ASEAN Energy Center Pushes SMR Investment for 2060 Power Demand
ACE supports Small Modular Reactors to meet 4x energy growth by 2060, citing island geography and grid limits as key drivers for nuclear adoption in Southeast Asia.
ศูนย์พลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Centre for Energy ( ACE) ประกาศนโยบายสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรูปแบบโมดูลาร์ หรือ Small Modular Reactors ( SMR) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับวิกฤตความต้องการพลังงานที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ 4 เท่าภายในปี ค.ศ. 2060 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ACE Backs SMR for Future ASEAN Power Grid Stability
นายรูลลี ฮิดายาตุลลาห์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์พลังงานอาเซียน ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Energy Outlook ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ร่วมกับสหรัฐอเมริกา เรื่อง "โอกาสของ SMR ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายรูลลีเน้นย้ำว่า SMR ไม่ใช่เพียงทางเลือกเสริม แต่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอาเซียนในปัจจุบันAlso readพุทธิ อภิวรรณ เข้าพบกองปราบ แจงปมบริจาค 8 แสน ขณะที่ บิ๊ก ปอศ. ชี้ พฤติการณ์ บม ปนัดดา ส่อเข้าข่าย 3 ข้อหา
ACE เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานและดูแลผลประโยชน์ด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ องค์กรแห่งนี้ดำเนินงานภายใต้อัตตาขาระเบียบวาระความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) ซึ่งเป็นแผนแม่บทระยะ 5 ปี ฉบับปี 2026-2030 ที่รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนมอบหมายให้ดูแลความร่วมมือ 7 ด้านรวมถึงเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งในส่วนของนิวเคลียร์นั้น อาเซียนได้กำหนดกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Strategy) 3 ด้านพร้อมแผนปฏิบัติการรองรับสำหรับ 5 ปีข้างหน้าแล้ว
Geography and Grid Limits Favor Small Modular Reactor Deployment
เหตุผลหลัก 3 ประการที่ทำให้ SMR เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียนที่สุดคือ สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นหมู่เกาะ ข้อจำกัดของระบบสายส่งไฟฟ้าเดิม และความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม นายรูลลีอธิบายว่า สำหรับประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะเช่นอินโดนีเซียซึ่งมีเกาะประมาณ 17,000 เกาะ และฟิลิปปินส์ซึ่งมีระบบไฟฟ้าแยกตามเกาะ เครื่องปฏิกรณ์ขนาดจิ๋ว (Microreactors) และ SMR สามารถจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและปล่อยคาร์บอนต่ำได้ในพื้นที่ที่อยู่นอกระบบสายส่งหลัก ซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สองคือข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้า โดยอาเซียนมีระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันมากถึง 11 ระบบ หลายประเทศมีโครงข่ายขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ การไม่ปรับปรุงโครงข่ายครั้งใหญ่ทำให้ขนาดที่เล็กของ SMR มีประโยชน์不仅仅是เรื่องต้นทุน แต่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าเดิมได้อย่างลงตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงวิศวกรรมที่สำคัญสำหรับประเทศที่ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับพลังงานปริมาณมหาศาล
Investment Strategies and IAEA Cooperation Drive Nuclear Adoption
ความท้าทายหลักในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์คือการจัดหาเงินทุนและการเตรียมความพร้อมเชิงเทคนิค หลายประเทศในอาเซียนกำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ IAEA เพื่อประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ โดยผลการศึกษาระบุว่า เศรษฐกิจของนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับข้อตกลงรายได้ระยะยาวที่มีความมั่นคงมากกว่าราคาตลาดระยะสั้น หากภาครัฐสนับสนุนผ่านกรอบการรับซื้อไฟฟ้า โครงการดังกล่าวจะสามารถระดมเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างมาก
ASEAN Energy Outlook ระบุว่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ได้บรรจุแผนพลังงานนิวเคลียร์ไว้ในแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าแล้ว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาแนวทางเพื่อบรรจุนิวเคลียร์เข้าแผนพลังงานในช่วง 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า โดยแบบจำลองบางสถานการณ์ประเมินว่าภูมิภาคนี้จะกำลังการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ประมาณ 19.3 ถึง 32 กิกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขที่ IAEA ประเมินไว้สำหรับปี 2060
ASEAN Outcome Strategy Targets Security and Public Acceptance
กลยุทธ์ 3 ด้านของอาเซียนครอบคลุมการส่งเสริมบทบาทของนิวเคลียร์ต่อความมั่นคงทางพลังงานและอนาคตคาร์บอนต่ำ การสื่อสารและมีส่วนร่วมของสาธารณชน รวมถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปฏิบัติการแล้ว นอกจากนี้ยังไม่มีรูปแบบการจัดหาเงินทุนแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกประเทศเนื่องจากแต่ละประเทศมีโครงสร้างตลาดและความพร้อมด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป
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