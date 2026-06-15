ARK Invest ทุ่มเงินทุนมหาศาลเข้าซื้อหุ้น SpaceX

กระแสการลงทุนในตลาดหุ้นโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง ARK Invest ได้ตัดสินใจทุ่มเงินทุนมูลค่ามหาศาลเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท SpaceX ในวันเปิดซื้อขายต่อสาธารณะเป็นวันแรก
กระแสการลงทุนใน ตลาดหุ้น โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง ARK Invest ได้ตัดสินใจทุ่มเงินทุนมูลค่ามหาศาลเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท SpaceX ในวันเปิดซื้อขายต่อสาธารณะเป็นวันแรก โดยการขยับตัวในครั้งนี้ส่งผลให้ทางกองทุนสามารถเก็บสะสมหุ้นเข้าพอร์ตได้มากถึงเกือบ 3.
3 ล้านหุ้น และคิดเป็นมูลค่ารวมหลังปิดตลาดสูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเสนอขายหุ้นในรอบนี้ถูกกำหนดราคาเปิดตัวไว้ที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ทว่าความต้องการที่ล้นหลามจากนักลงทุนส่งผลให้ราคาหุ้น SpaceX ปิดพุ่งทะยานไปอยู่ที่ 160.95 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 19.2% ภายในวันแรกของการซื้อขาย และทำสถิติเป็นหนึ่งในการเปิดตัวหุ้น IPO ที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดีลยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้ ทีมบริหารของ Cathie Wood ได้ทำการทยอยล้างพอร์ตด้วยการเทขายหุ้นของบริษัทอื่นๆ ออกไปล่วงหน้าเกือบ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า และในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเปิดตัวหุ้น SpaceX ทางกองทุนก็ได้เดินหน้าเทขายหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีก 13 แห่ง เช่น Advanced Micro Devices หรือ AMD รวมถึง Roku และ Baidu เพื่อระดมทุนเพิ่มอีกประมาณ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินทุนส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปยังกองทุนเรือธงอย่าง ARK Innovation ETF หรือ ARKK จนทำให้หุ้นของ SpaceX มีสัดส่วนสูงถึง 3.28% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดภายในวันเดียว นักวิเคราะห์ในตลาดให้ความเห็นว่าการที่ราคาหุ้นทะยานขึ้นเกือบ 20% ในวันแรก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันพร้อมที่จะกลับมาแบกรับความเสี่ยงสูงเพื่อแลกกับนวัตกรรมแห่งอนาคตอีกครั้ง ทว่าสิ่งที่น่าจับตาคือในปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัล ไปสู่การไล่ซื้อหุ้น IPO สายเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังต่อคิวเข้าตลาดหุ้นอย่าง OpenAI และ Anthropicตัวยงอย่าง Cathie Wood เลือกที่จะโยกย้ายเงินทุนไปหาหุ้นอวกาศแทนที่จะเติมเงินเข้าสู่ตลาดคริปโต จึงเป็นสัญญาณเตือนว่าสภาพคล่องบางส่วนอาจจะถูกดึงออกจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น แม้ว่าในระยะยาวทาง ARK Invest จะยังคงตั้งเป้าหมายเชิงบวกให้กับราคา Bitcoin ไว้อย่างมหาศาลและยังมีผลิตภัณฑ์ Spot Bitcoin ETF ของตัวเองอยู่ก็ตาม ทั้งนี้ แบบจำลองทางการเงินของ ARK Invest ได้ประเมินมูลค่ากิจการของ SpaceX ในปี 2030 ไว้สูงถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจทะยานไปได้ไกลถึง 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในกรณีที่เติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าบริษัทนอกตลาดที่เคยประเมินไว้เพียง 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2024 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของตลาดหุ้นและตลาดคริปโตในระยะสั้น และความพร้อมของตลาดในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไ
ARK Invest Spacex หุ้น IPO ตลาดหุ้น ตลาดคริปโต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ผู้ลงทุนเปิดตำแหน่ง Short ปั้นหุ้น SpaceX สูงกว่า 500 ล้านบาทมีรายงานว่าผู้ลงทุนรายหนึ่งเปิดตำแหน่ง Short ราว 500 ล้านบาทบนหุ้น SPCX ของ SpaceX ที่ราคา $164 พร้อมกำหนดจุด Liquidation ที่ $305 แสดงมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น แม้บริษัทเพิ่ง debut 于 Nasdaq วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ָJard $135 ต่อหุ้น และปิดวันแรกที่ $161 เพิ่มขึ้น 19%
Read more »
Bybit, Binance และ Bitget ยกเลิกจัดสรรหุ้น SpaceX IPO หลังความต้องการซื้อโครässแพลตฟอร์มคริปโตakahawa Bybit, Binance และ Bitget ประกาศยกเลิกการจัดสรรโทเคนหุ้น IPO ของ SpaceX และคืนเงินให้ผู้ใช้งาน เนื่องจาก xStocks ไม่สามารถจัดหาหุ้นอ้างอิงได้เพียงพอ เนื่องจากความต้องการซื้อจากนักลงทุนทั่วโลกที่มากเกินกว่าปริมาณที่จัดสรร แม้บางแพลตฟอร์มจะออกมาตรการชดเชย แต่ผู้ลงbit banyak仍旧พลาดโอกาสเข้าถือหุ้นตั้งแต่วันแรกและหุ้น SpaceX เปิดตลาดเหนือราคา IPO ถึง 12% เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของตลาดหุ้นโทเคน grama จำนวนหุ้นจริง not differed ไม่xious ที่ traditional capital markets โดยเฉพาะเมื่อ凯撒 Kraken บริษัทเจ้าของ xStocks เปิดเผว่ได้รับโควตาหุ้น Pre-IPO ต่ำกว่าคาด ทำให้จัดสรรได้เพียงบางส่วนและคืนเงินคืนทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับ
Read more »