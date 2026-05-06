ANKER นำเสนอนวัตกรรมยกระดับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน เสียง และสมาร์ทโฮม

ANKER นำเสนอนวัตกรรมยกระดับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน เสียง และสมาร์ทโฮม
📆5/6/2026 9:39 AM
📰InfoQuestNews
ANKER ก้าวหน้าต่อเนื่องในการนำเสนอนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใช้งานจริงใจกลางเมืองที่ผสานเทคโนโลยีด้านพลังงาน เสียง และสมาร์ทโฮมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการทั้งความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในทุกโมเมนต์ของชีวิต ANKER ได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมหลักเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าตื่นเต้นแก่ผู้บริโภค ได้แก่ ANKER Free Charging Station ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ที่เปิดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่ฟรี พร้อมพื้นที่ทดลองสินค้า ให้ผู้ใช้งานสามารถแวะเติมพลังให้กับอุปกรณ์และกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด และ ANKER soundcore Party Parade ที่นำเสนอประสบการณ์ด้านเสียงผ่านกิจกรรมเคลื่อนที่ สร้างสีสันและการมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ANKER นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานอย่าง ANKER Power Bank ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความคล่องตัว โดยเฉพาะรุ่นไฮไลต์อย่าง ANKER Laptop Power Bank 165W, 25K mAh และ ANKER Power Bank 45W, 10K mAh ที่มาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว รองรับการใช้งานอุปกรณ์หลากหลาย พร้อมดีไซน์สายชาร์จแบบ Built-in และ Retractable เพื่อความสะดวกในการพกพา ภายใต้แนวคิด Fast Charging, Back to Moment ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกลับไปโฟกัสกับช่วงเวลาสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ในด้านประสบการณ์เสียง ANKER soundcore นำเสนอลำโพงอย่าง ANKER soundcore Boom Go 3i ที่ให้พลังเสียงเบสลึกระดับ 15W พร้อมคุณภาพเสียงคมชัดตลอดทั้งวัน รองรับการใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อม ช่วยยกระดับบรรยากาศให้ทุกพื้นที่กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุก สอดคล้องกับแนวคิด Boom the Bass to Party นอกจากนี้ ANKER ยังนำเสนอเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมผ่าน ANKER eufy ที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่าง ANKER eufy S2 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทำความสะอาดขั้นสูง รวมถึงกล้องรักษาความปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์ภายในบ้านได้ตลอดเวลา สะท้อนแนวคิด We handle home, you handle fun การนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ANKER ในการพัฒนา Ultimate Innovation ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตให้สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องในทุกสถานการณ

