ATTACK on TITAN The Musical เปิดฉากกรุงเทพฯ พฤษภาคม 2027 ไอคอนสยาม
ATTACK on TITAN The Musical เตรียมเปิดแสดงที่ ICONSIAM HALL กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2027 เริ่มต้นขายบัตร Early Bird วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
ATTACK on TITAN The Musical ละครเพลงชื่อดังจากมังงะระดับตำนานของญี่ปุ่น เตรียมสร้างปรากฏการณ์ทางการแสดงครั้งสำคัญด้วยการเดินทางสู่กรุงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดการแสดงครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยกำหนดการเปิดการแสดงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 30 พฤษภาคม 2027 ณ ICONSIAM HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงระดับโลคัลที่พร้อมรองรับมาตรฐานสากล
กำหนดการขายบัตรและราคา Early Bird 2027
กระบวนการจำหน่ายบัตรจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์หลายแห่ง โดยเริ่มเปิดให้ซื้อบัตรรอบ Early Bird Presale เวลา 11.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 สำหรับสมาชิกของโครงการ ONE SIAM ซึ่งได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงช่วงขายบัตรก่อนใคร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกจะสามารถซื้อบัตรในราคาส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับบัตรทุกประเภทและทุกรอบการแสดง ผ่านช่องทาง ONESIAMAlso readBowers & Wilkins ฉลอง 60 ปี เปิดตัว 800 Series Diamond D5
ถัดจากนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 จะเป็นช่วงเวลาสำหรับ Maiseat Early Bird Presale ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อบัตรในราคาส่วนลด 20% สำหรับบัตรทุกประเภทและทุกรอบการแสดงเช่นกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมวงกว้างมากขึ้น และเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารพันธมิตร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 จะมีการเปิดขายบัตรผ่าน UOB Early Bird บนแพลตฟอร์ม Megatix โดยยังคงอัตราส่วนลด 20% สำหรับบัตรทุกประเภทและทุกรอบการแสดงต่อไป
อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่น Early Bird สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตหรือเป็นสมาชิกเฉพาะกลุ่ม จะมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยเปิดขายผ่าน Megatix ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เช่นกัน แต่จะให้ส่วนลด 15% เฉพาะรอบการแสดงออฟพีก (Off-peak) เท่านั้น และข้อควรระวังคือ บัตรโซน D และโซน E จะไม่รวมถึงในโปรโมชั่นส่วนลดนี้
ผู้สนใจควรจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโปรโมชั่น Early Bird ทุกช่องทางจะสิ้นสุดการขายลงในเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ดังนั้นหากต้องการสำรองที่นั่งในราคาพิเศษ จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการเข้าชมผลงานละครเพลงระดับโลกชิ้นนี้
การผสมผสานเทคโนโลยีกับศิลปะการแสดงสด
ATTACK on TITAN The Musical เป็นผลงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ของตัวละครผ่านบทเพลงต้นฉบับที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ร่วมกับการร้องสด (Live Singing) และการออกแบบท่าเต้นที่ซับซ้อน โดยเน้นการนำเอกลักษณ์ของภาพในมังงะต้นฉบับมาสู่เวทีจริงด้วยเทคนิคฉากแอ็กชันที่ต้องใช้ความประณีตสูง และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม
จุดเด่นของละครเพลงแนว 2.5 มิตินี้คือความสามารถในการเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย โดยมีการจัดทำเนื้อหาและระบบเสียงเพื่อรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลางได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ซึ่งนับเป็นการยกระดับมาตรฐานการนำเสนอผลงานศิลปะจากประเทศญี่ปุ่นให้สามารถสื่อสารกับผู้ชมสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่ทิ้งรายละเอียดทางอารมณ์ของตัวละครไว้เลย
ทีมงานผู้สร้างได้ระดมสรรพกำลังเพื่อออกแบบเวทีให้สามารถรองรับความยิ่งใหญ่ของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงของศึกต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับไททัน ซึ่งต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งของนักแสดงและกลไกทางเทคนิคที่ทันสมัยในการสร้างภาพสามมิติที่สมจริง เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์จริง
วิสัยทัศน์ผู้บริหารและโอกาสทางธุรกิจ
ชองตาล พรูดอมม์ (Chantal Prudhomme) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Base Entertainment Asia บริษัทผู้จัดการแสดง ATTACK on TITAN The Musical ในตลาดสิงคโปร์และกรุงเทพฯ ได้แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของการนำผลงานชิ้นนี้มายังประเทศไทย โดยระบุว่านี่คือโอกาสที่ดีในการสนับสนุนวงการการแสดงสดของไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า การประสบความสำเร็จจากการแสดงที่สิงคโปร์เป็นจุดหมายแรกในเอเชียนอกประเทศญี่ปุ่น ทำให้ทีมงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายผลความสำเร็จนี้มายังกรุงเทพฯ และเชื่อว่า ICONSIAM HALL ชั้น 7 ของไอคอนสยาม เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ โดยตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับผู้ชมชาวไทยที่สนใจศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ด้านนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของศูนย์การค้าที่ต้องการนำ 'ที่สุดของไทยมาบรรจบกับที่สุดของโลก' (The Best of Thailand Meets The Best of The World) เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกชั้นนำด้านการบันเทิงและวัฒนธรรม
เขามั่นใจว่า ICONSIAM HALL ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวทีแห่งการจัดงานไมซ์และความบันเทิงระดับแนวหน้าของเอเชีย (Asia's Revolutionary Stage of Iconic MICE & Entertainment) นั้น เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเวทีอันทันสมัย นวัตกรรมด้านระบบเสียง และการออกแบบพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับการแสดงระดับนานาชาติ
การเปิดการแสดงในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรุงเทพฯ ในการเป็นฮับกลางของการแสดงระดับโลก โดยผู้ชมไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ทางเรื่องราวและมิติทางอารมณ์อันลึกซึ้งของผลงานชิ้นเอกในรูปแบบละครเพลงเท่านั้น แต่ยังได้เห็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอีเวนต์และความบันเทิงในประเทศไทยที่พร้อมแข่งขันในเวทีโลกอย่างเต็มตัว
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