AWS จับมือธรรมศาสตร์ ขยายโอกาสเรียนรู้ AI ทั่วประเทศ เปิดเกมพัฒนาคนยุคใหม่

AWS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโครงการ AWS ThaksaAI เพื่อพัฒนาทักษะ AI และคลาวด์ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมผู้เรียนแล้วกว่า 23,000 คน และครูกว่า 1,000 คน จาก 400 สถาบัน โดยใช้เครื่องมือ AWS PartyRock ให้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการ AWS ThaksaAI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ คลาวด์ คอมพิวติ้งให้กับเยาวชนและบุคลากรทาง การศึกษา ทั่วประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดิจิทัล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โครงการนี้เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 และได้ขยายผลอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 23,000 คน และครูผู้ฝึกอบรมมากกว่า 1,000 คน จากสถาบัน การศึกษา กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเข้าถึงและสร้างผลกระทบในวงกว้าง โครงการ AWS ThaksaAI ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น AWS Skill Builder และ AWS PartyRock ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดขั้นสูง ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างแอปพลิเคชัน AI ของตนเองได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างแชทบอทหรือเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการเข้ากับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TCAS โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝนข้อสอบเฉพาะรายวิชา ปรับระดับความยากง่าย และรับคำอธิบายที่ช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ การศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ AWS กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ AWS ในการสนับสนุน การศึกษา และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเน้นการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและการสร้างโอกาสให้กับทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท AWS ยังคงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอันใกล้ โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้าน AI และ คลาวด์ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยื.
บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการ AWS ThaksaAI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และคลาวด์คอมพิวติ้งให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดิจิทัล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โครงการนี้เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 และได้ขยายผลอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 23,000 คน และครูผู้ฝึกอบรมมากกว่า 1,000 คน จากสถาบันการศึกษากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเข้าถึงและสร้างผลกระทบในวงกว้าง โครงการ AWS ThaksaAI ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น AWS Skill Builder และ AWS PartyRock ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดขั้นสูง ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างแอปพลิเคชัน AI ของตนเองได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างแชทบอทหรือเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการเข้ากับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TCAS โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝนข้อสอบเฉพาะรายวิชา ปรับระดับความยากง่าย และรับคำอธิบายที่ช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ AWS กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ AWS ในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเน้นการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและการสร้างโอกาสให้กับทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท AWS ยังคงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอันใกล้ โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้าน AI และคลาวด์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยื
AWS Thaksaai AI คลาวด์ การศึกษา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
มัลลิกา เปิดตัวลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูจุดแข็ง ‘มนุษย์ผู้ทันกาลเวลา ผู้นำมหานครแห่งอนาคต’มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามอิสระ โดยนำเสนอ 5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองกรุงเทพฯ โดยใช้ AI และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เช่น การจราจรอัจฉริยะ หรือ AI Traffic, การเตือนภัยล่วงหน้าตั้งแต่ฝน, การใช้ AI-Drone ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการใช้ AI ครอบคลุมระบบ CCTV 24 ชั่วโมง
Read more »
NVIDIA ส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่ ออกแบบสำหรับ Agentic AINVIDIA เริ่มส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่สำหรับปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดของบริษัท ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับในการใช้งาน Agentic AI โดยเฉพาะ ช่วยให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลของซีพียูเพิ่มสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 50% และประหยัดพลังงานมากถึง 2 เท่า
Read more »
แรงงานไทย 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก Gen AI จับตา 'Physical AI' ระลอกถัดไป สะเทือนโรงงาน-โลจิสติกส์-งานบริการไทยสภาพัฒน์เผยผลวิเคราะห์ แรงงานไทย 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก Gen AI และ 2.2 ล้านคนเสี่ยงถูกทดแทน จับตา Physical AI ระลอกถัดไป
Read more »
Gen Z กับการใช้ AI: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มาพร้อมความกังวลและการปรับตัวในโลกการทำงานเจาะลึกพฤติกรรมการใช้ AI ของคนรุ่น Gen Z ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ พร้อมวิเคราะห์ความกังวลเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ และแนวทางการปรับตัวในองค์กรเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมืออัปสกิลแทนการทดแทนมนุษย์
Read more »
van de Poppe มอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตให้ AIvan de Poppe, นักลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตสูงถึง $160,000, ได้ตัดสินใจมอบสิทธิ์การซื้อขายคริปโตทั้งหมดให้ Claude AI เป็นคนจัดการแทน โดยเชื่อว่า AI จะช่วยกู้พอร์ตและสร้างกำไรในระยะยาวได้ดีกว่า.
Read more »
ไม่ขายก็ไม่ง้อ! Alibaba เปิดตัว Zhenwu M890 ชิปสำหรับ Agentic AIAlibaba เปิดตัว Zhenwu M890 ชิป AI รุ่นใหม่สำหรับ Agentic AI โดยเฉพาะ ประมวลผลแรงขึ้น 3 เท่า พร้อมดันอุตสาหกรรมชิปจีนท้าชน NVIDIA
Read more »