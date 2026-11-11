ASICS Badminton Championship 2026 คู่ Blockcoli x MG คว้าแชมป์รุ่นโอเพ่น
เอสิคซ์ จัดแข่งขันแบดมินตัน ASICS Badminton Championship 2026 ที่บีท ดิสคัฟเวอรี่ นักกีฬา 224 คน ร่วมชิงทุนกว่า 370,000 บาท ทีม Blockcoli x MG เจ๋งคว้าแชมป์รุ่นใหญ่
บริษัท แอซิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเรืองเดช กุลมงคล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน "ASICS Badminton Championship 2026" อย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามในร่ม บีท ดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท โดยมีนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 224 คน ในรูปแบบคู่คิดเป็น 112 คู่ พร้อมกองเชียร์และครอบครัวที่มาร่วมสร้างสีสันในงานอย่างคับคั่ง
รายละเอียดการแข่งขันและรางวัลรวม 370,000 บาท
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมปรัชญาการออกกำลังกายของ เอสิคซ์ และสร้างชุมชนคนรักแบดมินตันในประเทศไทย โดยมีการชิงชัยในหลากหลายรุ่นอายุ ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงรุ่นทั่วไป ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 370,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัล ทุนการศึกษา และรองเท้าแบดมินตันรุ่นใหม่ล่าสุดจาก เอสิคซ์ เพื่อสนับสนุนนักกีฬาในการพัฒนาทักษะต่อไปAlso readปักหมุด ‘หอมนสิการ’ แก่งคอย อันซีนวัฒนธรรมเท่าเทียมเพื่อคนทั้งมวล
ทีม Blockcoli x MG ปลุกฟอร์มตีกลับชนะรุ่นโอเพ่น
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมรุ่นโอเพ่น ระหว่าง คู่หู อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ และ สิทธิศักดิ์ นาดี จากทีม Blockcoli x MG พบกับ คู่แข่ง ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ และ ปุณภพ เกีรยติกังวานไกล จากทีม 1% ผลปรากฏว่า ทีม Blockcoli x MG แม้เสียเกมแรกไปก่อนด้วยคะแนน 12-21 แต่สามารถปรับกลยุทธ์กลับมาเอาชนะในเกมที่สองด้วยสกอร์ 21-19 และปิดท้ายเกมสามด้วยคะแนน 21-13 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 15,000 บาท
เยาวชนปรอทแตก เดือดร้อนใจแต่คว้าแชมป์รุ่น U12 ได้สำเร็จ
ในประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ ทีมปรอทแตก นำโดย กัมพล วัฒนธรรม และ ปวิช ฐิติทศพร ต้องเจอกับทีม สามภัยพิบัติ ของ มหาสมุทร เนียมอ่อน และ ท้องฟ้า เนียมอ่อน เกมนี้ทีมปรอทแตกเสียเกมแรก 15-21 ก่อนจะดึงฟอร์มสู้ใน-game สองที่ต้องยืดเยื้อถึงแต้มดิวส์ชนะ 26-24 และปิดเกมสุดท้ายชนะ 21-15 คว้าแชมป์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทั้งสองระบุว่าเพิ่งจับคู่กันวันเดียวแต่ทำงานร่วมกันได้ดี
ทีม Boy's club บาดหัวหนักถล่มทีมบ้านทองหยอด 2-0 เกม
สำหรับรุ่น 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ ทีม Boy's club นำโดย สิริกร จงเจริญ และ สุวิจักขณ์ มีชัย ต่อกรกับ ทีมบ้านทองหยอด ของ พงษ์พิพัฒน์ สมจริยา และ ปุญญาพัฒน์ ปลั่งกลาง ผลการแข่งขันจบลงด้วยการเอาชนะของทีม Boy's club ไปแบบไร้เกเรด้วยคะแนน 21-8 และ 21-17 คว้าแชมป์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยทีม Boy's club expressed ความพอใจกับผลงานและตั้งเป้าปรับปรุงการเล่นลูกเบาในอนาคต
สรุปผลการแข่งขันและทิศทางกีฬาไทยหลังจบงาน
ผลการแข่งขันทั้ง 8 รุ่นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในวงการแบดมินตันไทย โดยรุ่น U12 อันดับสองคือ ทีม สามภัยพิบัติ รับทุน 5,000 บาท และอันดับสามมีทีม Trinity fusion และ Vayu Badminton รับทุนละ 3,500 บาท ส่วนรุ่น 14 ปี อันดับสองคือ ทีม บ้านทองหยอด รับทุน 5,000 บาท และอันดับสามมีทีม SISB Badminton Academy และ SINGHA H รับทุนเช่นกัน งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยในทุกช่วงวัย
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports