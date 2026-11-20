ATIPASHOP และ Mc Jeans ขับเคลื่อนตลาดแฟชั่นไทยด้วย Self-LIVE
ATIPASHOP และ Mc Jeans รักษาโมเมนตัมเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านกลยุทธ์ห้องลองชุดออนไลน์ พร้อมแบรนด์หน้าใหม่ paloystudio และ GLISS THE OBJECT กวาดความสนใจนักช้อป Gen Z บน TikTok Shop
ปรากฏการณ์ Self-LIVE เป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยในช่วงปัจจุบัน โดยแบรนด์ชั้นนำอย่าง ATIPASHOP และ Mc Jeans สามารถเปิดตัวสินค้าและปิดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบไลฟ์สด ตอบสนองพฤติกรรมการค้นหาและการซื้อสินค้าของคนไทยที่ต้องการความอินเทรนด์ที่สุด
ATIPASHOP และ Mc Jeans สร้างห้องลองชุดบนมือถือ
ATIPASHOP และ Mc Jeans รักษาโมเมนตัมความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยใช้อินเทอร์แอคทีฟไลฟ์เป็นจุดแข็งสำคัญในการขยายตลาด สองแบรนด์นี้สร้างห้องลองชุดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนซึ่งจำลองการลองชุดจริงตามสัดส่วนร่างกายของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดและวัสดุแบบทันที ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นAlso readจากลาวสู่จอไทย! 'โตโต้ เกียรติศักดิ์ ศรีสุนทร' นักแสดงลาวคนแรก กับเส้นทางซีรีส์วายที่น่าจับตาที่สุดตอนนี้
กลยุทธ์นี้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความแม่นยำในการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ซึ่งช่วยลดปัญหาสินค้าไม่เข้ารูปและเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้บริโภคไทยที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการช็อปปิ้งแฟชั่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
แบรนด์หน้าใหม่ paloystudio และ GLISS THE OBJECT มาแรง
ลิสต์ ThaiRisers 2026 ได้เปิดตัวแบรนด์ไทยหน้าใหม่ในหมวดเสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับ โดย paloystudio และ PEAR.WD นำเสนอดีไซน์ที่ทันสมัย combined กับงานตัดเย็บคุณภาพสูง เพื่อเติมเต็มความน่ารักให้เข้ากับลุคประจำวัน พร้อมทั้งสร้างกระแสด้วยแฮชแท็ก #ผู้สวมใส่เท่านั้นที่จะรู้ ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากลองสวมใส่ด้วยตัวเอง
ส่วนในหมวดกระเป๋าและเครื่องประดับ แบรนด์ GLISS THE OBJECT และ Labellabkk ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักช้อปเจน Z ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและตรงใจกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ Jadeforyou ยังนำกำไลหยกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งหลายคนคุ้นตาจากรุ่นก่อนหน้า กลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงผ่านการไลฟ์สดบน TikTok Shop ในทุกวัน
Joyhouse และ Solomon Mattress ผสานไลฟ์สดกับวิดีโอสั้น
เทรนด์การแต่งห้องมินิมอลและสินค้าที่เติมความสุขเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน ช่วยหนุนหมวดของแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์บน TikTok Shop อย่างแข็งขัน Joyhouse และ Solomon Mattress ติดโผต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยกลยุทธ์ไลฟ์ที่ผสานคอนเทนต์วิดีโอสั้นอย่างลงตัว ทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Joyhouse ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านห้อง Self-LIVE ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องการตกแต่งบ้านและโปรโมชั่นพิเศษ ในขณะที่ Solomon Mattress ปลดล็อกการขายที่นอนออนไลน์ผ่านวิดีโอทดสอบความทนทานของสปริงพร้อมแสดงผลการทดสอบแบบเรียลไทม์ และใช้ครีเอเตอร์ติดตะกร้าสินค้าโปรพิเศษ สร้างแฮชแท็ก #ที่นอนลดปวดหลัง ที่ได้รับความนิยม
ภิรมย์ ดมแล้วน่ารัก ก้าวสู่ตลาดแบรนด์ MSMEs
ตลาดสินค้าบริโภคขนาดเล็กเติบโตขึ้นผ่านแบรนด์ MSMEs อย่าง ภิรมย์ ดมแล้วน่ารัก ที่ใช้คลิปวิดีโอสั้นความยาว 15-45 วินาที เพื่อเล่าเรื่องราวว่ายาดมของแบรนด์ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันอย่างไร พร้อมชวนครีเอเตอร์รีวิวสินค้า จนสร้างกระแส #ยาดมปุ๊กปิ๊ก ที่ได้รับความสนใจจากนักช็อป แม้จะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งติดโผในปีแรกก็ตาม
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