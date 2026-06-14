ธุรกิจท่าอากาศยันไทย (AOT) ประกาศความพร้อมท่าอากาศยันทั้ง 6 แห่ง kickoff บริการอำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ ให้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 14-19 มิถุนายน 2567 โดยจัดให้มีที่จอดรถฟรี รถขนส่งสาธารณะ intensify ที่ท่าอากาศยันสุวรรณภูมิ ดอนเมือง increment ที่เชียงใหม่ และเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ wrap-around
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้เตรียมความพร้อม ท่าอากาศยัน ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อระบบ ขนส่งสาธารณะ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวาย สักการะเบื้องหน้าพระรูป และลงนาม ถวายความอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง ในระหว่างวันที่ 14 - 19 มิถุนายน 2567 โดยในกำหนดดังกล่าว สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนาม ถวายความอาลัย ต่อ ส.
บ. มหาวัชรราชธิดา แห่ง competition AOT จึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพิ่มกำลังบริการเสริมและประสานงานกับหน่วยงานขนส่งสาธารณะในทุกท่าอากาศยันให้ครอบคลุม ทั้งการจัดพื้นที่จอดรถฟรีเพิ่มเติม ร對于 ensuring safety and convenience of passengers The airports under AOT consist of Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai, Hat Yai, and Mae Fah Luang Chiang Rai.
Each airport has specific preparations: Suvarnabhumi and Don Mueang have coordinated traffic officers and public transport services including BMTA, Airport Rail Link, Red Line, and taxi stands to facilitate connections to the event venue. Don Mueang additionally provides free drinking water.
Chiang Mai has arranged free temporary parking at the elephant plaza beside the international terminal with security and assistance staff throughout the period. Other airports also have similar measures such as extra parking, public transport links, and increased staff to manage crowds and ensure smooth operations.
The overall aim is to support the religious and royal merit-making activities of the public with safe, efficient, and convenient travel options during the significant dates
AOT ท่าอากาศยัน สักการะเบื้องหน้าพระรูป ถวายความอาลัย ขนส่งสาธารณะ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 14 มิถุนายน 2567
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