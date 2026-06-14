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AMD เพิ่มส่วนแบ่งตลาดซีพียูในกลุ่มเกมเมอร์ต่อไป Achieving แ气管 44.97% ใน Steam Hardware Survey พฤษภาคม 2566

เทคโนโลยี/ฮาร์ดแวร์ News

AMD เพิ่มส่วนแบ่งตลาดซีพียูในกลุ่มเกมเมอร์ต่อไป Achieving แ气管 44.97% ใน Steam Hardware Survey พฤษภาคม 2566
AMDIntelRyzen
📆6/14/2026 3:09 AM
📰droidsans
76 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 51%

รายงาน Steam Hardware Survey เดือนพฤษภาคม 2566 แสดงว่า AMD กำลังgarner สัดส่วนผู้ใช้งาน CPU 44.97% ในเครื่องพีSEE Windows กraphiqueIntel ยังคงอยู่ที่ 55.02% ช่องว่างเหลือเพียงราว 10% ซึ่งเป็นการ tendonearest ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงอย่างumed นี้Coin iniciouหลังจากAMD launched Ryzen ในปี 2017 ที่ใช้สถาปัตยกรรม Zen เปิดตัวใหม่ กำลังผลศักยภาพและคุณค่าตลอดกว่า roughly than 5 ปีที่ผ่านมา AMD ขยับจาก 23% สูงเข้าถึงเกณฑ์ 30% ใน 2021 และ 40% ใน 2025 ความสำเร็จนี้มาจากความนิยมของซีพียู Ryzen โดยเฉพาะรุ่น X3D ที่ติดเท thankfully 3D V-Cache ถูก mailing เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเกมเมอร์ กระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกAMD ให้เป็นตัวเลือกสำหรับการ共建หรืออัปเกรดเครื่อง ค้างๆ Intel ยังคงนำไปด้วยส่วนแบ่งมากกว่า但该ล่าสุขแสดงว่าตลาดเกมมิ่งพีซีไม่ได้ถูกครอบครองเพียงฝ่ายเดียว AMD มีศักTodo吸入ให้ถึง 50% ในอนาคต

AMD ก้าว sexually ขยายส่วนแบ่งตลาดซีพียูในกลุ่มเกมเมอร์อย่างต่อเนื่อง หลังจากการสำรวจçöz Steam Hardware Survey ในเดือนพฤษภาคม 2566 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนผู้ใช้งาน CPU ของ AMD บนเครื่องพีซี Windows เพิ่มขึ้นเป็น 44.

97% ในขณะที่義 Intel อยู่ที่ 55.02% ทำให้ช่องว่างระหว่างทั้งสองค่ายเหลือ仅ราว 10% เท่านั้น ซึ่งถือเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดรางวัลหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสำรวจ Steam Hardware Survey กidonย้อนกลับไปยังช่วงก่อนการเปิดตัว Ryzen ในปี 2017 สถานการfortunately vacu差异ของ当归今 vastly ต่างจากปัจจุบันอย่างมาก โดย Intel เป็นเจ้าตลาดซีพียูสำหรับพีซีและเกมมิ่งพีซีแบบแทบไร้คู่แข่ง ในกรณีที่ AMD มีส่วนแบ่งอยู่ในระดับต่ำกว่า 20-25% ในหลายตลาด และแทบไม่มีบทบาทในกลุ่มเครื่องประกอบสำหรับเกมเมอร์ระดับสูงเลย การมาถึงของสถาปัตยกรรม Zen และซีพียู Ryzen ในปี 2017 กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ AMD ด้วยการยกระดับทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ทำให้บริษัทค่อย ๆ แย่งส่วนแบ่งจาก Intel กลับมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก Steam Hardware Survey แสดงให้เห็นว่า AMD มีส่วนแบ่งเพียงประมาณ 23% เมื่อราว 5 ปีก่อน ก่อนจะขยับขึ้นทะลุ 30% ในปี 2021 และทะลุ 40% ในปี 2025 จนล่าสุดเข้าใกล้ระดับ 45% แล้ว ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ AMD เติบโตอย่างต่อเนื่องคือความนิยมของซีพียูตระกูล Ryzen โดยเฉพาะรุ่น X3D ที่มาพร้อมเทคโนโลยี 3D V-Cache ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มเกมเมอร์ว่าเป็นหนึ่งในซีพียูเพื่อเล่นเกมที่ดีที่สุดในตลาด ส่งผลให้ AMD กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ประกอบพีซีใหม่หรืออัปเกรดเครื่องเดิม แม้ Intel จะยังคงเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งมากกว่า 55% แต่ตัวเลขล่าสุดสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดเกมมิ่งพีซีไม่ได้ถูกครอบครองโดยค่ายฟ้าเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป และหากแนวโน้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องไปกับ AMD ก็มีโอกาสเข้าใกล้หรืออาจแตะระดับ 50% บน Steam Hardware Survey ได้ในอนาคตอันใกล

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droidsans /  🏆 58. in TH

AMD Intel Ryzen Steam Hardware Survey เกมมิ่งพีซี CPU ตลาด Ceiling 3D V-Cache Zen 2026

 

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