AMD ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุด รายรับเพิ่มขึ้น 38% คาดรายได้ AI สูงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในปีหน้า

บริษัท AMD ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุด พบว่ารายรับเพิ่มขึ้น 38% จาก 7.44 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ยอดขายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 57% เป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์จาก 3.67 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.38 พันล้านดอลลาร์หรือ 84 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสนี้ จาก 709 ล้านดอลลาร์หรือ 44 เซนต์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว สำหรับไตรมาสที่สอง AMD คาดว่าจะมีรายรับประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.52 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG
38 พันล้านดอลลาร์หรือ 84 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสนี้ จาก 709 ล้านดอลลาร์หรือ 44 เซนต์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว สำหรับไตรมาสที่สอง AMD คาดว่าจะมีรายรับประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.52 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG ในคำกล่าวที่เตรียมไว้ก่อนการเรียกผลประกอบการ ซู ซู ผู้บริหารระดับสูงของ AMD กล่าวว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งและเพิ่มมากขึ้นในความสามารถในการสร้างรายได้ AI สำหรับศูนย์ข้อมูลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในปีหน้า และจะเกินเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของบริษัทที่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในปีต่อๆ ไป ในตลาดหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI นักลงทุนได้เทหุ้นของ AMD เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมองในแง่ดีว่าโอกาสนั้นมีมากพอสำหรับผู้เล่นหลายคน ต่างจาก Nvidia ตรงที่ AMD เป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ชั้นนำมายาวนาน ซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาครั้งใหญ่ เนื่องจาก AI แบบเอเจนต์เปลี่ยนความต้องการในการประมวลผล หุ้น AMD พุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อ AMD และ Intel ประกาศว่าพวกเขาจะจับคู่ชุดคำสั่งใหม่สำหรับซีพียู x86 ฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า AI Compute Extensions มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการเพิ่มความหนาแน่นของการประมวลผล 16 เท่านอกเหนือจากซีพียูและ GPU แล้ว AMD ยังคาดว่าจะจัดส่งระบบแร็คขนาดเต็มระบบแรกสำหรับศูนย์ข้อมูล AI อย่าง Helios ในปลายปีนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแข่งขันกับระบบ Grace Blackwell และ Vera Rubin ของ Nvidia ที่ขายได้ในราคาสูงกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
