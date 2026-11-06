AWC จับมือ CUBIC เปิด Social Club ดิเอ็มไพร์ เป้าหมายปี 2569
บมจ. แอสเซท เวิร์ด คอร์ป หรือกะทิ AWC ประกาศพันธมิตรทางกลยุทธ์กับ CUBIC ของน็อต วิศรุต เปิดตัว CUBIC Social Club at EA ที่ดิ เอ็มไพร์ สาทร มุ่งเปิดให้บริการปี 2569
บริษัท แอสเซท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการกับ บริษัท เดอะ คิวบิค ฟิตเนส จำกัด หรือ CUBIC แบรนด์ไลฟ์สไตล์และ เวลเนสโซเชียลคลับ ของนายวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CUBIC ซึ่งเป็นสามีของนางสาวอารยา เอฮา เกอร์เบอรา นักแสดงชื่อดัง หรือที่รู้จักในชื่อ ชมพู่ อารยา โดยเป้าหมายหลักคือการเปิดให้บริการ CUBIC Social Club at EA ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มไพร์ ในย่านสาทร กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จและเปิดทำการในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2569 เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ครบวงจร
รายละเอียดแผนงานและการเปิดตัว CUBIC Social Club at EA
ความร่วมมือระหว่าง AWC และ CUBIC ในครั้งนี้มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนในการพัฒนา CUBIC Social Club at EA ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ภายในโครงการดิ เอ็มไพร์ ย่านสาทร ซึ่งเป็นทำเลทองทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ นายวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AWC เป็นผู้อำนวยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญนี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AWC ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้มาใช้บริการ โดยเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพและสังคมที่เชื่อมโยงกัน (Wellness and Social Connection) การเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2569 นั้นสอดคล้องกับจังหวะเวลาที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวมีความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของย่านสาทรAlso readนักวิจัยจีนพัฒนา NI-skin ผิวหุ่นยนต์รับสัมผัสคล้ายมนุษย์
บทบาทของ stakeholders และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
นายวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CUBIC จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการแนวคิดและประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ให้กับสมาชิกของสโมสร โดยนำพาโมเดลธุรกิจเวลเนสโซเชียลคลับที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มาปรับใช้กับโครงการของ AWC อย่างเหมาะสม นายวิศรุตเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฟิตเนสและไลฟ์สไตล์ และเป็นคู่ชีวิตของนักแสดงระดับแถวหน้าของประเทศ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคเป้าหมาย ส่วน AWC ซึ่งนำโดยนายวัลลภา ไตรโสรัส ได้ประกาศความตั้งใจที่จะใช้ความร่วมมือนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปยังโครงการอื่นๆ ในเครือ โดยระบุชัดเจนว่าจะนำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จาก CUBIC Social Club at EA ไปต่อยอดและพัฒนาเป็นระบบนิเวศใหม่ (New Ecosystem) ให้กับอสังหาริมทรัพย์ของ AWC ในโครงการหลักอีก 5 โครงการทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินและดึงดูดชุมชนที่มีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้บริการในระยะยาว
ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
การเข้าร่วมของ CUBIC ในพื้นที่โครงการของ AWC ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) ให้เหนือกว่าคู่แข่งในย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองเพียงที่พักอาศัย แต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตและสังคมที่อยู่อาศัยอีกด้วย การมี CUBIC Social Club เข้ามาดำเนินงานจะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Addition) ให้กับราคาขายหรือค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการดิ เอ็มไพร์ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการขยายตัวของ AWC ในอนาคต นอกจากนี้ การเปิดสโมสรแห่งนี้ยังช่วยดึงดูดกลุ่มคนวัยทำงานที่มีรายได้สูง และกลุ่มผู้มีฐานะที่สามารถเข้าถึงบริการระดับพรีเมียม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ AWC ในการสร้างจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร (Holistic Lifestyle Destination) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง
ขั้นตอนต่อไปและความคืบหน้าของโครงการ EA Wellness Club
หลังจากประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบและการก่อสร้างภายในพื้นที่ CUBIC Social Club at EA ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2569 ซึ่ง AWC จะทำงานร่วมกับทีมงานของ CUBIC อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกจะตรงตามมาตรฐานสากลที่ CUBIC ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ของ AWC สำหรับ EA Wellness Club ซึ่งเคยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย AWC ตั้งเป้าจะสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งโครงการและขยายไปสู่ระดับชุมชนเมืองในอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินชีวิตของชาวไทยในภาพรวม
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