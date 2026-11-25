ART ไทย-สหรัฐ ผลบังคับใช้ช้า 1-2 ปี ลุยรักษาค่าภาษี 19% ปกป้องเกษตร
ความคืบหน้าข้อตกลงการค้า ART ไทย-สหรัฐ ต้องรอระยะเปลี่ยนผ่าน 1-2 ปีก่อนมีผลบังคับใช้ เน้นเจรจาตรึงอัตราภาษี 19% และคุ้มครองสินค้าเกษตรอ่อนไหว
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยและ สหรัฐอเมริกา หรือ ART (Advanced Trade Relationship) จะยังไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ในทันที หลังทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมแล้ว โดยจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย (Legal Scrubbing) ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) อีกประมาณ 1-2 ปีก่อนจะเริ่มนับวันมีผลบังคับใช้จริงในช่วง Day 1
ขั้นตอน Legal Scrubbing 2 เดือน ก่อนเสนอ ครม.
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน Joint Statement แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการดำเนินการ Legal Scrubbing หรือการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย เพื่อทบทวนรายละเอียดและปรับแก้ถ้อยคำในข้อตกลงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบกฎหมายของทั้งสองประเทศอย่างครบถ้วน เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการลงนามอย่างเป็นทางการและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างเคร่งครัดAlso readเครือข่ายศิลปะด้านใน จัดเวที “Inner Art To Growth เด็กโตได้ผู้ใหญ่โตดี”
ไทยมุ่งตรึงอัตราภาษีสูงสุด 19% เพื่อการแข่งขัน
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้คือการเจรจาเพื่อรักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค โดยไทยพยายามตรึงอัตราภาษีไม่ให้เกิน 19% ซึ่งเป็นระดับแนวโน้มสูงสุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา หากไม่สามารถรักษาแต้มต่อทางการค้าไว้ได้ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคำสั่งซื้อ การลงทุน และการจ้างงานในภาคการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
ปกป้องฐานส่งออก 2.37 ล้านล้านบาท และเกษตรกร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เป้าหมายหลักของการเจรจารอบนี้คือการรักษาเสถียรภาพของรายได้ส่งออกรวมทั้งระบบไว้ที่จำนวน 2.37 ล้านล้านบาท รักษาฐานรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรไว้ที่ 1.7 แสนล้านบาท และรักษาการจ้างงานในภาคส่วนนี้อยู่ที่ 1.25 ล้านคน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ข้อตกลง ART ยังมีการพิจารณามาตรการคุ้มครองสินค้าเกษตรอ่อนไหว เช่น ไก่ สุกร และผลิตภัณฑ์นม โดยอาจมีการกำหนดเพดานการนำเข้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ
โอกาสปรับตัวก่อนเข้าสู่ Day 1 ในอีก 1-2 ปี
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ 1-2 ปีนี้ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่หยุดนิ่ง แต่เป็นโอกาสทองให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรได้เตรียมแผนรับมือ ปรับกระบวนการผลิต และบริหารความเสี่ยงจากการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไประยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ขณะที่บางความตกลงอย่าง EFTA อาจใช้เวลานานถึง 2 ปีก่อนเริ่มนับวันมีผลบังคับใช้ สำหรับสหรัฐฯ มีแนวโน้มเดินหน้ามาตรการภาษีในประเด็นส่วนเกินกำลังการผลิต โดยอาจใช้แนวทางคล้ายมาตรการ Section 301 ประกาศอัตราภาษีเบื้องต้นในระดับสูงก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) อีกประมาณ 30-60 วัน แล้วจึงพิจารณาปรับอัตราภาษีให้เหมาะสมกับประเทศที่มีความตกลงทางการค้าร่วมกัน
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