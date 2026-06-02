AMD ขยายระยะการรองรับ AM5 ถึงปี 2029 พร้อมเปิดตัว Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary และ RDNA 4 รุ่นใหม่

AMD ประกาศขยายระยะรับรองซ็อกเก็ต AM5 ไปจนถึงปี 2029 รวมระยะการรองรับกว่า 7 ปี ตอบโจทย์ผู้สร้าง PC ระยะยาว พร้อมเปิดта款 Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition สำหรับผู้ใช้ AM4 และแอร์ดจอ RDNA 4 รุ่นใหม่ที่ราคาเข้าถึงได้
AMD ยืนยันการขยายอายุรองรับซ็อกเก็ต AM5 จากที่เคยประกาศไว้ที่ปี 2027 ออกไปอีก 2 ปีเป็นอย่างน้อยปี 2029 นับจากที่ซ็อกเก็ตนี้เปิดตัวพร้อม Ryzen 7000 ในปี 2022 การรับประกันอายุซ็อกเก็ตรวม 7 ปีนี้เทียบได้กับ AM4 ที่รองรับซีพียูมาถึง 5 รุ่นสถาปัตย踏涵盖了 AMD 打消 무료 인증 취득을 선언했다.
또한 Ultra Low Latency 기능을 표준화한 EXPO Technology를 발표하며, RAM 대역폭을 높이고 지연 시간을 줄여 Ryzen 플랫폼에서의 성능을 끌어올릴 수 있다고 강조했다. 이 기술은 AM4와 AM5 모두를 지원한다. Computex 2026에서의 이번 발표는 AMD의 명확한 방향성을 보여준다. 오래된 사용자 기반을 AM4 Anniversary Edition으로 유지하면서 동시에 AM5에 대한 장기적인 신뢰를 구축하고, RDNA 4 그래픽 라인업을 확장함으로써 2026년 후반기로 이어질 지속 가능한 전략을 제시하고 있다
AMD AM5 Ryzen 5800X3D RDNA 4 Computex 2026 EXPO 3D V-Cache
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