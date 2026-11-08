AWC จับมือ CUBIC พัฒนา CUBIC Social Club at EA ดิเอ็มไพร์
บริษัท แอสเซท เวิลด์ คอร์ป ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ CUBIC พัฒนา CUBIC Social Club at EA ในโครงการดิ เอ็มไพร์ ย่านสาทร ตั้งเป้าเปิดให้บริการในปี 2026 เพื่อเสริมระบบนิเวศสุขภาพครบวงจร
บริษัท แอสเซท เวิลด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ CUBIC แบรนด์ไลฟ์สไตล์และโซเชียลคลับชั้นนำในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ CUBIC Social Club at EA ภายในโครงการดิ เอ็มไพร์ ย่านสาทร โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2026
วิสัยทัศน์ร่วมพัฒนาระบบนิเวศสุขภาพ
ความร่วมมือระหว่าง นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AWC และ นายวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CUBIC จะเน้นการต่อยอดประสบการณ์ด้านสุขภาพ เวลเนส และไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร โดยมุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นชุมชนสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทยที่ผสานการทำงาน การพักผ่อน และการพบปะสังสรรค์เข้าไว้ด้วยกันAlso read'ต๊ะ นารากร-หมอของขวัญ' ทักแบรนด์เนม 'บุ๋ม' ปลอมยกเซ็ต ด้าน ปปง. แจงถ้าปลอมต้องทำลายทุกชิ้น
เป้าหมายหลักคือการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย คนทำงาน และผู้มาเยือนจากทั่วโลก ให้สามารถเติมพลังและสร้างปฏิสัมพันธ์ในสถานที่เดียว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AWC ในการพลิกโฉมอาคารสำนักงานสู่จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับสากลที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย
รายละเอียดและฟีเจอร์ของ EA Wellness Club
โครงการ EA Wellness Club (เอญ่า เวลเนส คลับ) ได้รับการออกแบบให้กลายเป็น Destination for Wellness Community แรกของประเทศ โดยรวบรวมองค์ประกอบสำคัญด้านสุขภาพและการมีอายุยืนยาว (Health & Longevity) การเคลื่อนไหวและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การฟื้นฟูร่างกาย (Recovery) การพักผ่อน และการรับประทานอาหารไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อตลอด 24 ชั่วโมง
ภายในพื้นที่ยังมีความร่วมมือกับ ไวทัลไลฟ์ ไซแอนติฟิค เวลเนส เซ็นเตอร์ (VitalLife Scientific Wellness Center) ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์ประกอบด้านสุขภาพเชิงป้องกันและการมีอายุยืนยาว ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ
สำหรับกำหนดการเปิดให้บริการนั้น เฟสแรกจะเริ่มเปิดให้บริการใน ปี 2569 และจะขยายการให้บริการในรูปแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale) ใน ปี 2570 เพื่อให้ครอบคลุมระบบนิเวศด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับชุมชนในย่านสาทร
จุดเด่นของ CUBIC และประสบการณ์โซเชียลคลับ
CUBIC ที่ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2561 ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มผู้รักสุขภาพและไลฟ์สไตล์แอคทีฟในกรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัล Best Studio และ Best Instructor จาก Class Pass ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2565 ถึง ปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
CUBIC Social Club at EA จะนำเสนอประสบการณ์โซเชียลคลับที่แตกต่าง โดยนำความรู้ด้านการฝึกซ้อมสมรรถภาพ (Performance) และการสร้างชุมชน (Social Community) มาผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถออกกำลังกาย ฟื้นฟูร่างกาย และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้ามาของ CUBIC จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ ดิ เอ็มไพร์ ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านเวลเนสและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ โดยมุ่งสร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายนอกเหนือจากโครงการ
แผนการขยายผลสู่โครงการอื่นในอนาคต
นอกจากโครงการที่ ดิ เอ็มไพร์ แล้ว AWC และ CUBIC จะร่วมกันพัฒนาแนวคิดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของทำเลและกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
ตัวอย่างเช่น โครงการ Jubilee Prestige Tower จะมุ่งเน้นประสบการณ์ด้าน Wellness Recreation และ Lifestyle สำหรับคนเมือง ในขณะที่โครงการ The Aquatique Pattaya จะนำเสนอจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ริมชายหาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
นางวัลลภา ไตรโสรัส ได้กล่าวถึงความตื่นเต้นในการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ว่า AWC มุ่งมั่นที่จะสร้างจุดหมายปลายทางที่นำประสบการณ์พิเศษมาเชื่อมโยงผู้คนเพื่อดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีคุณภาพ ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เชื่อมโยงกันและเติมพลังให้กับชีวิตอย่างสมดุล
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