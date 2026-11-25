AMÉTORA เปิดตัวร้านมัลติแบรนด์เดนิมอย่างเป็นทางการ ในกรุงเทพฯ
AMÉTORA เปิดร้านมัลติแบรนด์เดนิมและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ รวม 30 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก พร้อมจัดกิจกรรม AMÉTORA DAYS ชวนคนรักแฟชั่นสัมผัสวัฒนธรรมเดนิมเชิงลึก
AMÉTORA จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม Public House กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "มากกว่า เดนิม คือวิถีชีวิต" เพื่อประกาศจุดยืนใหม่ในวงการแฟชั่นไทย โดยนำเสนอมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่าเสื้อผ้าทั่วไป โดยร้านแห่งนี้ได้ขยายประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการ เดนิม และแฟชั่นไทย ผ่านการคัดสรรแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์จากทั่วโลกกว่า 30 แบรนด์มาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งแฟชั่น งานฝีมือ และวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเรื่องราว
แนวคิดและการคัดสรรแบรนด์ระดับนานาชาติ
AMÉTORA ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายเสื้อผ้า แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโลกของเดนิมให้กว้างขึ้น โดยเน้นการคัดสรรแบรนด์จากประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และเอเชีย ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมการแต่งกายและมุมมองเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญกับรายละเอียด งานฝีมือ และเรื่องราวที่ทำให้เสื้อผ้าแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร บรรยากาศการเปิดตัวเต็มไปด้วยกลิ่นอายของคนรักแฟชั่น โดยเปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนได้สัมผัสคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมทำความรู้จักแรงบันดาลใจเบื้องหลังของแต่ละแบรนด์อย่างใกล้ชิดAlso read“UNFPA” ผนึกกำลังภาคีผลักดันข้อเสนอแนะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
ผู้เชี่ยวชาญและแบรนด์ชั้นนำร่วมงาน
ภายในงานมีการรวมตัวของ Founder และผู้สร้างสรรค์เบื้องหลังแบรนด์เดนิมและไลฟ์สไตล์ชั้นนำจากนานาประเทศ อาทิ TCB JEANS, YAMANE INDUSTRIES, GRAPH ZERO, FREENOTE CLOTH และ NUDIE JEANS ร่วมถ่ายทอดมุมมองและเสน่ห์ของวัฒนธรรมเดนิมจากหลากหลายประเทศ โดย Narawit Sumethintakul Brand Manager ของ AMÉTORA ได้ชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจของวัฒนธรรมเดนิมในปัจจุบัน就在于ความหลากหลายและการเปิดกว้างของผู้บริโภค ที่สามารถเข้าถึงแบรนด์และแรงบันดาลใจจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้น โดยความสนใจไม่ได้หยุดอยู่เพียงชื่อเสียงของแบรนด์ แต่ยังขยายไปถึงรูปทรง เนื้อผ้า เทคนิคการผลิต และความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังเสื้อผ้าแต่ละชิ้น
งานฝีมือและความใส่ใจในรายละเอียด
หนึ่งในแบรนด์ที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวคือ OrSlow จากญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นด้วยงานออกแบบและความใส่ใจในรายละเอียด พร้อมนำคอลเลกชันพิเศษมาจำหน่ายภายในงาน AMÉTORA DAYS เพื่อแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าคลาสสิกยังมีมุมมองใหม่ๆ ให้ค้นพบได้เสมอ นอกจากนี้ AMÉTORA ยังเน้นย้ำถึงทีมงานที่มีความหลงใหลใน Denim และ Fashion Culture โดยทำหน้าที่เสมือน Curator ที่ไม่เพียงแนะนำผลิตภัณฑ์ แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ ความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ และรายละเอียดของเสื้อผ้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่เลือกสวมใส่ พร้อมค้นพบสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของตัวเองได้อย่างสนุกสนาน
กิจกรรม AMÉTORA DAYS ที่ Six by Six Space
ความตั้งใจในการสร้างพื้นที่สำหรับคนรักแฟชั่นยังต่อยอดสู่ "AMÉTORA DAYS" การเฉลิมฉลองระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ณ Six by Six Space ชั้น 36 SKYY9 Centre กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการรวมโลกของแฟชั่น งานฝีมือ ดนตรี และคอมมิวนิตี้เข้าไว้ด้วยกันตลอดสองวัน โดยเปิดโอกาสให้แบรนด์ ผู้สร้างสรรค์ และผู้หลงใหลในวัฒนธรรมการแต่งกายได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และทำความรู้จักเรื่องราวเบื้องหลังแบรนด์ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ ภายในงานมีการนำเสนอเสน่ห์ของงานคราฟต์ พร้อมให้เลือกชมเสื้อผ้าและไอเทมพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะงานจากแบรนด์ต่างๆ อาทิ YAMANE INDUSTRIES, TCB JEANS, NBDN, ORSLOW, FREENOTE CLOTH, PHERROW'S และ NUDIE JEANS
การเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ่านดนตรีและบุคคลมีชื่อเสียง
บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองยังขยายจากโลกแฟชั่นไปสู่เสียงดนตรี ผ่านการรวมตัวของศิลปินหลากหลายสไตล์ นำโดย HUGO, KIKI, YONLAPA, สนิมหยก, THE YOUNG WOLF และ KHANA BIERBOOD พร้อมด้วยผู้คนจากแวดวงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Kols อาทิ บู้ เสลอ, เป้ อารักษ์ และเบนจามิน โจเซฟ วาร์นี่ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดสัปดาห์แห่งสไตล์และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสีสันให้ AMÉTORA DAYS เป็นมากกว่างานเปิดตัวร้าน แต่เป็นพื้นที่ที่แฟชั่น ดนตรี และความชอบในสิ่งเดียวกันเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับ AMÉTORA การสร้างคอมมิวนิตี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เดินคู่ไปกับการคัดสรรเสื้อผ้า
การขยายสาขาและช่องทางเข้าถึง
วัฒนธรรมเดนิมไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เฉพาะนักสะสมหรือผู้เชี่ยวชาญ แต่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้หลงใหลในยีนส์คลาสสิก สตรีตแวร์ วินเทจ หรือกำลังมองหาเสื้อผ้าที่สะท้อนบุคลิกของตัวเอง นี่จึงเป็นอีกก้าวของ AMÉTORA ในการนำเสนอโลก Denim & Lifestyle Culture ที่ให้ความสำคัญกับทั้งเสื้อผ้า งานฝีมือ และผู้คน เชื่อมโยงวัฒนธรรมการแต่งกายจากทั่วโลกเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย พร้อมชวนทุกคนออกมาค้นพบแบรนด์ใหม่ แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และสร้างสไตล์ในแบบของตัวเอง เพราะแฟชั่นที่ดีไม่ใช่เพียงการวิ่งตามเทรนด์ แต่คือการค้นพบไอเทมที่มีคาแรกเตอร์ และปล่อยให้กาลเวลาเติมเรื่องราวลงไป ผู้สนใจสามารถสัมผัสโลกของ AMÉTORA ได้ที่สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, เมกะ บางนา, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล ขอนแก่น, Zpell @ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต และ Think park เชียงใหม่ รวมถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
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