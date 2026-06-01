Aave ปรับเกณฑ์รับสินทรัพย์ครั้งใหญ่หลังแฮก rsETH ผ่านช่องโหว่ LayerZero

Aave ประกาศปรับมาตรฐานการรับสินทรัพย์เข้าโปรโตคอลครั้งใหญ่ หลังจากเหตุการณ์แฮก rsETH มูลค่ากว่า 230 ล้านดอลลาร์ เกิดจากช่องโหว่ bridge ของ LayerZero ที่ใช้ผู้ยืนยันเพียงรายเดียว
Aave ประกาศปรับมาตรฐานการรับสินทรัพย์เข้าโปรโตคอลครั้งใหญ่ หลังจากรายงานหลังเหตุการณ์อย่างเป็นทางการระบุว่าสาเหตุหลักของการ แฮก rsETH เมื่อวันที่ 18 เม.
ย.
ที่ผ่านมา มาจากช่องโหว่ในการยืนยันธุรกรรมของ bridge ระบบ LayerZero โดยผู้โจมตีสามารถปลอมข้อความข้ามเครือข่าย ทำให้ระบบเข้าใจผิดว่ามีการเผา (burn) โทเคน rsETH บน Unichain แล้ว จึงเสก rsETH ปลอมจำนวน 116,500 โทเคนบนเครือข่ายอื่น รายงานหลังเหตุการณ์ระบุชัดว่าต้นตอของปัญหาคือการที่ KelpDAO ใช้การตั้งค่า DVN (Decentralized Verifier Network) แบบ 1-of-1 หรือพูดง่ายๆ คือใช้ผู้ยืนยันธุรกรรมเพียงรายเดียว ซึ่งเปราะบางต่อการโจมตีแบบ RPC poisoning ที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของ LayerZero โดยตรง ผู้โจมตีนำ rsETH ปลอมที่เสกขึ้นมาจำนวน 89,567 โทเคน ไปวางเป็นหลักประกันใน Aave V3 บน Ethereum และ Arbitrum จากนั้นกู้ยืม WETH กว่า 82,650 เหรียญและ wstETH อีก 821 เหรียญออกมาได้สำเร็จ Aave Guardian ตรวจพบและระงับตลาด rsETH ทั้งหมดได้ภายใน 00:52 น.
ตามเวลาไทย (17:52 UTC) ของวันเดียวกัน หลังเหตุการณ์ดังกล่าว LayerZero ประกาศเมื่อ 20 เม. ย.
ว่าจะหยุดการรับรองข้อความสำหรับแอปพลิเคชันที่ยังใช้การตั้งค่า single-validator DVN ทันที และบังคับให้ทุกโปรเจกต์อัพเกรดสู่ระบบ multi-verifier ส่วน KelpDAO เองได้เสริมความปลอดภัยให้ LayerZero ต้องการผู้ยืนยันอิสระถึง 4 รายต่อธุรกรรม พร้อมเพิ่มจำนวน block confirmation จาก 42 เป็น 64 และเริ่มย้ายเส้นทาง bridge ไปสู่ระบบ CCIP ของเมื่อวันที่ 28 พ. ค.
ที่ผ่านมา Aave Labs ได้โพสต์ Technical Asset Listing Framework ฉบับใหม่ลงในฟอรั่มกำกับดูแล โดยกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการรับสินทรัพย์ใหม่และการขยายพารามิเตอร์ที่สำคัญ ครอบคลุมทุก deployment ทั้ง Aave V3, V4 และ Horizon กรอบการทำงานใหม่นี้จะเพิ่มการตรวจสอบในมิติที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ การประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์ของโปรโตคอลต้นทาง การวิเคราะห์การทำงานร่วมกันข้ามเครือข่าย (interoperability) รวมถึงการตรวจสอบสถาปัตยกรรมทางเทคนิคเบื้องหลังของสินทรัพย์นั้นๆ อย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีกรอบประเมิน bridge โดยเฉพาะ (Bridge Assessment Framework) ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้านการฟื้นฟู ตั้งแต่ 13-26 พ.
ค. rsETH backing ได้รับการฟื้นฟูเต็มจำนวนแล้วใน 5 งวด รวม rsETH ที่ฝากเข้า LayerZero OFT adapter ทั้งสิ้น 116,131.72 โทเคน ขณะที่กองทุนฟื้นฟูพิเศษของ Aave และการอนุมัติโอน ETH จำนวน 30,765 เหรียญ (มูลค่าเกือบ 71 ล้านดอลลาร์) จาก Arbitrum DAO กำลังรอการดำเนินการต่อในศาล เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญของระบบ DeFi โดยเฉพาะการใช้ bridge ข้ามเครือข่ายที่อาจมีช่องโหว่ การปรับเกณฑ์ของ Aave ในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้โปรเจกต์อื่นๆ ในวงการต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ bridge และระบบการยืนยันธุรกรรมมากขึ้น การแฮกครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศ DeFi โดยเฉพาะผู้ถือ rsETH ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม การตอบสนองอย่างรวดเร็วของ Aave Guardian ที่สามารถระงับตลาดได้ภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ช่วยจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลามไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ในโปรโตคอล นอกจากนี้ เหตุการณ์นี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกโปรเจกต์ที่ใช้ LayerZero หรือระบบ bridge อื่นๆ ในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของตน การที่ LayerZero ต้องออกมาตรการบังคับใช้ multi-verifier ทันที แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับ Aave การประกาศ Technical Asset Listing Framework ใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโปรโตคอล โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การรับสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ผู้ใช้ควรจับตาดูการพัฒนา Bridge Assessment Framework ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ ในส่วนของ Arbitrum DAO การอนุมัติโอน ETH จำนวนมากเพื่อชดเชยความเสียหาย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างชุมชนในการแก้ไขปัญหา แม้ว่าการดำเนินการทางศาลอาจใช้เวลานาน แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับระบบนิเวศโดยรวม สุดท้ายนี้ เหตุการณ์ rsETH เตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในโลกการเงินแบบกระจายอำนาจ การลงทุนใน DeFi ยังคงมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุ
LayerZero ทุ่ม 10,000 ETH หนุน Aave และขยาย GHO ใน DeFi UnitedLayerZero Labs ทุ่ม ETH กว่า 10,000 เหรียญเข้าโครงการ DeFi United โดยบริจาค 5,000 ETH และฝากอีก 5,000 ETH ใน Aave เพื่อเสริมสภาพคล่องและขยาย GHO stablecoin หลังวิกฤต Kelp DAO
Kelp โต้ LayerZero ปมบริดจ์ถูกแฮก $292 ล้าน ก่อนย้ายไป Chainlink CCIPKelp DAO โต้แย้ง LayerZero อ้างการตั้งค่าบริดจ์ที่ถูกแฮก $292 ล้านเป็นดีฟอลต์จากเอกสารทางการ ขณะที่ rsETH ถูกย้ายไปใช้มาตรฐาน Chainlink CCIP เพื่อความปลอดภัย
Aave ล้างพอร์ตแฮกเกอร์ rsETH สำเร็จ กู้คืนสินทรัพย์จากเหตุการณ์เจาะระบบครั้งใหญ่โปรโตคอล Aave ดำเนินการล้างพอร์ตสถานะ rsETH ของแฮกเกอร์บน Ethereum และ Arbitrum พร้อมโอนหลักประกันคืนสู่ Recovery Guardian เพื่อชดเชยความเสียหายจากช่องโหว่ของ LayerZero V2 ที่ส่งผลกระทบมูลค่ากว่า 292 ล้านดอลลาร์
Aave ฟื้นฟูระบบ rsETH กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังเหตุการณ์แฮกครั้งใหญ่ พร้อมก้าวข้ามวิกฤตความเชื่อมั่นในโลก DeFiสรุปการกลับมาเปิดใช้งาน rsETH ของ Aave บน 5 เครือข่ายหลัก พร้อมรายละเอียดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้เสียและการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปลดล็อกเงินคืน 71 ล้านดอลลาร์
rsETH ถูกฟื้นฟูหลังจากการแฮก HODL โอน ETH 292-293 ล้าน絵นclyนเคลฟHODL ของ KelpDAO ปล่อย rsETH ล็อตสุดท้าย 20,373.72 ETH เข้า OFT ของ LayerZero
Kelp DAO กู้คืนโทเค็น Ethereum ที่ถูกบุกรุก rsETH ผ่านการทำงานร่วมกับ AaveKelp DAO แก้ไขปัญหาการบุกรุกโทเค็น rsETH หลังการโจมตีในเดือนเมษายน 2026 โดยทำการกู้คืนจุดสุดท้ายผ่านอะแดปเตอร์ OFT ในข้อตกลงร่วมกับ Aave คืน inexist 116,000 รายการและคืนโครงสร้างพื้นฐานข้ามเชน
