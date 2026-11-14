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AIS PLAY เผยแพร่สด 2026 NITTO ATP FINALS 15-23 พ.ย. นี้

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
AIS PLAY เผยแพร่สด 2026 NITTO ATP FINALS 15-23 พ.ย. นี้
AIS PLAY · NITTO ATP FINALS · แพ็กเกจ PLAY ALL
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AIS PLAY จัดเต็มถ่ายทอดสด 2026 NITTO ATP FINALS ระหว่าง 15-23 พ.ย. นี้ พร้อมนักเทนนิสชั้นนำโลก 8 คนชิงเงินรางวัลรวม 535 ล้านบาท ผ่านแพ็กเกจ PLAY ALL

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดย AIS PLAY ประกาศความพร้อมในการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬาชั้นนำของประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษชวนแฟนเทนนิสชาวไทยร่วมติดตามชมการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ปิดท้ายปี 2026 NITTO ATP FINALS อย่างเต็มรูปแบบ

การถ่ายทอดสดครั้งนี้จะครอบคลุมการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2569 โดย AIS PLAY ยืนยันคุณภาพการส่งสัญญาณแบบ Full HD พร้อมเสียงบรรยายภาษาไทยในทุกแมตช์ ผ่านทางแพ็กเกจ PLAY ALL เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศของการแข่งขันระดับพรีเมียมอย่างใกล้ชิด

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รายละเอียดการแข่งขันและรูปแบบการเล่น

รายการ 2026 NITTO ATP FINALS เป็นการแข่งขันที่คัดสรรเฉพาะนักเทนนิสชาย 8 อันดับแรกของโลกมาประชันฝีมือกัน โดยมีการชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 535 ล้านบาท รูปแบบการแข่งขันในปีนี้มีความพิเศษแตกต่างจากทัวร์นาเมนต์ทั่วไป โดยในรอบแรกจะแบ่งนัก тенนิสออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อแข่งขันแบบพบกันหมด (Round Robin)

ผู้ชนะที่มีสถิติดีที่สุดจากแต่ละกลุ่ม จำนวน 2 คนแรก จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาแชมป์ของรายการนี้ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปิด сезонของทัวร์นาเมนต์เทนนิสชายชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นจุด culmination ของความสำเร็จตลอดทั้งปีของเหล่านักเทนนิสอาชีพ

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รายชื่อผู้เล่นและสถิติที่น่าสนใจ

รายชื่อผู้เล่นระดับท็อปที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้นำโดย อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ ผู้เพิ่งผงาดขึ้นสู่อันดับ 1 ของโลก หลังจากที่ ยานนิค ซินเนอร์ ต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าขวา ซเวเรฟจึงเลื่อนอันดับขึ้นมานับหนึ่งโดยตรง

นอกจาก ซเวเรฟ แล้ว คาร์ลอส อัลการาซ ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองมาก ๆ เนื่องจากเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและฟอรมกำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเขาเพิ่งคว้าแชมป์ ATP 1000 Rolex Paris Masters ที่ประเทศฝรั่งเศสสำเร็จ

ส่วนผู้เล่นระดับแนวหน้าคนอื่น ๆ ที่ร่วมแข่งขันได้แก่ เบน เชลตัน รองแชมป์จากรายการเดิมและ ดานีอิล เมดเวเดฟ แม้จะไม่ถูกวางตัวเป็นเต็งแชมป์รายนี้แต่ก็ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้ดีเยี่ยมจนรั้งอยู่ใน Top 5 ของโลกได้อย่างเหนียวแน่น

ผู้เล่นหน้าใหม่และโอกาสในการเข้าถึง

ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การปรากฏตัวของเหล่านักเทนนิสหน้าใหม่ที่สามารถทะลุเข้ามาแข่งขันในรายการ ATP Finals ได้เป็นครั้งแรก ได้แก่ ราฟาเอล โฆdasar มืออันดับ 9 ของโลก ซึ่งได้รับการยืนยันสิทธิ์ให้ลงแข่งขันแทนที่ยานนิค ซินเนอร์

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ร่วมด้วย ฟลาบิโอ โคบอลลี, อาตูร ฟิลิซ และ ฟรานเซส ติอาโฟ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวรุ่งที่พร้อมประเดิมสนามในระดับ Finals โดยแฟนเทนนิสชาวไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของผู้เล่นเหล่านี้ได้อย่างเต็มอิ่มผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY

ราคาแพ็กเกจและช่องทางสมัครสมาชิก

สำหรับลูกค้า AIS ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และเน็ตบ้าน มีสิทธิประโยชน์พิเศษในการสมัครแพ็กเกจ PLAY ALL ในราคา 199 บาทต่อเดือนนาน 12 เดือน (ลดจากอัตราปกติ 299 บาท) โดยสามารถสมัครได้ทันทีผ่านกด *898 โทรออก หรือสมัครแบบรายปีในราคา 1,999 บาทต่อปี (ลดจากอัตราปกติ 2,999 บาท) ผ่านการกด *898*1 โทรออก

สำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายอื่น สามารถสมัครแพ็กเกจ PLAY ALL ในราคา 299 บาทต่อเดือน หรือ 2,999 บาทต่อปี โดยรับชมความคมชัดระดับ Full HD (1080p) ได้ 1 อุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ais.th/playall ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรโมชั่นดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เท่านั้น การรับชมสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนมือถือและแท็บเล็ต, AIS PLAYBOX, เว็บไซต์ https://aisplay.ais.th (เฉพาะ PC และ Laptop), Android TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Hisense TV และ Apple TV

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

AIS PLAY NITTO ATP FINALS แพ็กเกจ PLAY ALL อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ คาร์ลอส อัลการาซ เทนนิสชาย ราฟาเอล โฆdasar

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