัท Kelp DAO และ Aave Labs ได้ดำเนินการล้างพอร์ตหลักประกันของโจมตีกรณีดังกล่าว และวางแผนในการคืนเงินจำนวน 117,132 unit ในช่วงสองสัปดาห์ที่ต่อมา โดยทาง Aave Labs ได้เสนอ Arbitrum Improvement Proposal (AIP) เพื่อโอน ETH มูลค่า $71 ล้าน เพื่อคืนเงินในกระเป๋าเงิน Security Council ของ Arbitrum ไปยังกระเป๋าเงินของ Aave LLC ที่ควบคุม
