AISคว้าสิทธิ์แพร่ภาพ MotoGP และ WorldSBK รายเดียวในไทย ยาว 5 ปี
AIS ประกาศเป็นสิทธิ์ในการแพร่ภาพสด MotoGP และ WorldSBK ในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวตลอด 5 ฤดูกาล ปี 2027-2031 พร้อมนำเสนอเนื้อหาคุณภาพระดับ Full HD บนแพลตฟอร์ม AIS PLAY
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ในการคว้าสิทธิ์เป็นผู้จัดแพร่ภาพสดรายเดียวของประเทศไทย สำหรับรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบระดับเวิลด์คลาสอย่าง MotoGP และ FIM Superbike World Championship หรือ WorldSBK อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาการครอบครองสิทธิ์ดังกล่าวมีกำหนดเป็นเวลา 5 ปีเต็ม
การขยายเวลาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิ์ในการนำเสนอเนื้อหาการกีฬาขั้นสูงนี้ มีผลบังคับใช้เริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2027 ไปจนถึงฤดูกาลปี 2031 ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลและคอนเทนต์ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความชัดเจนในตลาดสื่อออนไลน์สำหรับแฟนความเร็วชาวไทยAlso readAIS PLAY จัด Der Klassiker พร้อมฟีด PLAYMOBIL
รายละเอียดและกลไกการถ่ายทอดสด
ภายใต้ข้อตกลงทางธุรกิจครั้งนี้ แฟนความเร็วและแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการรับชมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกครบทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่น MotoGP, Moto2 และ Moto3 โดยครอบคลุมการจัดสรรการถ่ายทอดสดจากทุกสนามแข่งขันทั่วโลกซึ่งมีจำนวนกว่า 22 สนาม
แพลตฟอร์ม AIS PLAY จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับชมเนื้อหาการกีฬาประเภทนี้ในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ หรือการ exclusivity การนำเสนอเฉพาะเจาะจง ที่ไม่สามารถพบได้ในช่องทางอื่นใดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหรือสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปในประเทศไทย
คุณภาพของภาพและเสียงที่จะมอบให้ผู้รับชมจะมีความคมชัดในระดับ Full HD ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการเผยแพร่เนื้อหาโทรทัศน์คุณภาพสูง โดยมีการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของทีมผู้บรรยายภาษาไทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไฮไลท์การแข่งขันที่คัดสรรมาอย่างประณีต
มุมมองของผู้บริหารและความร่วมมือระดับโล
นายปรธนา ลีลพนัง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจคอนเทนต์ว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬาที่มีมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
ผู้บริหารระดับสูงของ AIS ระบุเพิ่มเติมว่า ความนิยมในวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและฐานผู้ติดตามที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ซึ่งการนำรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกมาให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของตัวเอง จะช่วยเสริมสร้างให้ระบบนิเวศด้านสื่อและการสื่อสารของกลุ่มบริษัทมีความสมบูรณ์และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้าน คาร์ลอส เอซเปเลต้า รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากองค์กรโมโตจีพี กรุ๊ป ก็ได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าว โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกในปัจจุบัน เนื่องจากมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและมีความตื่นตัวในการติดตามข่าวสารการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับสูงอยู่เสมอ
ผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคและขั้นตอนต่อไป
สำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นรับชมครั้งแรก แฟนความเร็วชาวไทยจะต้องติดตามนัดเปิดฤดูกาลปี 2027 อย่างใกล้ชิด โดยนัดชิงชัยสนามแรกจะมีกำหนดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 ซึ่งสนามแรกที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการเปิดม่านฉากการแข่งขันคือสนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดบุรีรัมย์
การเตรียมตัวของผู้ชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบพรีเมียมผ่านโครงข่ายดิจิทัล 5G ของ AIS ซึ่งมุ่งเน้นการส่งต่อสัญญาณข้อมูลที่มีเสถียรภาพและไร้รอยต่อ เพื่อรองรับปริมาณการเข้าถึงข้อมูลมหาศาลจากผู้ใช้บริการในช่วงเวลาแข่งขันจริง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่กีฬาความเร็วครั้งนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสพสื่อของประชาชนในวงกว้าง โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการใช้บริการสมาชิกสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว
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