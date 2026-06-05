ASUS เปิดตัวไลน์อัป Next-Gen AI PC ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 รหว่าง ProArt RTX Spark, Zenbook, Vivobook และแอปพลิเคชัน AI

บริษัท ASUS ได้ประกาศเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 ครอบคลุมทั้งโน้ตบุ๊ก ProArt รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย NVIDIA RTX Spark, Zenbook 14, Vivobook S Series, เดสก์ท็อป ASUS V Series, แท็บเล็ต ASUS Pad และแอปพลิเคชัน AI ต่างๆ เน้นการทำให้ AI เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริงสำหรับทุกคน พร้อมความร่วมมือกับ NVIDIA และATTERDescription the latest AI capabilities including ProArt P16 and P14 with RTX Spark Superchip and AI-driven software ecosystem
บริษัท ASUS เปิดตัวไลน์อัป新一代 AI PC ใหม่ล้วนในงาน COMPUTEX 2026 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย including โน้ตบุ๊กรุ่น ProArt รุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยชิป NVIDIA RTX Spark รวมทั้ง Zenbook , Vivobook รุ่นใหม่ และแอปพลิเคชัน AI จาก ASUS พร้อมมอบประสบการณ์การทำงานแบบอัจจริยะ برایทุกคน ไลน์อัปผลิตภัณฑ์ AI ใหม่นี้ครอบคลุมทั้งโน้ตบุ๊ก, เดสก์ท็อปพีซี, คอมพิวเตอร์ ออลอินวัน, แท็บเล็ต และแอปพลิเคชัน AI ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพการทำงาน การเรียน และการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไลน์อัปนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ ASUS ในการทำให้ AI เป็น เทคโนโลยี ที่ใช้งานได้จริง มีความเฉพาะตัว และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ಪ್ರথম️การเปิดตัวสำคัญคือโน้ตบุ๊ก ASUS ProArt ที่ Comes with ชิป NVIDIA RTX Spark ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านการออกแบบระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพขั้นสูงของ Next-generation AI และซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันได้อย่าง新 haplined ในระบบนิเวศของ ASUS ASUS ยังได้ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA ในการเปิดตัว ProArt P16 (H7607) และ ProArt P14 (H7407) โน้ตบุ๊กสำหรับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นแรกจาก ASUS ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป NVIDIA RTX Spark มอบประสิทธิภาพด้าน AI ระดับก้าวกระโดด พร้อมรองรับเวิร์กโฟลว์การสร้างสรรค์งานยุคใหม่สำหรับยุคของ Personal AI Agent ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานประจำวัน Besides ASUS ยังเปิดตัว Zenbook 14 รุ่นใหม่ ที่มีตัวเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Intel, AMD และ Snapdragon รวมถึง Vivobook S Series ที่ใช้แพลตฟอร์ม Snapdragon โดยเฉพาะ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะในดีไซน์บางเฉียบ พร้อมวัสดุระดับพรีเมmium เป็น Copilot+ PC ที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพการทำงาน AI ความบันเทิงที่เต็มอิ่ม และความคล่องตัวในการพกพา นอกจากนี้ ASUS ก็เสริมทัพกลุ่มเดสก์ท็อปและ คอมพิวเตอร์ ออลИнวัน ด้วย ASUS V Series รุ่นใหม่ และบุกตลาดแท็บเล็ตอีกครั้งด้วยการเปิดตัว ASUS Pad รุ่นล่าสุด พร้อมกันนี้ ASUS ยังเปิดตัว ASUS Zenni Claw ส่งมอบประสบการณ์ผู้ช่วย AI รูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการทำงานแบบ Agentic AI ได้ง่ายยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานในด้านการทำงาน การเดินทาง และไลฟ์สไตล์ประจำวัน ในส่วนของแอปพลิเคชัน AI ASUS เปิดตัว ASUS AI App ที่มอบฟังก์ชันการทำงานอัจฉริยะระหว่างอุปกรณ์ และบริการ第三届 AI ช่วยตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ AI ที่เข้าถึงได้ง่าย勋 efficient สำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ใน evento Computex 2026 Mr. S.Y.
Hsu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ ASUS กล่าวว่า ภายในงาน Computex 2026 เราได้นำวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่เข้าถึงได้ทุกที่ (Ubiquitous AI) มattieสู่ความเป็นจริง ด้วยการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูงเข้ากับประสบการณ์การใช้งาน AI ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในระดับ Edge另外 ASUS มุ่งมั่นทำให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อช่วยให้ทั้งผู้peopleและองค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติบโตได้อย่างมั่นใจ สำหรับรายละเอียดของ ProArt P16 (H7607) และ ProArt P14 (H7407) โน้ตบุ๊กรุ่นล่าสุดสำหรับครีเอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยชิป NVIDIA RTX Spark ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักสร้างสรรค์ นักพัฒนา และผู้ใช้งานที่ต้องการขีดความสามารถด้าน AI บนอุปกรณ์ (Local AI) ในระดับสูง พร้อมรองรับประสบการณ์การใช้งาน Windows PC ยุคใหม่ นำเสนอ NVIDIA RTX Spark Superchip ซึ่งประกอบด้วย NVIDIA Blackwell RTX GPU ที่มี 6,144 CUDA Cores และ Tensor Cores เจเนอเรชันที่ 5 รองรับการประมวลผลแบบ FP4 Precision เชื่อมต่อกับ NVIDIA Grace CPU แบบ 20 คอร์ ผ่านเทคโนโลยี NVIDIA NVLink®-C2C เพื่อมอบประสิทธิภาพการประมวลผล AI ที่ทรงพลัง ProArt P16 และ P14 รับการออกแบบให้รองรับทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการประมวลผล สำหรับการทำงานของ AI Agent บนอุปกรณ์โดยตรง โดย RTX Spark สามารถส่งมอบพลังประมวลผล AI ได้สูงสุดถึง 1 Petaflop พร้อมหน่วยความจำแบบรวม (Unified Memory) สูงสุด 128GB รองรับการทำงานของ AI Agent บนอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Additionally ASUS เสริมประสบการณ์การทำงานของครีเอเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ AI ภายในระบบนิเวศ ProArt ไม่ว่าจะเป็น ProArt Creator Hub ที่ช่วยจัดสรรทรัพยากรระบบอย่างชาญฉลาดสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง รวมถึง MuseTree และ StoryCube ที่นำความสามารถด้าน AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ยุคใหม่ ด้านการแสดงผล ProArt P16 และ P14 มาพร้อม ASUS Lumina Pro OLED ที่ยกระดับประสบการณ์ภาพสำหรับมืออาชีพ ด้วยความสว่างสูงสุดในโหมด HDR ถึง 1,600 นิต อัตรารีเฟรช 120Hz รองรับเทคโนโลยี Variable Refresh Rate (VRR) และเคลือบผิวป้องกันแสงสะท้อน เพื่อการแสดงผลที่คมชัดและแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อม ASUS ยังเปิดตัวสีใหม่ Nano Black และ Neo White ครั้งแรกของโน้ตบุ๊กในตระกูล ProArt โดยมาพร้อมพื้นผิวสัมผัสเรียบเนียนและการเคลือบป้องกันรอยนิ้วมือ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ระดับมืออาชีพที่ทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับ Zenbook 14 รุ่นใหม่ ผสานความลงตัวระหว่างดีไซน์ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์การใช้งานอันชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องเดินทางและใช้งานนอกสถานที่เป็นประจำ โดยมาพร้อมตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง 1 [weight truncated] มอบความคล่องตัวและÂ Highlands efficiency พร้อม%A battery life ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน lengkat ในสภาพแวดล้อมต่าง
ขายของ คอมพิวเตอร์ AI PC COMPUTEX 2026 ASUS COMPUTEX 2026 AI PC NVIDIA RTX Spark Proart Zenbook Vivobook AI AI Agent Copilot+ PC Debuted At COMPUTEX 2026 And Includes New Pro The Introduction Of The Proart P16 And P14 With RT And The Expansion Into Other Product Lines Includi AI PC NVIDIA RTX Spark Proart COMPUTEX 2026.
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