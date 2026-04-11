ARV ชู XPLORER และ โดรน AI ปฏิวัติงานสำรวจนอกชายฝั่งใน OTC Asia 2026

ARV, ROVULA และ SKYLLER SOLUTIONS เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีสำรวจสุดล้ำในงาน OTC Asia 2026 โดยมี XPLORER AUV และโดรน AI ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินทรัพย์นอกชายฝั่ง
เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ( ARV ) ร่วมกับ ROVULA และ SKYLLER SOLUTIONS เตรียมนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำด้านการสำรวจในงาน OTC Asia 2026 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยความร่วมมือกับ Elsa Energy Sdn. Bhd.
จะจัดแสดงโซลูชันที่ปฏิวัติวงการการตรวจสอบและบำรุงรักษาสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ด้วยการผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใต้น้ำไร้สายและโดรน AI สุดอัจฉริยะ โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ARV เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในอุตสาหกรรม และ XPLORER, โดรน AI ที่นำเสนอในงานนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรวจและตรวจสอบสินทรัพย์ในทะเล\ROVULA จะนำเสนอเทคโนโลยี XPLORER ซึ่งเป็นยานยนต์สำรวจใต้น้ำอัตโนมัติ (AUV) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ด้วยน้ำหนัก 850 กิโลกรัม XPLORER ขับเคลื่อนด้วยระบบ 8 ใบพัด ทำให้สามารถดำดิ่งลงไปปฏิบัติงานได้ลึกถึง 300 เมตร โดยทำงานผ่านระบบประมวลผลอัตโนมัติขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนได้แบบไร้สายเคเบิล (Tetherless) อย่างอิสระและแม่นยำ เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดของหุ่นยนต์ใต้น้ำแบบมีสาย (ROV) ที่ต้องพึ่งพาเรือขนาดใหญ่ระดับ DP2 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น XPLORER สามารถทำงานร่วมกับเรือสนับสนุนขนาดเล็กระดับ DP1 ได้โดยตรง ทำให้ลดต้นทุนการสำรวจใต้ทะเลในระดับโครงสร้างได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ XPLORER ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดที่หลากหลาย ทำให้สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใต้น้ำได้อย่างละเอียด แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเล เช่น ท่อส่งน้ำมัน แท่นขุดเจาะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สำคัญ\SKYLLER SOLUTIONS จะนำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบทางอากาศโดยใช้โดรน AI ที่มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยโดรนจะถูกส่งไปยัง Skyller Platform ซึ่งใช้ AI ในการประมวลผลและวิเคราะห์สภาพสินทรัพย์ ทำให้สามารถแปลงข้อมูลหน้างานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก (Actionable Insights) ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดรน AI ของ SKYLLER SOLUTIONS ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของมนุษย์ในพื้นที่อันตรายอีกด้วย ในการเสวนาหัวข้อ Autonomous Horizons ผู้บริหาร ARV ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับตัวแทนจาก Microsoft, TotalEnergies และ GE Vernova โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นการนำมนุษย์ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และยกระดับการประเมินและติดตามสถานะสินทรัพย์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น การนำเสนอเทคโนโลยี XPLORER และโดรน AI ในงาน OTC Asia 2026 นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ARV ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำรวจและบำรุงรักษาสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงา
ARV ROVULA SKYLLER SOLUTIONS XPLORER โดรน AI OTC Asia 2026 การสำรวจใต้น้ำ การตรวจสอบทางอากาศ น้ำมันและก๊าซ เทคโนโลยี
United States Latest News, United States Headlines
