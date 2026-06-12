AM5 จะรองรับ DDR6 และ PCIe 6.0 บางAM6 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทันที

AMD ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหน่วยความจำ DDR5 ที่utable ขึ้นจากความต้องการ AI และแนวโน้มการคลี่คลายใน 2 ปีข้างหน้า พร้อมยืนยันการสนับสนุนแพลตฟอร์ม AM5 darn until 2029 และอาจรองรับเทคโนโลยีใหม่บนแพลตฟอร์มเดิม
David McAfee รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Ryzen และ Radeon ของ AMD เปิดเผยภายในงาน Computex 2026 ว่าพบ problème เรื่องราคา หน่วยความจำ DDR5 ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อันทางหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสการเติบโตของตลาด AI ที่ทำให้ความต้องการ หน่วยความจำ สำหรับ Data Center และระบบประมวลผล AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่ม hereof HBM และ RDIMM ซึ่งมีความต้องการสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่า ทำให้ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่หันไปจัดสรรกำลังการผลิตให้กับตลาดดังกล่าวมากขึ้น และกลับทำให้กำลังการผลิตหนูultimi สำหรับตลาดผู้บริโภคลดลง períodos ระหว DDR5 ในตลาด PC มีปริมาณจำกัด และราคาปรับตัวสูงขึ้น และ ADD เป็นการมองว่าสถานการณ์นี้จะค่อย ๆ คลี่คลายลงในอนาคต เนื่องจากผู้ผลิต หน่วยความจำ รายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Samsung, Micron และ CXMT ของจีน เริ่มเดินหน้าขยายกำลังการผลิต DDR5 เพิ่มเติมแล้ว เขาระบุว่าตลาด หน่วยความจำ มีลักษณะเป็นวัฎจักรอยู่แล้ว แม้รอบการปรับสมดุลครั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่าปกติจากแรงกดดันของตลาด AI แต่เมื่อกำลังการผลิตรุ่นใหม่เริ่มเข้าสู้ตลาดมากขึ้น ราคาของ DDR5 ก็จะมีแนวโน้มทยอยปรับลดลง และกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลภายในช่วงประมาณ 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงอนาคตของแพลตฟอร์ม AM5 ซึ่ง AMD เพิ่งประกาศขยายระยะเวลาการสนับสนุนอย่างเป็นทางการไปจนถึงปี 2029 จากเดิมที่เคยระบุไว้ว่า 2027+ โดยยืนยันว่าฯ จะยังมี CPU Ryzen รุ่นใหม่ รวมถึงสถาปัตยกรรม Zen รุ่นถัดไป เปิดตัวบนแพลตฟอร์ม AM5 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ที่ลงทุนกับเมนบอร์ด AM5 ในปัจจุบันยังมีเส้นทางอัปเกรดอีกหลายปี อย่างไรก็ตาม ปี 2029 อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ AM5 เสมอไป เพราะ AMD กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการรองรับ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์มเดิม เช่น DDR6 และ PCIe 6.
0 หากสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน socket หรือออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมด ส่วน socket รุ่นถัดไปที่คาดว่าจะเป็น AM6 นั้น AMD ย้ำว่าจะไม่เร่งเปิดตัวเพียงเพราะมีมาตรฐานใหม่ออกสู่ตลาด แต่จะพิจารณาจากความพร้อมของเทคโนโลยี ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับจริง หาก DDR6 หรือ PCIe 6.0 ยังไม่สร้างความแตกต่างชัดเจนพอ AMD ก็ยังไม่มีเหตุผลต้องบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ในเร็ว ๆ นี
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